«Ο άντρας μου έστελνε μηνύματα στην ερωμένη του απ' το κρεβάτι μας - Έτσι επανήλθα»

Snapshot Η Τζεν Χάτμεϊκερ ανακάλυψε την απιστία του συζύγου της μετά από 26 χρόνια γάμου το 2020 και τον έδιωξε από το σπίτι τους την ίδια μέρα.

Στο βιβλίο της «Awake», περιγράφει τη διάλυση του γάμου της, το διαζύγιο και την αναδόμηση της ζωής της μαζί με τα πέντε παιδιά τους.

Η Χάτμεϊκερ αντιμετώπισε οικονομική και συναισθηματική εξάρτηση από τον σύζυγό της και χρειάστηκε να μάθει να διαχειρίζεται μόνη της τις υποθέσεις της οικογένειας.

Ο πρώην σύζυγός της παραδέχτηκε ότι της έλεγε ψέματα καθημερινά για δύο χρόνια και πλέον έχει παντρευτεί άλλη γυναίκα.

Σήμερα, η Χάτμεϊκερ έχει ξαναχτίσει τη ζωή της, διατηρεί πολιτισμένη σχέση με τον πρώην σύζυγό της και έχει προχωρήσει σε νέα σχέση, ενώ συνεχίζει την καριέρα της ως συγγραφέας και podcaster. Snapshot powered by AI

Ήταν 2:30 τα ξημερώματα του 2020 όταν η Τζεν Χάτμεϊκερ ξύπνησε και άκουσε τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη 26 χρόνια, να στέλνει μεθυσμένος φωνητικά μηνύματα στην ερωμένη του από το κρεβάτι τους.

«Απλώς δεν μπορώ να σε αφήσω», της ψιθύριζε. Για την 52χρονη σήμερα συγγραφέα, podcaster και πρώην πάστορα, εκείνη η νύχτα σήμανε το τέλος της ζωής της όπως την ήξερε. «Είναι το τέλος της ζωής μου», γράφει στο νέο της βιβλίο «Awake», περιγράφοντας τη στιγμή που ανακάλυψε την προδοσία του συζύγου της, Μπράντον.

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Ήταν η τελευταία νύχτα που εκείνος κοιμήθηκε στο σπίτι τους. Αφού βρήκε στον υπολογιστή του στοιχεία για την έκταση της απιστίας, η Χάτμεϊκερ τον έδιωξε από το σπίτι στις 6:30 το πρωί.

Το «Awake» κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ πριν από έναν χρόνο και έγινε αμέσως μπεστ σέλερ των New York Times, ενώ αυτόν τον μήνα κυκλοφορεί και στη Βρετανία. Στις σελίδες του, η Χάτμεϊκερ περιγράφει όχι μόνο τη διάλυση του γάμου της και το διαζύγιο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εκείνη και τα πέντε παιδιά τους κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Η νύχτα που άλλαξε τα πάντα

Τρεις ημέρες μετά την αποκάλυψη της απιστίας, ο Μπράντον συμφώνησε μέσω μηνυμάτων να της τα πει όλα. Συναντήθηκαν έξω από το σπίτι τους. Της αποκάλυψε την ταυτότητα της γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση και της είπε ότι την πήγαινε στο εξοχικό της οικογένειας στη λίμνη, καθώς και στις βόλτες τους με το σκάφος. Παραδέχτηκε επίσης ότι είχε ξοδέψει χρήματα για εκείνη.

Η συζήτησή τους κράτησε δύο ώρες. Κατά τη διάρκειά της, οι σύζυγοι των δύο καλύτερων φίλων της Χάτμεϊκερ είχαν σταθμεύσει σε κοντινό σημείο, ώστε να μπορούν να επέμβουν αν εκείνη τους χρειαζόταν. Τις τρεις ημέρες που μεσολάβησαν, η ίδια γράφει πως δεν έτρωγε, κοιμόταν ελάχιστα και βρισκόταν σε σοκ και σύγχυση.

Ο Μπράντον της είπε ότι της έλεγε ψέματα κάθε μέρα επί δύο χρόνια. Η προδοσία την ανάγκασε να ξαναδεί ολόκληρη τη ζωή και τον γάμο της.

Η Χάτμεϊκερ συνειδητοποίησε ότι, παρότι δεν είχε καταλάβει απολύτως τίποτα για την παράλληλη σχέση του συζύγου της, ο γάμος τους αντιμετώπιζε προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα και εκείνη βρισκόταν σε άρνηση.

Παράλληλα, κατάλαβε πόσο εξαρτημένη είχε γίνει από τον Μπράντον. Εκείνος διαχειριζόταν όλα τα οικονομικά της οικογένειας και η ίδια δεν γνώριζε πόσα χρήματα είχαν, πώς πλήρωναν τους φόρους, αν υπήρχαν αποταμιεύσεις ή συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Έτσι, μετά τον χωρισμό, αναγκάστηκε να μάθει από την αρχή πράγματα που μέχρι τότε δεν είχε χρειαστεί να διαχειριστεί. Προσέλαβε οικονομικό σύμβουλο, αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο και σταμάτησε όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της για ένα διάστημα.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα, οι γονείς, τα αδέλφια και οι στενότεροι φίλοι της στάθηκαν στο πλευρό της. Η μητέρα της πήγαινε στο σπίτι της κάθε πρωί στις 8 για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, επειδή δεν ήθελε η κόρη της να ξυπνά μόνη.

Οι φίλες της οργάνωσαν για εκείνη συνεδρίες διαλογισμού και ευεξίας, ενώ η ίδια ξεκίνησε ψυχοθεραπεία.

Η Χάτμεϊκερ και τα παιδιά της πήγαν για δύο εβδομάδες σε ένα σπίτι στο Κολοράντο που τους είχε παραχωρηθεί για διακοπές. Όταν επέστρεψαν, γράφει στο βιβλίο, πήρε μια απόφαση: «Αποφάσισα να ξυπνήσω και να ζήσω».

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«Ήταν μια πραγματικά καταστροφική χρονιά»

Έξι χρόνια μετά, η Χάτμεϊκερ λέει πως οι αναμνήσεις εκείνης της περιόδου εξακολουθούν να είναι βαθιά επώδυνες. «Όταν ανοίγω το βιβλίο και ξεφυλλίζω τις πρώτες 50 σελίδες με στιγμές και αναμνήσεις από εκείνη τη χρονιά, μπορώ πραγματικά να το νιώσω. Θυμάμαι το σοκ και το τραύμα και μπορώ να νιώσω ξανά τον πόνο», λέει.

«Δεν χρειάζεται να ψάξω βαθιά για να έχω πρόσβαση σε αυτές τις αναμνήσεις. Ήταν απλώς μια πραγματικά καταστροφική χρονιά».

Ωστόσο, σήμερα, σχεδόν έξι χρόνια αργότερα, αισθάνεται πως έχει ξαναχτίσει τη ζωή της.

«Είμαι καλύτερα, η ζωή μου είναι καλύτερη, το μέλλον μου είναι πολύ πιο ασφαλές και γεμάτο ελπίδα και έχω ανακάμψει συναισθηματικά και σωματικά. Απλώς τότε δεν είχα το όραμα γι' αυτό».

Η ίδια παραδέχεται πως η πληγή της προδοσίας δεν πρόκειται να εξαφανιστεί εντελώς. «Ο πόνος δεν εξαφανίζεται, δεν μπορείς να τον σβήσεις. Πάντα θα λυπάμαι που προδόθηκα».

Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν για εκείνη το γεγονός ότι τα παιδιά της χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν τη διάλυση της οικογένειάς τους την ίδια περίοδο που η πανδημία έκανε τα πάντα ακόμη πιο δύσκολα.

«Θα είναι πάντα λυπηρό το γεγονός ότι τα παιδιά μου έπρεπε να διαχειριστούν μια διαλυμένη οικογένεια κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς που ήταν ήδη η πιο δύσκολη για εκείνα, με την πανδημία».

Όπως περιγράφει, η οικογενειακή δομή κατέρρευσε από τη μία στιγμή στην άλλη. Παρά την ένταση της κατάστασης, η Χάτμεϊκερ επέλεξε να κρατήσει τα παιδιά της μακριά από τις λεπτομέρειες.

Στο βιβλίο αναφέρει πως προσπάθησε να αφήσει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία τους έξω από την αφήγηση και, όταν τα συμπεριέλαβε, επέλεξε κυρίως όμορφες και «άθικτες» οικογενειακές αναμνήσεις.

Τα παιδιά της διάβασαν το βιβλίο και την υποστήριξαν. Η κόρη της, Σίντνεϊ, της είπε: «Μαμά, νομίζω ότι είναι όμορφο και δεν αισθάνομαι ότι μας έχεις εκθέσει υπερβολικά».

Για τη Χάτμεϊκερ, αυτή η αντίδραση ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Αντίστοιχη στήριξη έλαβε και από τα υπόλοιπα παιδιά της, αλλά και από τους γονείς της.

Το διαζύγιο έγινε δημόσιο πριν προλάβει να μιλήσει

Το διαζύγιο της Χάτμεϊκερ έγινε γνωστό στο κοινό πριν η ίδια αισθανθεί έτοιμη να μιλήσει.

Ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος εντόπισε τα δικαστικά έγγραφα και δημοσίευσε άρθρο με λεπτομέρειες μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου.

Ωστόσο, μέχρι την κυκλοφορία του «Awake», ένα μέρος του περιβάλλοντός της δεν γνώριζε ότι πίσω από το διαζύγιο υπήρχε η απιστία του συζύγου της.

«Ήταν λοιπόν μια μεγάλη αποκάλυψη. Προστάτευα πολύ την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου. Υποφέραμε και το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμασταν ήταν ένα περίεργο διαδίκτυο να γνωρίζει πάρα πολλά». Παραδέχεται, πάντως, πως υπήρξαν στιγμές που ήθελε να αποκαλύψει τα πάντα.

«Θα ήταν πολύ ωραίο να τα κάψω όλα εκείνη τη στιγμή». Τελικά, όμως, επέλεξε να μη το κάνει.

«Ήξερα ότι θα το μετάνιωνα. Και ακόμη κι αν δεν το μετάνιωνα εγώ, θα το μετάνιωναν τα παιδιά μου».

«Ήθελα να το πω στον δικό μου χρόνο και με τον δικό μου τρόπο. Και αυτό μου επέτρεψε να κάνω το “Awake”».

Η ιστορία της Χάτμεϊκερ, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την απιστία και το διαζύγιο. Μεγάλωσε σε οικογένεια Southern Baptist. Ο πατέρας της ήταν πάστορας και η μητέρα της εκπαιδευτικός. Η ίδια φοίτησε σε κολέγιο, όπου γνώρισε τον Μπράντον, ο οποίος σπούδαζε για να γίνει πάστορας.

Παντρεύτηκαν όταν εκείνη ήταν μόλις 19 ετών. Η Southern Baptist Church, η μεγαλύτερη προτεσταντική ομολογία στις ΗΠΑ, ιδρύθηκε στη Τζόρτζια το 1845. Η δύναμή της έχει μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια, με τα μέλη της να έχουν υποχωρήσει περίπου στα 12 εκατομμύρια από το υψηλό των 16 εκατομμυρίων το 2006.

Η ίδια περιγράφει το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ως παραδοσιακό και βαθιά συντηρητικό, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη πτέρυγα του χριστιανισμού έχει ιστορικά συνδεθεί με τον ρατσισμό, την υπεροχή των λευκών, τον μισογυνισμό και την πατριαρχία.

Η οικογένεια μετακομίζει στο Όστιν

Με τα χρόνια, η Χάτμεϊκερ άρχισε να αμφισβητεί αυτές τις αξίες. Όταν τα παιδιά ήταν μικρά, η οικογένεια μετακόμισε στο Όστιν του Τέξας και στράφηκε σε μια διαφορετική εκκλησία, την United Methodist Church, την οποία η ίδια αποκαλούσε «cool church».

Το 2008, η ίδια και ο Μπράντον ίδρυσαν την πιο προοδευτική Austin New Church, όπου εκείνος ανέλαβε επικεφαλής πάστορας. Μέχρι τότε, η Χάτμεϊκερ είχε αποκτήσει ήδη σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο και τη δική της δυναμική ταυτότητα ως συγγραφέας και χριστιανή influencer.

Το 2014, εκείνη και η οικογένειά της έγιναν ακόμη και πρωταγωνιστές reality σειράς, του «My Big Family Renovation», που αφορούσε την ανακαίνιση της περίπου 100 ετών αγροικίας τους.

Η δημόσια ρήξη με την εκκλησία

Η Χάτμεϊκερ εξακολουθούσε να θεωρεί τον εαυτό της ευαγγελίστρια, όμως άρχισε να ασκεί όλο και πιο έντονη κριτική στην κουλτούρα της εκκλησίας και να μιλά δημόσια κατά του ρατσισμού.

Ακολούθησε καταιγισμός αντιδράσεων. Ευαγγελικοί ηγέτες και πάστορες την απομόνωσαν, ομιλίες της ακυρώθηκαν και χριστιανικές αλυσίδες βιβλιοπωλείων σταμάτησαν να πωλούν τα βιβλία της.

Δέχθηκε ακόμη και απειλές θανάτου και κύμα διαδικτυακών επιθέσεων.

«Υπήρξε μια χρονιά που ήμουν το θέμα κάθε κηρύγματος, κάθε άρθρου, κάθε επίθεσης, κάθε podcast», λέει σήμερα. Οι γονείς της, ωστόσο, στάθηκαν στο πλευρό της.

«Δεν μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια που έκρινε τους άλλους. Ακόμη και τότε, όταν ήμασταν αρκετά βαθιά ενταγμένοι σε αυτόν τον συντηρητικό χώρο, η μαμά και ο μπαμπάς μου ήταν πάντα λίγο πιο αντισυμβατικοί από τους υπόλοιπους».

Ο Μπράντον είχε επίσης απομακρυνθεί από το παραδοσιακό περιβάλλον της εκκλησίας και το 2015 σταμάτησε να είναι πάστορας.

Παράλληλα, άρχισε να λείπει συχνά από το σπίτι, υποστηρίζοντας ότι είχε οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Όταν τελικά αποκάλυψε την απιστία του, παραδέχθηκε στη σύζυγό του ότι της έλεγε ψέματα κάθε μέρα επί δύο χρόνια.

https://www.instagram.com/p/DdINlY5ljwH/

«Τώρα η ζωή μου είναι καλύτερη»

Έξι χρόνια μετά τη νύχτα που άλλαξε τη ζωή της, η Χάτμεϊκερ λέει πως αισθάνεται ότι έχει καταφέρει να ξαναχτίσει τον εαυτό της.

Ζει σε μια παλιά αγροικία στην Buda, προάστιο του Όστιν, σε μια γειτονιά όπου κατοικούν πολλές από τις στενότερες φίλες της. Την αποκαλεί χαριτολογώντας «μικρή γυναικεία συμμορία της γειτονιάς».

Ο Μπράντον, ο οποίος σήμερα περιγράφει τον εαυτό του ως «ηγέτη ανάπτυξης εμπορικών σημάτων και επικοινωνίας», παντρεύτηκε το 2022 μια γυναίκα που ονομάζεται Τίνα. Δεν πρόκειται για τη γυναίκα με την οποία διατηρούσε την παράλληλη σχέση και ο ίδιος υποστηρίζει ότι τη γνώρισε μετά το διαζύγιο.

Μετά την κυκλοφορία του «Awake», ο Μπράντον παρουσίασε τη δική του πλευρά για ορισμένα από τα γεγονότα μέσω της πλατφόρμας Substack.

Ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του, περιγράφοντας την περίοδο εκείνη ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής καθοδικής πορείας τριών ετών, κατά την οποία είχε χάσει το στήριγμά του, δεν έβλεπε ελπίδα και ένιωθε πιο μόνος από ποτέ.

Έκανε θεραπεία σε κέντρο συμβουλευτικής και υποστήριξε ότι παραμένει ενεργός γονέας για τα παιδιά του.

Παράλληλα, συμφώνησε με το συμπέρασμα της πρώην συζύγου του ότι ο γάμος τους αντιμετώπιζε προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Είναι δύσκολο να το παραδεχτώ έχοντας μεγαλώσει στον κόσμο των Southern Baptist, αλλά τώρα βλέπω ότι ήταν σωστό για την Τζεν και εμένα να χωρίσουμε. Μπορείς όμως να κάνεις το σωστό με τον λάθος τρόπο. Και αυτό έκανα εγώ. Γίναμε δύο διαφορετικοί άνθρωποι και αλλάξαμε τόσο πολύ με τα χρόνια», είχε αναφέρει.

Σήμερα και τα πέντε παιδιά διατηρούν σχέση τόσο με τον πατέρα τους όσο και με τη νέα σύζυγό του.

Η Χάτμεϊκερ λέει ότι δεν είναι φίλοι με τον πρώην σύζυγό της, όμως πλέον δεν υπάρχει ένταση.

«Ήμασταν παντρεμένοι 26 χρόνια. Έχουμε πέντε παιδιά μαζί. Σίγουρα έχουμε βρει τον δρόμο μας προς μια κατάσταση πολιτισμένης συνύπαρξης. Αλλά υπάρχουν πολύ σαφή όρια».

Η νέα σχέση που ήρθε όταν δεν την έψαχνε

Όταν αισθάνθηκε έτοιμη να προχωρήσει, η Χάτμεϊκερ δοκίμασε αρχικά το online dating.

Δεν της ταίριαξε. «Είναι τόσο παράξενα εκεί έξω. Έχω πολλές φίλες που πήραν αυτόν τον δρόμο, αλλά δεν ήταν για μένα».

Τον Νοέμβριο του 2021 γνώρισε τον Τάιλερ. «Γνώρισα τον Τάιλερ στον πραγματικό κόσμο. Μέσω ενός κοινού φίλου. Και δεν έψαχνα, πραγματικά δεν έψαχνα. Είχα διαγράψει τις εφαρμογές». Συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη και η σχέση τους εξελίχθηκε αργά, εν μέρει επειδή εκείνος ζει στο Νάσβιλ και εκείνη στο Τέξας.

«Οι FaceTime κλήσεις που κρατούσαν μέχρι τις 2 το πρωί, τα ατελείωτα μηνύματα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τρελαθήκαμε».

Ο Τάιλερ Μέριτ είναι συγγραφέας, ηθοποιός και ακτιβιστής. Η ίδια αναγνωρίζει ότι, αν κοιτάξει κανείς μόνο τα δεδομένα, οι δυο τους μοιάζουν εντελώς διαφορετικοί.

«Είναι ξεκαρδιστικό στα χαρτιά. Εκείνος είναι μαύρος, εγώ λευκή. Είναι μοναχοπαίδι, εγώ είμαι η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Δεν έχει παντρευτεί ποτέ, εγώ ήμουν παντρεμένη 26 χρόνια. Δεν έχει παιδιά, εγώ έχω πέντε. Είναι χορτοφάγος, ο πατέρας μου είναι κτηνοτρόφος... Δεν βγάζει κανένα νόημα».

«Είναι ένα υπέροχο σημείο σύνδεσης για εμάς. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε ο ένας στον άλλον από πού προερχόμαστε και τι αμφισβητήσαμε».

Η ίδια παραδέχεται πως δεν γνωρίζει αν ο τρόπος ζωής που έχουν σήμερα θα λειτουργεί για πάντα.

«Δεν ξέρω αν θα λειτουργεί για πάντα, αλλά είμαι χαρούμενη με το πού βρισκόμαστε τώρα».

Το podcast της, «For The Love», βρίσκεται πλέον στη 10η χρονιά του και έχει βρεθεί στην κορυφή των charts. Παράλληλα, διαθέτει ένα ευρέως διαβασμένο Substack και μια λέσχη βιβλίου με χιλιάδες συνδρομητές.

Η Χάτμεϊκερ έχει χτίσει την καριέρα της ως χριστιανή influencer, συγγραφέας και podcaster, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια ακολούθους συνολικά στο Instagram και το Facebook.

Το «Awake» είναι το 14ο βιβλίο της και το πιο προσωπικό της μέχρι σήμερα. Τα προηγούμενα βιβλία της αφορούσαν την πίστη, την αυτοβελτίωση και τη μαγειρική, ενώ πέντε από αυτά έγιναν επίσης μπεστ σέλερ των New York Times.

Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, έξι χρόνια μετά τη νύχτα που έμαθε ότι ο σύζυγός της την απατούσε, πιστεύει ότι η ζωή της πήρε τελικά μια απρόσμενη πορεία.

*Με πληροφορίες από το The Telegraph

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