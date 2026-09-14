Μαρινάκης για 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο: Διάβημα προς την Τουρκία για πρώτη φορά

Snapshot Η Ελλάδα κατέγραψε για πρώτη φορά επίσημο διάβημα προς την Τουρκία σχετικά με το μονομερές δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης.

Η κυβέρνηση διατηρεί σταθερή κοστολόγηση 13 δισ. ευρώ τον χρόνο για το πρόγραμμα της, επισημαίνοντας αντιφάσεις στην κοστολόγηση της αντιπολίτευσης.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ανεδαφικό λόγω της στάσης του τελευταίου και προκρίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Δεν υπάρχει σκέψη για νομοθετική παρέμβαση σχετικά με την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, καθώς οι αποφάσεις ανήκουν στη δικαιοσύνη.

Οι έλεγχοι σε κλινικές και ιατρεία συνεχίζονται με αυστηρό πλαίσιο, ενώ νέες ρυθμίσεις θα ανακοινωθούν σύντομα για τη βελτίωση του συστήματος ελέγχου. Snapshot powered by AI

Για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, τόνισε ότι «συνιστά μονομερές δικαίωμα» και θα ασκηθεί «με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί». «Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και το επαναλαμβάνω κι εγώ, ουδέποτε έχουμε διανοηθεί να πούμε, ούτε το έχει πει ποτέ κανένας, ότι θα το απεμπολήσουμε», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Ποια είναι η διαφορά, όμως, της Κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες; Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια».

«Είναι πολύ πιθανό να γυρίσουμε πάλι στα χρόνια που δε θέλουμε να επιστρέψουμε»

Κληθείς να σχολίασει την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Πείτε μου εσείς, πώς γίνεται σε ένα κόμμα μέσα σε λίγες ημέρες να υπάρχει κοστολόγηση από τον πρόεδρό του 7,5 δισ. και από τον τομεάρχη οικονομικών, η κοστολόγηση αυτή που ήταν 7,5 δισ. κατά τον πρόεδρό του για την τετραετία, να μετατρέπεται σε κοστολόγηση 7,5 δισ. για το χρόνο; Και φταίμε εμείς που αναδεικνύουμε αυτή την αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν να έχει συμβεί κάτι τέτοιο; Και επειδή είδα τις απαντήσεις του κυρίου Κουτεντάκη, εμείς δεν αλλάξαμε άποψη για τη δική μας κοστολόγηση. Εμείς παραμένουμε στην αρχική κοστολόγηση που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών και το οικονομικό επιτελείο, που μιλάει για 13 δισ. το χρόνο, πολλά εκ των οποίων, σχεδόν όλα, επαναλαμβάνονται και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, οι δαπάνες αυτές είναι 13 δισ. το χρόνο. Αλλά εκείνοι από τα 7,5 δισ. την τετραετία πήγανε στα 7,5 επί τέσσερα, 30 δισ. Εμείς δεν λέμε ότι είναι 30, γιατί λέει ο κύριος Κουτεντάκης ότι αλλάζουμε πολλές φορές την κοστολόγηση. Όχι, εμείς την ίδια κοστολόγηση έχουμε. 13 δισ. το χρόνο. Εκείνοι άλλαξαν τη δική τους κοστολόγηση. Και δεν είναι μαθηματικά απλά, δεν είναι κουβέντα η οποία είναι τεχνική, όπως προσπαθούν κάποιοι αναλυτές αυτού του χώρου, πάρα πολύ έτσι ανώτεροι, να αναφέρουν για να απαξιώσουν αυτήν την κουβέντα. Όχι. Η έλλειψη κοστολόγησης, τα λόγια του αέρα, τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Η κοστολόγηση κάθε εξαγγελίας κάθε πολιτικού της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, κάθε επίσημης θέσης, είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για τη χώρα. Όταν βγαίνει κάποιος και λέει, είτε είναι υπουργός Οικονομικών, είτε είναι τομεάρχης Οικονομικών της αντιπολίτευσης, είτε τομεάρχης Οικονομικών ενός άλλου κόμματος, ότι αν έρθουμε στην κυβέρνηση θα κάνουμε αυτό, πρέπει να λέει και πόσο θα κοστίσει. Γιατί είναι πολύ πιθανό να γυρίσουμε πάλι στα χρόνια που δε θέλουμε να επιστρέψουμε».

Στη συνέχεια, σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Είδα κι ένα βίντεο που λέει κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, κοστίζει νομίζω 4 δισ. την 4ετία. Θαύμα. Εδώ μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ – απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα ούτε κατά πόσο, είναι στο περίπου. Ο καθένας… Είναι «Γράψε ότι θες δίπλα». Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δισ. στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουνε στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα».

«Ανεδαφική» η συζήτηση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη

Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης, επεσήμανε: «Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος που για ακόμα μια φορά και εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα, είπα ότι, αν και το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, θα ήταν ένα ΠΑΣΟΚ με τη σοβαρότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, η στάση, η θέση και οι απαντήσεις του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη καθιστούν αυτή τη συζήτηση ανεδαφική. Άρα έχουμε και εμείς απαντήσει με βάση τα όσα έχουμε δει ήδη από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είπε κάτι καινούργιο ο κύριος Ανδρουλάκης. Σας θυμίζω ότι έχουν λάβει απόφαση συνεδρίου, υιοθετώντας τη θέση Δούκα ως θέση του κόμματός τους. Το μόνο που τους ενδιέφερε στο συνέδριο, ήταν να πουν ότι δεν θα κυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο είπε κ. Ανδρουλάκης. Και επειδή δε θεωρώ ότι στη Δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα, δεν το λέω εγώ πρώτη φορά αυτό - χρησιμοποιώ, στο τέλος της ημέρας θα αποφασίσουν οι πολίτες. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που λέει και δείχνει, ότι η δική μας πρόταση διακυβέρνησης είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική. Δηλαδή, μία αυτοδύναμη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αποφασίσουμε όμως εμείς, οι πολίτες αποφασίζουν. Μόνο ο ελληνικός λαός αποφασίζει στο τέλος για το ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολίασε επιπλέον, όσον αφορά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη: «Δεν υπάρχει σκέψη για κάποια περαιτέρω νομοθετική παρέμβαση. Ήμασταν η Κυβέρνηση που έλαβε τις νομοθετικές παρεμβάσεις εκείνες, ως Κυβέρνηση τις εισηγηθήκαμε, η εκτελεστική, δηλαδή, εξουσία και η κοινοβουλευτική μας ομάδα με τις ψήφους και κάποιων άλλων βουλευτών από άλλα κόμματα, τις υπερψήφισε, άρα, η νομοθετική εξουσία, που δημιούργησαν ένα νομοθετικό πλαίσιο, που μετά από τις εκάστοτε αποφάσεις της Δικαιοσύνης, άρα η τρίτη εξουσία, η δικαστική εξουσία, να μην μπορεί να συμμετέχει σε μία δημοκρατική διαδικασία, ένα κόμμα που έχει τύποις ή κρυπτόμενο αρχηγό, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές. Μιλάει για την ονομαστική ποινή. Από εκεί και πέρα, το ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τον οποιονδήποτε υποψήφιο, το οποιοδήποτε υποψήφιο κόμμα, αυτές είναι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, της Δικαιοσύνης και όχι δικές μας».

Αυστηρότεροι έλεγχοι σε θέματα υγείας

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στους ελέγχους σε κλινικές και ιατρεία, λέγοντας: «Κατ’ αρχάς να επαναλάβω τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και στους δικούς του ανθρώπους, τους φίλους, τους ανθρώπους, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ακούνε και τον ακολουθούν. Δεύτερον, να πω ότι το τι συνέβη και το τι δε συνέβη δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε ευρύτερα της Κυβέρνησης να το βρει. Θα το βρει η Δικαιοσύνη. Διεξάγεται έρευνα και τις απαντήσεις θα τις δώσει η Δικαιοσύνη. Το τρίτο είναι προφανής η απάντηση στο τελευταίο σας ερώτημα. Δεν επιτρέπονται όλα αυτά έτσι στον αέρα. Υπάρχει αυστηρό πλαίσιο, το οποίο όταν δεν εφαρμόζεται, πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις. Οι έλεγχοι γίνονται, όπως τέλος πάντων έχει παρουσιάσει, επειδή μιλάμε για την Αθήνα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος. Έχει προαναγγείλει ο κ. Γεωργιάδης ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες. Και επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι περνάνε και χρόνια προβλήματα υγείας και όχι μόνο από το εξωτερικό, θα μου επιτρέψετε να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Έχω μιλήσει και εγώ κατά καιρούς ανοικτά για κάποια θέματα υγείας. Δεν είναι ούτε ο χώρος, ούτε η στιγμή να αξιολογήσουμε. Το μόνο που μπορώ να πω -νομίζω ότι απηχεί της άποψης κάθε πολίτη, κάθε ανθρώπου που ακούει αυτή τη συζήτηση- είναι ότι ειδικά σε θέματα υγείας, το πλαίσιο πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αυστηρό και οι έλεγχοι ακόμη αυστηρότεροι».

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