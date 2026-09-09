Μαρινάκης: «Μονόδρομος η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ»

Snapshot Η Ελλάδα αντιμετωπίζει επίμονη αύξηση τιμών που πλήττει κυρίως τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη, ενώ τα εισοδήματα αυξάνονται αλλά όχι με τον απαιτούμενο ρυθμό.

Η κυβέρνηση τονίζει τη βελτίωση της οικονομίας χωρίς αύξηση του δημόσιου χρέους και με μειώσεις φόρων, παρά την επίμονη πληθωριστική κρίση.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις έντασης, με έμφαση στον διάλογο και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς ενδείξεις για επικείμενο θερμό επεισόδιο.

Δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά, λόγω σημαντικών πολιτικών διαφορών και κριτικής στην εξωτερική πολιτική.

Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία και θεωρεί ότι η επιλογή πρωθυπουργού πρέπει να γίνεται από τους πολίτες, όχι από εσωκομματικές διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στην ακρίβεια, την πορεία των εισοδημάτων, τα ελληνοτουρκικά, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τις υποκλοπές και την Ακροδεξιά αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο MEGA Radio.

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό και την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η χώρα διανύει «μια από τις πιο επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών», σημειώνοντας ότι η πίεση πλήττει περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη.

Τόνισε ότι, παρά τη μεγάλη πληθωριστική κρίση που επηρεάζει τόσο την Ελλάδα όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη, η ελληνική οικονομία βελτιώνεται και τα εισοδήματα αυξάνονται, αν και, όπως ανέφερε, «πρέπει να αυξηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα».

Επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένους τομείς η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σε άλλους υψηλότερα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα στοιχεία για το καθαρό εισόδημα ζευγαριών με ή χωρίς παιδιά και μονοπρόσωπων νοικοκυριών, λέγοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από περισσότερες από δέκα χώρες.

Για το κατά πόσο ο πληθωρισμός περιορίζει την αύξηση των εισοδημάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η συζήτηση για την οικονομία «είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις» και ότι όποιος παρουσιάζει μόνο τη μία δεν αποτυπώνει ολόκληρη την εικόνα.

Ανέφερε ότι τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι με την ταχύτητα που απαιτούν οι ανάγκες των πολιτών, ενώ σημείωσε ότι είναι εξίσου λανθασμένο να προβάλλεται αποκλειστικά η εικόνα της οικονομικής καταστροφής.

Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο σωρευτικός πληθωρισμός των τελευταίων ετών στην Ελλάδα υπερβαίνει το 20%, ενώ ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου κατά 31%. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι μέσοι όροι δεν αποτυπώνουν την κατάσταση κάθε νοικοκυριού, καθώς υπάρχουν πολίτες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες αυξήσεις σε δαπάνες, όπως τα ενοίκια.

«Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι αντικειμενικό δεδομένο», είπε, προσθέτοντας ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας κατά την έναρξη της πληθωριστικής περιόδου, είπε ότι η χώρα είχε προηγουμένως περάσει μια μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης και απώλειας εισοδημάτων. Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και δεν χρηματοδοτεί τις παρεμβάσεις της με νέο δανεισμό.

Για το εάν ο μέσος πολίτης αισθάνεται τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει όσα επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και τα πρόσθετα έσοδα του κράτους.

Έφερε ως παράδειγμα τα 400 ευρώ προς συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως αρκούν και ότι απαιτούνται περισσότερες παρεμβάσεις, αλλά αυτές θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά εφικτές.

Για την κριτική ότι η κυβέρνηση έπρεπε να είχε κινηθεί νωρίτερα απέναντι στην ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχουν γίνει ή έχουν προγραμματιστεί συνολικά 91 μειώσεις φόρων.

Όπως είπε, παρά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Ανέφερε ότι για το 2027 υπάρχει δυνατότητα πρόσθετων παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ και σημείωσε ότι τα πρόσθετα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ανέρχονται σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ μαζί με παρεμβάσεις που είχαν ήδη ανακοινωθεί και εφαρμόζονται.

Για τις τιμές στα ράφια και τους ελέγχους στην αγορά, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι έλεγχοι δεν έχουν σταματήσει και υποστήριξε ότι η Ελλάδα μέχρι το 2020 δεν διέθετε επαρκώς στελεχωμένη υπηρεσία ελέγχων αγοράς.

Ανέφερε ότι σήμερα έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και ότι από τους ελέγχους έχει προκύψει πως περίπου μία στις δέκα επιχειρήσεις, και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες, δεν τηρούν τη νομοθεσία.

Διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως το σύνολο των σούπερ μάρκετ ή των επιχειρήσεων παρανομεί, αλλά ότι υπάρχουν περιπτώσεις παραβατικότητας που οδηγούν στην επιβολή προστίμων.

Ελληνοτουρκικά

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπάρχουν περίοδοι μεγαλύτερης και μικρότερης έντασης και τόνισε ότι τα «ήρεμα νερά» δεν αποτελούν αυτοσκοπό της κυβέρνησης.

«Επιδίωξή μας είναι να υπάρχει διάλογος και ένα καλό κλίμα. Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να ισχυροποιείται», είπε. Σημείωσε ότι η επιδίωξη του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα πρόκειται να υποχωρήσει σε ζητήματα που χαρακτηρίζει «κόκκινες γραμμές».

Επανέλαβε ότι η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει ως μόνη διαφορά με την Τουρκία τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιλυθεί στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και στα εξοπλιστικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων τα F-16, τα F-35, τα Rafale, οι Belharra και η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τις διμερείς και στρατηγικές συνεργασίες της, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα πιστεύει στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στον διάλογο με τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει φόβος για διπλωματικό ή θερμό επεισόδιο, απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη», προσθέτοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει εφησυχασμός.

«Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Μη δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο», σημείωσε.

Αναφερόμενος σε δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θεωρεί σημαντικό, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της διεθνούς συγκυρίας, να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση η οποία να μπορεί να αντιμετωπίζει κρίσεις.

Έφερε ως παράδειγμα τα γεγονότα στον Έβρο και υποστήριξε ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει κυβέρνηση που έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και αντιμετωπίζει τα εθνικά θέματα «με όρους αποτελεσματικότητας».

Τσίπρας και ενδεχόμενες συνεργασίες

Για δηλώσεις συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με ενδεχόμενες πολιτικές συνεργασίες, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν θεωρεί πιθανό ένα σενάριο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ανέφερε ότι τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Τσίπρα χωρίζουν σημαντικές πολιτικές διαφορές, κυρίως στον τρόπο άσκησης της οικονομικής πολιτικής. Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση δημιουργεί πρόσθετα έσοδα χωρίς αύξηση του χρέους και χωρίς αύξηση των φόρων, ενώ απέδωσε στον κ. Τσίπρα διαφορετική οικονομική αντίληψη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επιλέξει, κατά την άποψή του, να κινηθεί πολιτικά πιο κοντά στον χώρο που εκπροσωπεί ο κ. Τσίπρας.

Σαμαράς

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν υπάρχει «καμία απολύτως» πιθανότητα.

Όπως είπε, η διαφωνία δεν είναι προσωπική αλλά πολιτική και συνδέεται κυρίως με την κριτική που έχει ασκήσει ο πρώην πρωθυπουργός στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

«Ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει "μειοδοτική" την πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της Μεταπολίτευσης δεν θα μπορούσε ποτέ να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση αυτή, με το κόμμα αυτό», ανέφερε.

Τόνισε ότι δεν μπορεί, κατά την άποψή του, ένας πολιτικός να χαρακτηρίζει «προδότη» ή «μειοδότη» έναν υπουργό Εξωτερικών και ταυτόχρονα να συζητείται το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης.

Για τις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις εκλογές, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν υποτιμά τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινηθεί καλύτερα στις εκλογές, εφόσον εργαστεί περισσότερο και διατηρήσει χαμηλούς τόνους.

Ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο την αυτοδυναμία και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη επιλογή τη μόνη «καθαρή πρόταση διακυβέρνησης».

Για το ενδεχόμενο αξιοποίησης της πρώτης διερευνητικής εντολής, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, απάντησε θετικά.

Τόνισε ότι, κατά την άποψή του, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση με βασικό κορμό το πρώτο κόμμα και πρωθυπουργό τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι «τους πρωθυπουργούς βγάζουν οι πολίτες και όχι τα κλειστά γραφεία».

Αναφερόμενος στη συζήτηση σχετικά με το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας και την επιλογή πρωθυπουργού, είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προβλέψεις του καταστατικού του κόμματος και υποστήριξε ότι η επιλογή πρωθυπουργού αποτελεί αρμοδιότητα των πολιτών.

Σε ερώτηση εάν ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να θέσει ως όρο για κυβερνητική συνεργασία την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον πρώην πρωθυπουργό. Σημείωσε επίσης ότι η αντιπαράθεση με τον κ. Σαμαρά δεν είναι προσωπική, αλλά αφορά τις πολιτικές θέσεις που ο ίδιος έχει εκφράσει.

Για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αμφισβητήσει την προσφορά του Αντώνη Σαμαρά κατά την περίοδο που διετέλεσε πρωθυπουργός.

Υποστήριξε ότι οι τόνοι της αντιπαράθεσης δεν ανέβηκαν από την κυβέρνηση και χαρακτήρισε τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού «αναπόφευκτη εξέλιξη».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο κ. Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023 και σημείωσε ότι είχε σημαντική συμβολή στο εκλογικό αποτέλεσμα. «Δεν ακυρώνουμε την προσφορά κανενός, αλλά όταν επιλέγει κάποιος να μας επιτεθεί πολιτικά, δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια», είπε.

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