Άδωνις για Σαμαρά: «Αν βάλει στο ψηφοδέλτιο τον Σαλμά, να βάλει και την Τουλουπάκη στο Επικρατείας»

Ο Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η υπόθεση Novartis δεν θα ανασυρθεί χωρίς νέα στοιχεία, απορρίπτοντας τα μηνύματα του Σαλμά ως μη νέα στοιχεία

Μιχάλης Παπαδάκος

Άδωνις για Σαμαρά: «Αν βάλει στο ψηφοδέλτιο τον Σαλμά, να βάλει και την Τουλουπάκη στο Επικρατείας»
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  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά για πιθανή ένταξη του Μάριου Σαλμά στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματός του, επισημαίνοντας τη σύνδεση Σαλμά με την υπόθεση Novartis.
  • Ο Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η υπόθεση Novartis δεν θα ανασυρθεί χωρίς νέα στοιχεία, απορρίπτοντας τα μηνύματα του Σαλμά ως μη νέα στοιχεία.
  • Τόνισε τον κίνδυνο παρατεταμένης ακυβερνησίας για την εθνική ασφάλεια, αναφέροντας ιστορικά παραδείγματα τουρκικών ενεργειών σε περιόδους ελληνικής πολιτικής αστάθειας.
  • Αναγνώρισε την ύπαρξη ιχνών τρωκτικών στο νοσοκομείο Νίκαιας, αλλά διαβεβαίωσε ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και ότι έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες μυοκτονίας.
  • Περιέγραψε την αντιμετώπιση προβλημάτων με ασθενοφόρα στη Δυτική Μάνη, αναφέροντας την αποστολή τεσσάρων οχημάτων και τη δέσμευση νέου ασθενοφόρου για την περιοχή.
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται να δημιουργήσει δικό του κόμμα. Αυτή τη φορά ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, για το ενδεχόμενο να εντάξει στα ψηφοδέλτια του κόμματός του τον Μάριο Σαλμά.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο κ. Γεωργιάδης είπε με αφορμή την τοποθέτηση του κ. Σαλμά στο OPEN για την υπόθεση Novartis: «Ο κ. Σαλμάς δήλωσε ότι του πρότειναν να είναι μάρτυρας στην Αμερική και αρνήθηκε», για να προσθέσει πως αυτό θα γινόταν, εφόσον είχε να εισφέρει στοιχεία στην έρευνα.

«Για ποια περίοδο θα μπορούσε να εισφέρει στοιχεία; Για την περίοδο που ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς, εγώ ανέλαβα μετά τον Σαλμά. Αν τον καλούσαν, θα ήταν να πει κάτι για τον Σαμαρά. Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να βάλει τον Σαλμά υποψήφιο, που έχει πει για τη Novartis ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους; Το μόνο που του μένει, αν το κάνει, είναι να βάλει επικεφαλής του Επικρατείας την Τουλουπάκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Κληθείς να σχολιάσει την επίσκεψη Πολάκη στην Εισαγγελία για την υπόθεση Novartis, είπε: «Πήγε επί Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ στον Άρειο Πάγο, όταν αρχειοθετήθηκα, και έκαναν το ίδιο αίτημα. Ο Άρειος Πάγος απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανάσυρσης. Για να γίνει, πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία. Τα μηνύματα του κ. Σαλμά δεν είναι νέα στοιχεία».

«Τα Σεπτεμβριανά έγιναν όταν ο Παπάγος ήταν στο κρεβάτι»

Αναφορικά με τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη και το ενδεχόμενο να εκμεταλλευτούν πιθανή ακυβερνησία της χώρας οι Τούρκοι, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Αν αυτό που συζητάμε είναι τις πιθανές συνέπειες της ακυβερνησίας, ναι, μια παρατεταμένη ακυβερνησία είναι και εθνικά επικίνδυνη. Τα Σεπτεμβριανά έγιναν όταν ο Παπάγος ήταν στο κρεβάτι, η τουρκική εισβολή έγινε στη Χούντα. Αυτό είναι ιστορική μνήμη και αφορά τις εκλογές, όποτε και αν γίνονται: Η Ελλάδα δεν είναι Δανία, Ολλανδία ή Βέλγιο».

Ερωτηθείς για το αν οι κυβερνήσεις συνεργασίας που έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια θα επέτρεπαν στον Ερντογάν να κάνει «ντου» όποτε θέλει, απάντησε: «Προφανώς όχι», τονίζοντας πως η αναφορά αφορούσε την ακυβερνησία. «Ιστορικά, οποτεδήποτε η Ελλάδα είναι σε παρατεταμένη ακυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε, από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ίμια», επανέλαβε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο έγιναν από τα Ίμια», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας βέβαια πως «δεν έχουμε αναγνωρίσει εμείς γκρίζες ζώνες, αλλά τότε έγινε ζημιά, με τον Α. Παπανδρέου στο Ωνάσειο».

«Στην Ελλάδα σήμερα, όπως οδεύουμε στις εκλογές του 2027, πλην αυτοδύναμης ΝΔ, έχετε να προτείνετε κάποιο κυβερνητικό σχήμα; Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, διερωτώμενος αν υπάρχει «κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή».

Τι είπε για τα ποντίκια στο κρατικό Νίκαιας

Για την καταγγελία ιατρών και εργαζομένων στο νοσοκομείο Νίκαιας για ύπαρξη ποντικιών κοντά σε μονάδα νεογνών, τόνισε πως «ίχνη τρωκτικών εμφανίστηκαν στη Νίκαια, έγινε μυοκτονία, δεν κινδύνεψε κανείς, συμβαίνει σε παλιά κτήρια».

Για την αποστολή στη Μάνη (στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου) ασθενοφόρου που είχε «γράψει» 1 εκατ. χλμ, σημείωσε: «Έχουμε ένα ασθενοφόρο, το οποίο τράκαρε. Αυτό έγινε την Πέμπτη, στείλαμε ένα σε ακινησία από την Πύλο, που είχε κάνει 1 εκ. χλμ. Δεν προλαβαίναμε. Δευτέρα πήγαμε άλλο ασθενοφόρο με 400.000 χλμ, χθες πήγαμε άλλο με 100.000 χλμ. Μέσα σε 5 μέρες, έχω πάει 4 ασθενοφόρα στη Δυτική Μάνη. Έχω δεσμεύσει ολοκαίνουριο ασθενοφόρο για τη Δυτική Μάνη, μόλις το παραλάβουμε στις 30 Σεπτεμβρίου, θα το στείλω στη Δυτική Μάνη».

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