Γεωργιάδης κατά Σαμαρά και Βελόπουλου για την επιλογή φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε επικριτικά στις ανακοινώσεις των Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκου Βελόπουλου, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το θέμα για πολιτική αντιπαράθεση.

Τον Αύγουστο σημειώθηκε αύξηση κατά 90% στη χρήση υπηρεσίας αποστολής φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον. Snapshot powered by AI

Εκτενή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Βελόπουλο, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω Χ, σχετικά με το θέμα που ανέκυψε για την επιλογή φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ΄ οίκον. Στη φόρμα, όπου καλούνταν οι ασθενείς να συμπληρώσουν προσωπικές πληροφορίες, στη δήλωση φύλου υπήρχαν και οι επιλογές «άλλο» και «ακαθόριστο», εκτός από «άρρεν» και «θήλυ».

«Μέχρι τις εκλογές, ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα σπάσει κάθε ρεκόρ» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Αρχικά, εξηγεί ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς, προβλεπόταν, πλην των δύο βιολογικών φύλων και η επιλογή του «ακαθορίστου» και «άλλου». «Να σας πω την αλήθεια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες στις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε, και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στην χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει».

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει: «Στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι "να, αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…", όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία».

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης απαντά και στον Κυριάκο Βελόπουλο: «Έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ολοκληρώνει την ανάρτησή του με τη μεγάλη αύξηση στις παραδόσεις φαρμάκων κατ' οίκον, που σημειώθηκε μέσα στον Αύγουστο: «Αυτό που μου έκανε την χειρίστηκε εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο Προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε την ζωή των ασθενών με αυτή καθαυτή την υπηρεσία διανομής ΦΥΚ στο σπίτι τους, που τους έβγαλε από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά +90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη οπότε αδιαφόρησαν…κρίμα!»

Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026

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