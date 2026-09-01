Σαμαράς για το «άλλο/ακαθόριστο» φύλο στον ΕΟΠΥ: Η woke ατζέντα έχει περάσει στην κρατική διοίκηση

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς επικρίνει την εμφάνιση των επιλογών φύλου «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο» στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει αυτές τις επιλογές με την «woke ατζέντα» που, όπως υποστηρίζει, έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και τα σχολικά βιβλία.

Ο Σαμαράς χαρακτηρίζει την πολιτική αυτή συνειδητή κυβερνητική επιλογή και κρίνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται στήριξη της οικογένειας και όχι επαναπροσδιορισμό του φύλου.

Τονίζει ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και της πλειονότητας του ελληνικού λαού. Snapshot powered by AI

Νέα αιχμηρή παρέμβαση κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τις επιλογές φύλου που εμφανίζονταν μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους.

Ο πρώην πρωθυπουργός, σε δήλωσή του, υποστηρίζει ότι οι ασφαλισμένοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των πεδίων «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο», συνδέοντας το ζήτημα με αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει «woke ατζέντα».

«Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτική επιλογή και όχι για ένα μεμονωμένο περιστατικό. «Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία», σημειώνει και προσθέτει: «Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό».

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

"Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους !

Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.

Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.

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