Γεωργιάδης: Αλματώδης αύξηση στις αποστολές φαρμάκων κατ' οίκον από τον ΕΟΠΥΥ

Snapshot Οι δικαιούχοι που παραλαμβάνουν φάρμακα κατ’ οίκον από τον ΕΟΠΥΥ σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Τον Αύγουστο του 2026 οι παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον αυξήθηκαν πάνω από 90% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Όλα τα ευαίσθητα φαρμακευτικά σκευάσματα παραδόθηκαν εμπρόθεσμα και χωρίς αστοχίες σε όλη την επικράτεια τον πιο απαιτητικό μήνα του χρόνου. Snapshot powered by AI

Για αύξηση μεγαλύτερη του 90% στις παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους κατ' οίκον, τον φετινό Αύγουστο σε σχέση με το 2025, κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει ότι τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα αυτά σκευάσματα, παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, χωρίς καμία αστοχία στο σύνολό τους, σε όλη την επικράτεια, και κατά τον πιο απαιτητικό μήνα του χρόνου, τον Αύγουστο.

Οι δικαιούχοι που επέλεξαν να παραλάβουν τη φαρμακευτική τους αγωγή στο σπίτι, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, στοιχείο που αποδεικνύει την αποδοχή του προγράμματος από τους ασθενείς, αλλά αποτελεί, επίσης, δικαίωση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. «Κάθε ασθενής που παρέλαβε τα Φάρμακα του στο σπίτι του είναι ένας ασθενής λιγότερος που ταλαιπωρήθηκε» καταλήγει ο υπουργός Υγείας.