Τέλος στο «άλλο/ακαθόριστο» φύλο από τον ΕΟΠΥΥ:«Άρρεν» και «θήλυ» οι επιλογές για φάρμακα κατ' οίκον

Ο διοικητής του Οργανισμού, Αθανάσιος Ζαμάνης,  δήλωσε στο Newsbomb πως έχει ζητήσει να αποκατασταθεί προς το ορθό η δήλωση φύλου, στις αιτήσεις φαρμακευτικής αγωγής

Διονυσία Προκόπη

Τέλος στο «άλλο/ακαθόριστο» φύλο από τον ΕΟΠΥΥ:«Άρρεν» και «θήλυ» οι επιλογές για φάρμακα κατ' οίκον
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, ζήτησε την άμεση αφαίρεση των επιλογών «άλλο» και «ακαθόριστο» από τη δήλωση φύλου στην πλατφόρμα αποστολής φαρμάκων κατ’ οίκον.
  • Η φόρμα είχε διαμορφωθεί από ανάδοχο εταιρεία.
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Την άμεση αντίδραση του διοικητή του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιου Ζαμάνη, προκάλεσε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία», σχετικά με την πλατφόρμα του Οργανισμού για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) κατ' οίκον.

Το ζήτημα που τέθηκε, έχει να κάνει με τη συμπλήρωση του φύλου του ασθενούς κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα. Στην σχετική φόρμα, όπως αναφέρεται και στις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, οι επιλογές που δίνονται είναι οι εξής: άρρεν - θήλυ - άλλο - ακαθόριστο.

ΕΟΠΥΥ - ΦΥΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το πεδίο του φύλου είχε διαμορφωθεί από την ανάδοχο εταιρεία που είχε αναλάβει την υλοποίηση της πλατφόρμας, ακολουθώντας πρότυπο ISO. Ωστόσο, οι επιλογές πέραν των βιολογικών φύλων, δεν είχαν έρθει στην αντίληψη της διοίκησης του Οργανισμού μέχρι σήμερα.

Το Newsbomb επικοινώνησε με τον διοικητή του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιο Ζαμάνη, ο οποίος δήλωσε πως έχει δώσει ήδη εντολή για «άμεση αποκατάσταση προς το ορθό».

Η παραγγελία φαρμάκων χρειάζεται δήλωση μόνο του βιολογικού φύλου, για να είναι δυνατός ο έλεγχος της φαρμακευτικής αγωγής και από τους ελεγκτές γιατρούς του Οργανισμού. Η αλλαγή αναμένεται να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα.

Μεγάλη αύξηση στις παραδόσεις κατ’ οίκον τον Αύγουστο

Την παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους κατ' οίκον επιλέγουν όλο και περισσότεροι ασθενείς. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, «με ποσοστό μεγαλύτερο του 90% πραγματοποιήθηκαν οι παραδόσεις των ΦΥΚ κατ’ οίκον από τον ΕΟΠΥΥ, τον Αύγουστο 2026 συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025».

Όπως έγραψε ο υπουργός Υγείας στο Χ, «η αλματώδης αυτή αύξηση της αποστολής κατ’ οίκον ΦΥΚ στην πόρτα του δικαιούχου είναι η περίτρανη απόδειξη της επιτυχημένης αυτής πρωτοβουλίας, ένα μόλις χρόνο από ενάρξεως του προγράμματος.

»Η σημαντική αυτή αύξηση, πέρα της αδιαμφισβήτητης αποδοχής της από τους δικαιούχους, δικαιώνει και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθότι τον πλέον απαιτητικό μήνα του χρόνου, τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα αυτά σκευάσματα παραδόθηκαν εμπρόθεσμα και χωρίς καμία αστοχία στο σύνολό τους, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

»Μέσα σε ένα χρόνο, σχεδόν διπλασιάστηκαν οι δικαιούχοι που επέλεξαν να παραλάβουν την φαρμακευτική τους αγωγή κατ’ οίκον, με το σύνολο αυτών να εξυπηρετείται εμπρόθεσμα, ποιοτικά και με αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει σε κάθε δικαιούχο φαρμακευτικής φροντίδας και ειδικά των δικαιούχων ΦΥΚ. Κάθε ασθενής που παρέλαβε τα Φάρμακα του στο σπίτι του είναι ένας ασθενής λιγότερος που ταλαιπωρήθηκε».

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