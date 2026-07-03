Νέα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης – Άνω των 400.000 ευρώ η ζημιά

Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 άτομα 

Μίλτος Τσεκούρας

Νέα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης – Άνω των 400.000 ευρώ η ζημιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών συνταγογραφήσεων και εικονικών εκτελέσεων συνταγών με ζημία άνω των 405.000 ευρώ.
  • Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος, πρώην υποψήφιος βουλευτής, ενώ συνολικά εμπλέκονται δέκα άτομα, μεταξύ αυτών γιατροί και φαρμακοποιοί.
  • Η οργάνωση λειτουργούσε από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση για να αποσπά αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ.
  • Στην έρευνα κατασχέθηκαν παράνομα συνταγογραφημένα φαρμακευτικά σκευάσματα, χρήματα, έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και αυτοκίνητο που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
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Εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα μέλη της οργάνωσης ζημίωναν τον ασφαλιστικό φορέα προχωρώντας συστηματικά σε ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών για διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η αποδόμηση της σπείρας επετεύχθη μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2026 σε πολλές περιοχές της Αττικής. Η δράση συντονίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε άμεση συνεργασία με τον ΕΟΦ και οδήγησε στη σύλληψη του ατόμου που φέρεται να κατείχε τον αρχηγικό ρόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρώην υποψήφιο βουλευτή.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμη εννέα άτομα, στα οποία συγκαταλέγονται ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι φαρμακείων.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με βαρύτατες κατηγορίες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αδικήματα όπως η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη, η πλαστογραφία και η ψευδής βεβαίωση. Ο φάκελος της υπόθεσης συμπληρώνεται από διώξεις που αφορούν την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

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Πώς ξεκίνησε η πολύμηνη έρευνα

Σύμφωνα με την αστυνομία, «από την πολύμηνη έρευνα, που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στη συνέχεια, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

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Από την έρευνα προέκυψε ότι στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και -2- ιατροί, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση και υλοποίηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Η συνολική ζημία σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπερβαίνει τις -405.000 ευρώ-, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί -5.429- ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 240 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,
  • 1.200 ευρώ,
  • πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές/γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων κλπ),
  • φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο και
  • Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

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