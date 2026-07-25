Τόκιο: Προτρέπει τους άνδρες να φορούν σορτς στη δουλειά αλλά οι γυναίκες αντιδρούν

Snapshot Η Μητροπολιτική Κυβέρνηση του Τόκιο προτρέπει τους άνδρες να φορούν σορτς στη δουλειά ως μέρος του προγράμματος «Tokyo Cool Biz» για αντιμετώπιση της ζέστης.

Η νέα πολιτική έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θεωρείται άδικη προς τις γυναίκες που εξακολουθούν να καλούνται να φορούν καλσόν.

Κάποιες γυναίκες αναφέρουν αμηχανία και παρενόχληση από τις τρίχες στα πόδια των ανδρών συναδέλφων τους ("sunehara").

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι στόχος είναι η παροχή περισσότερων επιλογών ενδυμασίας χωρίς να προσβάλλεται κανείς.

Η χαλάρωση των ενδυματολογικών κανόνων γίνεται πιο αποδεκτή κοινωνικά, ιδιαίτερα σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας. Snapshot powered by AI

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αυτό το καλοκαίρι, οι Ιάπωνες άνδρες αποκαλύπτουν περισσότερα πόδια στη δουλειά από ποτέ.

Η Μητροπολιτική Κυβέρνηση του Τόκιο προτρέπει τους υπαλλήλους των εταιρειών να εγκαταλείψουν το συνηθισμένο κοστούμι και τη γραβάτα και να επιλέξουν πιο άνετη ενδυμασία, όπως μπλουζάκια, αθλητικά παπούτσια και σορτς.

Η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιούρικο Κόικε, παρουσίασε τον Απρίλιο το πρόγραμμα «Tokyo Cool Biz», ελπίζοντας να επεκτείνει την χαρακτηριστική της πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ζέστης, η οποία έχει πλέον γίνει μια ευρέως αναγνωρισμένη ετήσια καλοκαιρινή παράδοση.

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά, η νέα πολιτική που επιτρέπει τα σορτς στο γραφείο λαμβάνει ανάμεικτες κριτικές. Ορισμένοι σχολιαστές εκτιμούν τους χαλαρούς κανόνες, καθώς τους βοηθούν να εργάζονται πιο άνετα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η πολιτική είναι άδικη για τις γυναίκες, καθώς συνεχίζεται να ζητείται από αυτές να φορούν καλσόν όταν αφήνουν εκτεθειμένα μέρος των ποδιών τους, ενώ οι άνδρες μπορούν πλέον να επιλέγουν σορτς.

«Παρενόχληση από τις τρίχες στα πόδια»

Επίσης, μερικές γυναίκες περιγράφουν την εμπειρία της «παρενόχλησης από τις τρίχες στα πόδια» ή, όπως ονομάζεται στο διαδίκτυο, «sunehara», αναφερόμενες στην αμηχανία που νιώθουν όταν αναγκάζονται να βλέπουν τις τρίχες στα πόδια των συναδέλφων τους.

«Θέλουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές εν μέσω της έντονης ζέστης, όχι να τους λέμε τι να φορούν. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα, αρκεί η ενδυμασία εργασίας να μην προσβάλλει κανέναν», δήλωσε στο BBC ο Νομπορού Βατανάμπε, αξιωματούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Ιάπωνες εργαζόμενοι, ιδίως εκείνοι που εργάζονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας, έχουν αρχίσει να φορούν casual ρούχα. Φέτος, όμως, η σύσταση της κυβέρνησης του Τόκιο έχει καταστήσει την πρακτική αυτή πιο κοινωνικά αποδεκτή. Παρόλα αυτά, ορισμένοι άνδρες νιώθουν αμηχανία για τις τρίχες στα πόδια τους.

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