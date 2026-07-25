Συντάξεις Χηρείας: Το Ελεγκτικό Συνέδριο «ανοίγει» δρόμο για αναδρομικά

Για τη διεκδίκηση των περικοπών αναδρομικά το Συνέδριο «έδειξε» τη δικαστική οδό

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Συντάξεις Χηρείας: Το Ελεγκτικό Συνέδριο «ανοίγει» δρόμο για αναδρομικά
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  • Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει τη ρύθμιση για εξομοίωση των συντάξεων χηρείας στο 70% της παροχής του θανόντος συζύγου.
  • Η ρύθμιση προβλέπει δημοσιονομικό κόστος 48,4 εκατ. ευρώ, το οποίο μπορεί να καλυφθεί από τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ.
  • Από το 2020 έως το 2026, 8.469 δικαιούχοι σύνταξης χηρείας υπέστησαν μειώσεις, με διαφορετικά ποσοστά για δημόσιο (35%) και ιδιωτικό τομέα (70%).
  • Η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει αναδρομικές καταβολές για τις περικοπές που έγιναν την τελευταία εξαετία.
  • Το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι οι δικαιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά τα αναδρομικά για τις περικοπές που υπέστησαν.
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«Ανοίγει» ο δρόμος για τη διεκδίκηση των αναδρομικών στις συντάξεις χηρείας, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το endisy.gr.

Το Ανώτατο Δικαστήριο χαρακτήρισε θετική τη ρύθμιση που κατατέθηκε υπό τη μορφή τροπολογίας από το υπουργείο Εργασίας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Σύμφωνα με την εκτίμηση, υπάρχει ένα ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 48,4 εκατ. ευρώ, που όμως μπορεί να υπερκαλυφθεί από τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ.

Την ίδια στιγμή όμως, αναφέρεται και στο ενδεχόμενο να προκύψουν αξιώσεις από τους συνταξιούχους που υπέστησαν περικοπές. Αιτία είναι ότι δεν προκύπτει ενιαία αντιμετώπιση με εκείνους που δεν υπέστησαν τις αντίστοιχες μειώσεις.

Σύμφωνα με τη διάταξη του «νόμου Κατρούγκαλου» (ν. 4387/16), η οποία εφαρμόστηκε από το 2020 έως το 2026, 8.469 δικαιούχοι σύνταξης χηρείας υπέστησαν περικοπές. Από αυτούς, όσοι προέρχονταν από το δημόσιο, έπαιρναν σύνταξη χηρείας στο 35% της παροχής του / της συζύγου που απεβίωσε, ενώ το ποσοστό του ιδιωτικού τομέα ανερχόταν στο 70%.

Τώρα, με τη ρύθμιση που προώθησε το υπουργείο Εργασίας, θα προκύψει εξομείωση της παροχής στο 70% για όλους. Όμως δεν προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών ποσών για όσους βίωσαν τις ανωτέρω περικοπές κατά την τελευταία εξαετία (ανά περίπτωση).

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο «βλέπει» ότι μπορούν να αναζητηθούν, δικαστικά, αναδρομικά ποσά.

ΠΗΓΗ: endisy.gr

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