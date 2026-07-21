Συντάξεις χηρείας: Οι 4 αλλαγές που φέρνουν άμεσα αυξήσεις

Snapshot Καταργείται η μείωση της σύνταξης χηρείας μετά από τρία χρόνια και το ποσοστό επανέρχεται στο 70% για όσους είχαν υποστεί μείωση, διπλασιάζοντας το ποσό της σύνταξης.

Περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι χηρείας απαλλάσσονται από τις περικοπές που δεν είχαν ακόμα εφαρμοστεί και το Δημόσιο παραιτείται από αναδρομικές αξιώσεις.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους και σύνταξη χηρείας από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις χωρίς περικοπή.

Τα ορφανά παιδιά θα λαμβάνουν το πλήρες ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά, αυξάνοντας ουσιαστικά το ποσό που δικαιούνται. Snapshot powered by AI

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας, για όσους υπάγονταν στις προβλέψεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις: