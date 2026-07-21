Συντάξεις χηρείας: Οι 4 αλλαγές που φέρνουν άμεσα αυξήσεις
Τι αναφέρουν οι νέες διατάξεις
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- Καταργείται η μείωση της σύνταξης χηρείας μετά από τρία χρόνια και το ποσοστό επανέρχεται στο 70% για όσους είχαν υποστεί μείωση, διπλασιάζοντας το ποσό της σύνταξης.
- Περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι χηρείας απαλλάσσονται από τις περικοπές που δεν είχαν ακόμα εφαρμοστεί και το Δημόσιο παραιτείται από αναδρομικές αξιώσεις.
- Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους και σύνταξη χηρείας από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις χωρίς περικοπή.
- Τα ορφανά παιδιά θα λαμβάνουν το πλήρες ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά, αυξάνοντας ουσιαστικά το ποσό που δικαιούνται.
Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας, για όσους υπάγονταν στις προβλέψεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).
Οι νέες διατάξεις προβλέπουν τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις:
- Καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης χηρείας μετά την πάροδο τριών ετών. Όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του ποσοστού από το 70% στο 35%, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, με αποτέλεσμα το ποσό που λαμβάνουν να διπλασιαστεί.
- Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας, στους οποίους οι προβλεπόμενες μειώσεις δεν είχαν εφαρμοστεί έως σήμερα, οι περικοπές καταργούνται οριστικά πριν τεθούν σε ισχύ. Παράλληλα, το Δημόσιο παραιτείται από κάθε αξίωση αναδρομικής επιστροφής ποσών, απαλλάσσοντας τους δικαιούχους από τον φόβο μελλοντικών καταλογισμών.
- Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, προερχόμενες από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Έτσι καταργείται η πρόβλεψη του νόμου 4387/2016 που οδηγούσε σε περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης. Η αλλαγή αφορά περίπου 122.000 συνταξιούχους, ενώ προβλέπεται επίσης ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά.
- Η τέταρτη αλλαγή αφορά τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Στο εξής θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το ήμισυ μίας εθνικής σύνταξης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Ως αποτέλεσμα, το ποσό της εθνικής σύνταξης που δικαιούνται ουσιαστικά διπλασιάζεται.
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