Γεωργιάδης: «Απατεώνισσα» η Γάκα - «Έκρυβε το μηχάνημα κι έσβηνε τα ραντεβού από τη μνήμη του»

Snapshot Η γιατρός Γάκα εισήγαγε παράνομα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χωρίς να το δηλώσει στον ΕΟΦ και στον ΙΣΑ.

Η Γάκα δήλωνε ψευδώς το μηχάνημα ως μηχάνημα οζοθεραπείας και έκρυβε το μηχάνημα κατά τους ελέγχους του ΙΣΑ.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τη Γάκα για παραβίαση της νομοθεσίας και παράνομη χρήση του μηχανήματος, ενώ αναφέρθηκε σε προσπάθειες εξαπάτησης. Snapshot powered by AI

Στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης, Τάσου Οικονομόπουλου, απάντησε το μεσημέρι της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλογου Αθηνών (ΙΣΑ) για τους ελέγχους στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, οι οποίοι απέτυχαν να εντοπίσουν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

«Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ, ούτε στον ΙΣΑ, άρα έχει κάνει μια παρανομία» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Εάν του έδωσε μέθη, όπως ειπώθηκε, παράνομα το έκανε, άρα έχουμε μια ακόμη παράνομη πράξη».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στους ελέγχους του ΙΣΑ και τόνισε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ψευδώς η γιατρός το είχε δηλώσει ως μηχάνημα οζοθεραπείας. «Όταν γνωστοποιείς στον οικείο Σύλλογο ένα μηχάνημα, έως ότου κάνεις πάρεις την έγκριση, δεν μπορείς να κάνεις χρήση. Αρα κανονικά θα έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ και δεν τον περίμενε. Εχουμε περίπτωση απατεώνισσας η οποία εν γνώση της παραβίασε τη νομοθεσία του κράτους. Εγινε σειρά ελέγχων από τον ΙΣΑ αλλά η κυρία όπως αποδείχτηκε, έκρυβε το μηχάνημα κι έσβηνε τα ραντεβού από τη μνήμη του».

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ελέγχου της ιατρικής διαφήμισης θα μπορέσει να εντοπίσει πιθανές παρανομίες που ξεφεύγουν από τους επιτόπιους ελέγχους των αρμόδιων αρχών. Ο υπουργός διέψευσε παράλληλα τους ισχυρισμούς περί κατάργησης του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, εξηγώντας ότι ενσωματώθηκαν στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. «Η ένταξη τους σε μια ανεξάρτητη αρχή κάνει την δράση τους λειτουργικότερη και τους ελέγχους ανεξάρτητους» σημείωσε.

«Μετά Χριστόν όλοι γίνονται προφήτες. Γιατί δεν κάνατε καταγγελίες αφού τα γνωρίζατε», διερωτήθηκε ο υπουργός και κατέληξε: «Η όλη σας προσπάθεια να κατηγορήσετε το κράτος και το υπουργείο γιατί ένας κακοποιός μας εξαπάτησε, με ξεπερνά».