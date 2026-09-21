Ενιαία Ενίσχυση: 30 ερωταπαντήσεις για την υποβολή της αίτησης - Οι διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Snapshot Στην εφαρμογή myAGRO αντλούνται όλα τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια από τις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται νέα σύναψη μισθωτηρίων ή πρόστιμα για μη ρητή αποδοχή.

Οι δηλώσεις αγροτεμαχίων πρέπει να αντιστοιχούν σε σωστά καταχωρημένα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, χωρίς υπέρβαση ψηφιοποιημένης έκτασης, ενώ δεν προβλέπεται ανοχή σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η υποβολή αιτήσεων για ενισχύσεις επιτρέπει χειροκίνητη καταχώριση μισθώσεων που δεν εμφανίζονται αυτόματα και υποστηρίζει διορθώσεις μετά την 31η Μαΐου 2026 για κληρονομικές μεταβιβάσεις και εκκρεμότητες κτηματολογίου.

Οι γεωργοί έως 40 ετών και όσοι έχουν ήδη κριθεί δικαιούχοι μετά το 2022 μπορούν να υποβάλουν αίτημα για την ενίσχυση νεαρής ηλικίας, ενώ δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δήλωση αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να υλοποιεί τεχνικές βελτιώσεις στην εφαρμογή myAGRO, όπως η διαχείριση επικαλύψεων αγροτεμαχίων και η αύξηση μεγέθους δικαιολογητικών, και παρέχει υποστήριξη μέσω της πλατφόρμας my1521 για ειδικές περιπτώσεις. Snapshot powered by AI

Απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί με τη μεγαλύτερη συχνότητα από τους παραγωγούς και τους φορείς υποβολής αιτήσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης 2026, δημοσίευσε η ΑΑΔΕ.

Οι απαντήσεις καλύπτουν τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα ζητήματα ψηφιοποίησης και δήλωσης των αγροτεμαχίων, τα κτηνοτροφικά στοιχεία, τα αιτήματα ενισχύσεων, τη διασύνδεση με τις λοιπές εφαρμογές της Αρχής και επιμέρους τεχνικά θέματα.

A. Μισθωτήρια που είναι δηλωμένα στην ΑΑΔΕ

Ερώτημα 1. Σε μισθώσεις με περισσότερους από έναν εκμισθωτές, το κοινό μισθωτήριο αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη. Απαιτείται σύναψη νέου μισθωτηρίου με καταβολή προστίμου;

Στην εφαρμογή myAGRO αντλούνται όλα τα στοιχεία των μισθώσεων από τις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (ΔΠΣΜ) της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν όλους τους εκμισθωτές που έχουν δηλωθεί.

Στην περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί κανένας ΑΤΑΚ στην ΔΠΣΜ, ο παραγωγός πρέπει να καταχωρήσει τουλάχιστον έναν ΑΤΑΚ στην εφαρμογή myAGRO. Η καταχώρηση ΑΤΑΚ των λοιπών συνεκμισθωτών είναι προαιρετική.

Συνεπώς δεν απαιτείται τροποποίηση ή εκ νέου σύναψη του μισθωτηρίου και δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής προστίμου για το λόγο αυτόν.

Ερώτημα 2. Ηλεκτρονικά μισθωτήρια του παραγωγού δεν εμφανίζονται στην εφαρμογή. Σχετίζεται η μη εμφάνιση με τη μη ρητή αποδοχή του μισθωτηρίου;

Όχι. Στο myAGRO εμφανίζονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια που έχουν καταχωρηθεί στη ΔΠΣΜ της ΑΑΔΕ για τα οποία δεν έχει δηλωθεί απόρριψη, ανεξαρτήτως δηλαδή εάν έχει πραγματοποιηθεί ρητή αποδοχή ή όχι.

Η μη εμφάνιση ενός μισθωτηρίου δεν οφείλεται, επομένως, στη μη ρητή αποδοχή του.

Στην εφαρμογή εμφανίζονται τα μισθωτήρια που είναι σε ισχύ, υπό την ανωτέρω έννοια, κατά την 31/5/2026, ημερομηνία κατά την οποία το αγροτεμάχιο πρέπει να είναι στη διάθεση του παραγωγού.

Ερώτημα 3. Εάν για κάποιο λόγο δεν εμφανίζεται κάποιο μισθωτήριο στο myAGRO τι μπορώ να κάνω;

Παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης καταχώρισης της μίσθωσης στην εφαρμογή, ώστε η υποβολή της αίτησης να μην καθυστερεί. Δεν απαιτείται η επισύναψη του έγχαρτου μισθωτηρίου στην εφαρμογή myAGRO.

Ερώτημα 4. Παραγωγός διαθέτει τρία ηλεκτρονικά μισθωτήρια, ενώ η εφαρμογή αντλεί μόνο τα δύο.

Στο myAGRO αντλούνται και εμφανίζονται μόνο οι μισθώσεις που αφορούν αγροτικό αντικείμενο. Οι επαγγελματικές μισθώσεις (πχ. για σταβλική εγκατάσταση) δεν εμφανίζονται στο σύστημα.

Εφόσον η μίσθωση που δεν εμφανίζεται αφορά αγροτική χρήση, ο παραγωγός καταχωρίζει χειροκίνητα τα στοιχεία της και συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία.

Ερώτημα 5. Ισχύει η δυνατότητα μετατροπής των έγχαρτων μισθωτηρίων σε ηλεκτρονικά χωρίς πρόστιμο, κατά την ΠΟΛ. 1083/2017;

Ναι. Το ζήτημα έχει ήδη διευκρινιστεί με το από 29.08.2026 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/sites/default/files/2026-08/dt_29.08.2026.pdf, είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώριση των έγχαρτων μισθωτηρίων χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1083/2017.

Ερώτημα 6. Πόσο άμεσα ενημερώνονται οι εκτάσεις από το Ε9 μετά από τροποποίησή του; Απαιτείται διαγραφή και επανακαταχώριση ολόκληρου του αγροτεμαχίου;

Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται στο Ε9 ενημερώνουν την πλατφόρμα myAGRO εντός χρονικού διαστήματος μίας ώρας.

Ωστόσο, σε δηλώσεις που έχουν ήδη αποθηκευτεί προσωρινά στο myAGRO, οι μεταβολές του Ε9 δεν ενσωματώνονται αυτόματα στα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρισθεί.

Δεν απαιτείται η διαγραφή και η εκ νέου καταχώριση ολόκληρου του αγροτεμαχίου. Μετά την ενημέρωση της πλατφόρμας myAGRO από το Ε9, αρκεί η διαγραφή και η επανακαταχώριση μόνο των στοιχείων ιδιοκτησίας που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη μεταβολή.

Ερώτημα 7. Όταν η μίσθωση αγροτεμαχίου με περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες έχει καταχωριστεί από τον έναν μόνο εκμισθωτή, δεν αντλείται ο ΑΤΑΚ του δεύτερου συνιδιοκτήτη (συνεκμισθωτή).

Όπως αναφέρθηκε στην απάντηση στο ερώτημα 1 στην πλατφόρμα myAGRO έρχονται όλα τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη ΔΠΣΜ της ΑΑΔΕ, περιλαμβανομένων των ΑΤΑΚ των συνεκμισθωτών. Εάν δεν έχει δηλωθεί ΑΤΑΚ συνεκμισθωτή, ο παραγωγός μπορεί να τον συμπληρώσει προαιρετικά στα σχετικά πεδία του myAGRO, χωρίς να απαιτείται μεταβολή της ΔΠΣΜ. Βλ. και απάντηση στο ερώτημα 1.

Ερώτημα 8. Πώς αντιμετωπίζονται τα χειρόγραφα μισθωτήρια και οι περιπτώσεις όπου η προέλευση του τίτλου και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δεν εμφανίζονται, λόγω λήξης της ισχύος του συμφωνητικού μίσθωσης του 2025;

Στην πλατφόρμα myAGRO αντλούνται όλα τα χειρόγραφα μισθωτήρια από την περυσινή αίτηση (ΕΑΕ 2025) και παραμένουν σε ισχύ μετά την 31/05/2026.

Σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου και συνέχισης της μίσθωσης με νέο συμφωνητικό, αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στην πλατφόρμα myAGRO, προκειμένου να είναι διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία της μίσθωσης.

Β. Ιδιοκτησιακά ζητήματα

Ερώτημα 9. Σε συνιδιοκτησίες, η στρογγυλοποίηση κατά τον ορισμό ποσοστών ιδιοκτησίας επιτρέπει την ολοκλήρωση της δήλωσης;

Ναι. Το ζήτημα της στρογγυλοποίησης κατά την κατανομή της έκτασης ανά συνιδιοκτήτη έχει επιλυθεί και η δήλωση ολοκληρώνεται κανονικά.

Ερώτημα 10. Μπορούν να δηλωθούν αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί δασικά εν όλω ή εν μέρει στο Κτηματολόγιο και έχουν καταγραφεί ως Ελληνικό Δημόσιο;

Η δήλωση των αγροτεμαχίων με δασικό χαρακτηρισμό δεν απαγορεύεται από το σύστημα.

Το ζήτημα προκύπτει στις περιπτώσεις όπου το αγροτεμάχιο εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ που αντιστοιχεί σε «Δημόσιες Γαίες» και κατά συνέπεια, δεν προκύπτει άμεσα ιδιοκτησιακή ή μισθωτική σχέση με τον ΑΦΜ του παραγωγού.

Για τις περιπτώσεις αυτές ο παραγωγός θα πρέπει να δηλώσει τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιεί τον ΚΑΕΚ και να συνεχίσει τη διαδικασία δήλωσης του αγροτεμαχίου.

Δεν πρόκειται, επομένως, για γενικό αποκλεισμό των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, αλλά για ειδική περίπτωση που αφορά ΚΑΕΚ χαρακτηρισμένους ως «Δημόσιες Γαίες».

Ερώτημα 11. Πώς αντιμετωπίζονται τα αγροτεμάχια σε εκκρεμή κληρονομική διαδοχή; Προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση δήλωσης ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ λόγω θανάτου;

Δεν προβλέπεται γενική εξαίρεση από την υποχρέωση δήλωσης ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τον χρόνο θανάτου, καθώς και από το αν το αγροτεμάχιο δηλώνεται από τον κληρονόμο ή μισθώνεται σε άλλον παραγωγό.

Περίπτωση 1η: Υποβολή της ΕΑΕ 2026 στον ΑΦΜ του θανόντα (θάνατος από 1.1.2026 και μετά)

Εφόσον η ημερομηνία θανάτου του ιδιοκτήτη είναι εντός του τρέχοντος έτους, δηλ. από 1.1.2026 και μετά, ο κληρονόμος μπορεί να υποβάλει την ΕΑΕ 2026 στον ΑΦΜ του θανόντα. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, ο υποβάλλων απαιτείται να εμφανίζεται ως κληρονόμος στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Περίπτωση 2η: Υποβολή της ΕΑΕ 2026 από τον κληρονόμο (θάνατος έως 31.12.2025)

Εάν η ημερομηνία θανάτου είναι πριν την 1.1.2026 και ο κληρονόμος ιδιοχρησιμοποιεί το αγροτεμάχιο, υποχρεούται να το δηλώσει στο Ε9, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αποδοχής της κληρονομιάς.

Περίπτωση 3η: Μίσθωση αγροτεμαχίου που έχει συναφθεί πριν την ημερομηνία θανάτου του ιδιοκτήτη

Στις μισθωμένες εκτάσεις η αντιμετώπιση εξαρτάται από την ημερομηνία θανάτου του ιδιοκτήτη.

Εφόσον ο θάνατος επήλθε από 1.1.2026 και μετά, η υφιστάμενη μίσθωση θεωρείται ότι παραμένει σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής επιλέγει ως λόγο μη επιβεβαίωσης του ΑΤΑΚ την ένδειξη «Κληρονομιά» και συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία.

Αντίθετα, όταν η ημερομηνία θανάτου είναι έως και 31.12.2025, απαιτείται η σύναψη νέου μισθωτηρίου με τους κληρονόμους της έκτασης.

Ερώτημα 12. Υποστηρίζεται η μεταφορά αγροτεμαχίων μεταξύ μεταβιβαστή και αποδέκτη;

Η εφαρμογή δεν υποστηρίζει απευθείας μεταφορά αγροτεμαχίων μεταξύ μεταβιβαστή και αποδέκτη και δεν προβλέπεται η προσθήκη σχετικής λειτουργίας.

Κάθε παραγωγός δηλώνει τα αγροτεμάχια που έχει στη διάθεσή του (είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα/μικτά).

Ερώτημα 13. Σε ένα αγροτεμάχιο με ΑΤΑΚ 12345678901 μπορούν να δηλωθούν περισσότεροι ΚΑΕΚ;

Για τα μισθωμένα αγροτεμάχια επιτρέπεται η δήλωση περισσότερων του ενός ΚΑΕΚ που αντιστοιχούν στον ίδιο ΑΤΑΚ.

Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια ισχύει ο κανόνας της αντιστοίχισης ενός ΑΤΑΚ σε έναν ΚΑΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να διορθωθεί στο ορθό το Ε9, ώστε κάθε ΑΤΑΚ να αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο ΚΑΕΚ.

Επισημαίνεται ότι η διόρθωση του Ε9 από τον ιδιοκτήτη για την ορθή αντιστοίχιση ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ δεν επισύρει πρόστιμο.

Ερώτημα 14. Προβλέπεται ανοχή στην περίπτωση που η ψηφιοποιηθείσα έκταση του αγροτεμαχίου υπερβαίνει την έκταση του ΚΑΕΚ σε περιοχές λειτουργούντος κτηματολογίου;

Όχι. Θα πρέπει η ψηφιοποιηθείσα έκταση του αγροτεμαχίου να είναι μικρότερη ή ίση με την ψηφιοποιημένη έκταση που έχει αποδοθεί στον /στους ΚΑΕΚ που αντιστοιχούν στο αγροτεμάχιο.

Ερώτημα 15. Προβλέπεται ανοχή στην περίπτωση που η ψηφιοποιηθείσα έκταση του αγροτεμαχίου υπερβαίνει την έκταση του ΑΤΑΚ σε περιοχές εκτός λειτουργούντος κτηματολογίου;

Όχι. Θα πρέπει η ψηφιοποιηθείσα έκταση του αγροτεμαχίου να είναι μικρότερη ή ίση με την έκταση των ΑΤΑΚ που δηλώνονται στο αγροτεμάχιο.

Γ. Κτηνοτροφικά στοιχεία

Ερώτημα 16. Είμαι μετακινούμενος κτηνοτρόφος και δεν εμφανίζεται ο στάβλος μετακίνησης. Τι μπορώ να κάνω;

Στην πλατφόρμα myAGRO αντλούνται όλες οι σταβλικές εγκαταστάσεις που είχαν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2025. Εάν δεν εμφανίζεται ο στάβλος μετακίνησης θα πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου.

Δ. Αιτήματα ενισχύσεων

Ερώτημα 17. Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβώ εάν μια ποικιλία που είναι επιλέξιμη για συνδεδεμένη ενίσχυση δεν έχει αντιστοίχιση με ποικιλία ΕΛΓΑ;

Στην πλατφόρμα myAGRO όλες οι ποικιλίες έχουν αντιστοιχιστεί με ασφάλιστρο του ΕΛΓΑ. Σε περίπτωση που η ζητούμενη ποικιλία είναι εκτός της διαθέσιμης λίστας, θα πρέπει να θέσετε το συγκεκριμένο ερώτημα στο my1521 προκειμένου να αξιολογηθεί.

Ερώτημα 18. Η καταχώριση των στοιχείων από τις καρτέλες σπόρου γίνεται αποκλειστικά μέσω αρχείου Excel. Προβλέπεται δυνατότητα απευθείας καταχώρισης ή επεξεργασίας των υφιστάμενων στοιχείων;

Η καταχώριση πραγματοποιείται μαζικά μέσω αρχείου Excel. Για τη μεταβολή των στοιχείων απαιτείται εκ νέου φόρτωση αρχείου, το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο.

Τα δικαιολογητικά και το excel μπορούν να αναρτηθούν και μεταγενέστερα, μετά την οριστικοποίηση της αίτησης.

Ερώτημα 19. Επιλύθηκε το πρόβλημα καταχώρησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τη σόγια;

Ναι επιλύθηκε.

Ερώτημα 20. Είμαι άνω των 40 ετών. Μπορώ να κριθώ επιλέξιμος για ενίσχυση από την παρέμβαση 201 «Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας»;

Γεωργοί έως 40 ετών μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για την “Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας”. Επιπλέον, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα και όσοι έχουν κριθεί δικαιούχοι από το 2022 και εφεξής παρόλο που έχουν υπερβεί τα 40 έτη.

Ερώτημα 21. Υπάρχουν περιορισμοί στη δήλωση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης;

Όχι. Ο παραγωγός μπορεί να υποβάλλει αίτημα ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσής του ή από το αν είναι κάτοχος δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης.

Ερώτημα 22. Σε επικάλυψη με όμορο αγροτεμάχιο, εμφανίζεται η επικάλυψη χωρίς να προκύπτει σε ποιον ανήκει το όμορο αγροτεμάχιο ή ποιος έχει υποβάλει τη σχετική δήλωση.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα στοιχεία του παραγωγού που έχει δηλώσει το όμορο αγροτεμάχιο δεν εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Παρέχεται η δυνατότητα άρσης των επικαλύψεων επιλέγοντας το εργαλείο “Επίλυση επικαλύψεων”.

Ε. Διασύνδεση με myDATA και λοιπές εφαρμογές

Ερώτημα 23. Υπάρχει περίπτωση παραστατικό αγοράς ή πώλησης που διαθέτει MARK να μην εντοπίζεται στο myDATA;

Όχι. Η πλατφόρμα myAGRO αντλεί όλα τα παραστατικά που είναι καταχωρημένα στο myDATA.

Ερώτημα 24. Υφίσταται διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με το myDATA;

Οι καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται στο myDATA ενημερώνουν την πλατφόρμα myAGRO εντός χρονικού διαστήματος δύο ωρών.

ΣΤ. Ζητήματα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

Ερώτημα 25. Λαμβάνονται υπόψη οι διορθώσεις και οι προσθήκες αγροτεμαχίων στο Ε9 που πραγματοποιούνται μετά την 31η Μαΐου 2026, δεδομένων των εκκρεμοτήτων του Κτηματολογίου και των περιπτώσεων κληρονομικής διαδοχής;

Για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής βλέπε απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση.

Λαμβάνονται υπόψη οι διορθώσεις για αγροτεμάχια που εμπίπτουν σε περιοχές με εκκρεμότητες του Κτηματολογίου.

Ερώτημα 26. Στο myAGRO αντλούνται όλα τα είδη δικαιωμάτων από το Ε9;

Στην πλατφόρμα myAGRO αντλούνται μόνο τα εξής είδη εμπράγματων δικαιωμάτων: Πλήρης κυριότητα και Επικαρπία. Δεν αντλείται το εμπράγματο δικαίωμα Ψιλής κυριότητας διότι αφορά κυριότητα χωρίς το δικαίωμα χρήσης/καρπώσεως.

Ζ. Παραμετρικά και τεχνικά ζητήματα

Ερώτημα 27. Είναι δυνατή η καταχώριση λιπασμάτων και σε λίτρα και σε κιλά;

Ναι. Η καταχώριση λιπασμάτων είναι δυνατή και σε λίτρα και σε κιλά.

Ερώτημα 28. Η αρχικοποίηση της ΕΑΕ προκαλούσε σφάλμα στα πεδία «ορεινή», «μειονεκτική», «λοιπή» και «προέλευση τίτλου», με αδυναμία επεξεργασίας και αποθήκευσης. Έχει επιλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα;

Ναι έχει επιλυθεί.

Ερώτημα 29. Πώς καταχωρώ και προσδιορίζω χωρικά στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του myAGRO τα αγροτεμάχιά μου;

Στην εφαρμογή myAGRO μέρος της δήλωσης είναι η ψηφιοποίηση του αγροτεμαχίου της αγροτικής σας εκμετάλλευσης, προσαρμοσμένο κατά το επιλέξιμο τμήμα όπως αυτό εμφαίνεται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο της εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψιν τα καλλιεργητικά/αγρονομικά όρια αμιγούς φυτικής κάλυψης έτους 2026 έκαστου δηλούμενου αγροτεμαχίου. Στη συνέχεια τεκμηριώνεται η προέλευση της κατοχής της δηλωθείσας έκτασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ’ αρ. Α1161/3.8.2026 (Β΄ 4808) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2026 για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΣΣΚΑΠ 2023-2027».

Συμπληρωματικά για ειδικές περιπτώσεις, που περιλαμβάνονται στις διευκρινίσεις του από 15.9.2026 Δελτίου Τύπου της ΑΑΔΕ: Για την ορθή αποτύπωση των σχετικών λόγων μη ταυτοποίησης, στην πλατφόρμα myAGRO θα παρέχεται η δυνατότητα στον παραγωγό να επιλέγει από σχετικό κατάλογο τον συγκεκριμένο λόγο μη ταυτοποίησης, ώστε να ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια να ελέγχεται η ακρίβεια όσων δηλώνει ο παραγωγός.

Αυτονόητες προϋποθέσεις εφαρμογής του ελάχιστου ποσοστού γεωχωρικής επικάλυψης είναι αφενός ότι το εμβαδόν των δηλούμενων ΚΑΕΚ είναι ίσο ή μεγαλύτερο της εκάστοτε ψηφιοποιούμενης έκτασης στην πλατφόρμα myAGRO, αφετέρου ότι η εν λόγω έκταση δεν δηλώνεται και από άλλο παραγωγό.

Επίσης, η θέσπιση του ελάχιστου ποσοστού γεωχωρικής επικάλυψης δεν αποκλείει τη διενέργεια επιτόπιων ή διοικητικών ελέγχων, όταν από άλλα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου υπάρχουν ενδείξεις ότι η δήλωση του παραγωγού δεν είναι ειλικρινής.

Ερώτημα 30. Έχω θερμοκήπια. Με ποιο τρόπο γίνεται η δήλωσή τους;

Στην περίπτωση που στο αγροτεμάχιο ενδιαφέροντος δηλώνεται καλλιέργεια υπό κάλυψη θα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία της κάλυψης. Η δήλωσή τους γίνεται στην καρτέλα «Καλλιέργειες» → «Κάλυψη καλλιέργειας».

§ Αν η καλλιέργεια είναι υπό κάλυψη (θερμοκήπιο), συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της κάλυψης με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του θερμοκηπίου ανάλογα με την κατασκευή (κατηγορίες 01-09)

§ Αν η καλλιέργεια είναι χωρίς κάλυψη, επιλέγεται:

· Κατηγορία: 00 – ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΨΗ

· Επιλογή: Χωρίς Κάλυψη

ΙΙ. Απλοποιήσεις και Βελτιώσεις

Κατωτέρω παρατίθενται ζητήματα απλοποίησης και βελτίωσης της ΕΑΕ που έχουν τεθεί υπόψη της ΑΑΔΕ, τα οποία είτε αντιμετωπίστηκαν είτε τελούν υπό υλοποίηση.

1. Ορθή αποτύπωση του χαρακτηρισμού του αγροτεμαχίου ως «Μικτό»

Ενέργεια: Υπό άμεση υλοποίηση. Χαρακτηρισμός (Ι) = Ιδιόκτητο (Ε) = Ενοικιαζόμενο, (Μ) = Μικτό

2. Ολοκλήρωση της υλοποίησης που αφορά την προσαρμογή της εφαρμογής, ώστε να μπορεί να δηλώνεται και ΚΑΕΚ ο οποίος δεν εμφανίζεται ακόμη στο όνομα του αιτούντος λόγω εκκρεμούς κληρονομικής διαδικασίας. Ενέργεια: Υλοποιήθηκε

3. Τεχνική υλοποίηση για την επικάλυψη αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού, ώστε να του επιτρέπει να κάνει προσωρινή αποθήκευση, παρόλο που υφίσταται επικάλυψη και το μήνυμα να γίνεται απαγορευτικό μόνο στην οριστικοποίηση. Ενέργεια: Υλοποιήθηκε

4. Σε επικάλυψη με όμορο αγροτεμάχιο, υποδεικνύεται η επικάλυψη και δίνεται η δυνατότητα περιορισμού της ψηφιοποίησης του αγροτεμαχίου, χωρίς να γνωστοποιείται σε ποιόν ανήκει ή ποιος έχει ψηφιοποιήσει το όμορο αγροτεμάχιο.

Στην περίπτωση που ο παραγωγός επιμένει ότι ορθώς ψηφιοποιεί το αγροτεμάχιό του, με αποτέλεσμα να θεωρεί ότι για την επικάλυψη ευθύνεται η ψηφιοποίηση του όμορου αγροτεμαχίου, εξετάζεται η υλοποίηση συστήματος ενημερώσεων, ώστε η επικάλυψη να επιλύεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ενέργεια: Εξετάζεται η σχετική τεχνική υλοποίηση.

5. Λοιπά ζητήματα που θα υλοποιηθούν άμεσα

· Διαφοροποίηση διαχείρισης της δήλωσης «Κάλυψη Καλλιέργειας» σε αιτήσεις με θερμοκήπια ώστε το μήνυμα να είναι πιο σαφές.

· Αύξηση μεγέθους δικαιολογητικών στα 15ΜΒ.

· Επίλυση του προβλήματος ότι δεν εμφανίζεται το οικολογικό 31.9 σε όλα τα αγροτεμάχια, όταν έχει επιλεγεί η σχετική εγγραφή σε επίπεδο ΑΦΜ.

· Επίλυση ζητήματος με την ενίσχυση νέων αγροτών (Young).

· Απενεργοποίηση ιδιότητας επιλεξιμότητας για συνδεδεμένη ενίσχυση για Κριθάρι και για Μαλακό Σίτο, στις ποικιλίες «Διάφορα» και πρόταση διαχείρισης των αιτήσεων που το έχουν επιλέξει.

· Ενεργοποίηση στις αιτίες εξαίρεσης ΑΤΑΚ, της αιτίας «Κληρονομιά», για θανάτους από 1.1.2026 και μετά.

· Υποβολή αιτήσεων στο όνομα του θανόντος, για θανάτους από 1.1.2026 και μετά.

Η ΑΑΔΕ είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους θεσμικούς εκπροσώπους των παραγωγών και των φορέων υποδοχής δηλώσεων για την παροχή διευκρινίσεων και την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να ανακύψει.

Ταυτόχρονα, μέσα από το my1521, είναι δυνατή η εξέταση μεμονωμένων περιπτώσεων με αποστολή συγκεκριμένων στοιχείων: ΑΦΜ του παραγωγού, αριθμό αγροτεμαχίου, το αίτημα ή το οικολογικό σχήμα στο οποίο εμφανίζεται το πρόβλημα και, όπου είναι εφικτό, αποτύπωση του σχετικού μηνύματος σφάλματος.

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