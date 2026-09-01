ΕΟΠΥΥ: Τροποποιήθηκε η πλατφόρμα για τα ΦΥΚ κατ΄οίκον - Δυνατότητα επιλογής βιολογικού φύλου
Το πεδίο επιλογής φύλου εμφανιζόταν στην καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» της πλατφόρμας για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ΄ οίκον
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- Η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους κατ’ οίκον τροποποιήθηκε στο πεδίο επιλογής φύλου των ασθενών.
- Η πληροφορία για το φύλο δεν χρησιμοποιείται στην επεξεργασία δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ.
Τροποποιήθηκε η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ' οίκον, ως προς τη φόρμα επιλογής φύλου από τους ασθενείς.
Όπως δήλωσε ο διοικητής του Οργανισμού στο Newsbomb, Αθανάσιος Ζαμάνης, έδωσε εντολή για αποκατάσταση της επίμαχης φόρμας προς το ορθό.
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ, αναφέρεται: «Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου σε πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κάνουμε γνωστό το εξής:
Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα "προφίλ του ασφαλισμένου" στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ΄ οίκον, είχε τεθεί, από την Ανάδοχο Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του πρότυπου ISO/IEC 5218 και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».