ΕΟΠΥΥ: Τροποποιήθηκε η πλατφόρμα για τα ΦΥΚ κατ΄οίκον - Δυνατότητα επιλογής βιολογικού φύλου

Το πεδίο επιλογής φύλου εμφανιζόταν στην καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» της πλατφόρμας για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ΄ οίκον

Διονυσία Προκόπη

ΕΟΠΥΥ: Τροποποιήθηκε η πλατφόρμα για τα ΦΥΚ κατ΄οίκον - Δυνατότητα επιλογής βιολογικού φύλου
ΥΓΕΙΑ
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  • Η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους κατ’ οίκον τροποποιήθηκε στο πεδίο επιλογής φύλου των ασθενών.
  • Η πληροφορία για το φύλο δεν χρησιμοποιείται στην επεξεργασία δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ.
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Τροποποιήθηκε η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ' οίκον, ως προς τη φόρμα επιλογής φύλου από τους ασθενείς.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του Οργανισμού στο Newsbomb, Αθανάσιος Ζαμάνης, έδωσε εντολή για αποκατάσταση της επίμαχης φόρμας προς το ορθό.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ, αναφέρεται: «Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου σε πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κάνουμε γνωστό το εξής:

Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα "προφίλ του ασφαλισμένου" στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ΄ οίκον, είχε τεθεί, από την Ανάδοχο Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του πρότυπου ISO/IEC 5218 και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».

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