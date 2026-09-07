Γεωργιάδης: «Αν βγάλεις τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ό,τι και η Κωνσταντοπούλου»

Δριμεία ήταν η κριτική του Άδωνι Γεωργιάδη προς τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά - «Πείτε μου μια διαφορά από την Κωνσταντοπούλου» είπε χαρακτηριστικά 

Μιχάλης Παπαδάκος, Επιμέλεια

Γεωργιάδης: «Αν βγάλεις τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ό,τι και η Κωνσταντοπούλου»
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Σκληρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά άσκησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας λέγοντας πως «όσα λέει είναι αυτά που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Κανείς από εμάς δεν είπε ότι δεν χωράει στη ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς. Το αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός της ΝΔ, είναι δική του επιλογή. Ο κ. Σαμαράς έκανε βίντεο και είπε 5 πράγματα για την κυβέρνηση - Τέμπη, διαφθορά, απευθείας αναθέσεις, ακρίβεια. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει αυτή την αντίληψη, να έχει μεγάλη δυνατότητα σύμπτωσης με την κυβέρνηση;» είπε αρχικά στο Action24.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε: «Άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά; Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό 8 χρόνια, αυτό είναι παράλογο. Αντιπαθεί τον Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει, ένα θετικό δεν βρήκε στη ΝΔ;».

«Υπάρχει μια παροιμία που λέει το γινάτι βγάζει μάτι, είναι χοντρό το γινάτι, είναι κρίμα» είπε ακόμα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σημείωσε «αν επιλέξει να κάνει κόμμα (σ.σ. ο Αντώνης Σαμαράς) δεν θα είναι πολιτικός αντίπαλος; Τι θα είναι, πολιτικός σύμμαχος; Αν το επιλέξει πάμε σε πολιτική μάχη, λυπηρό είναι, δεν μου αρέσει αλλά...».

Από τα πυρά του υπουργού Υγείας δεν γλίτωσε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας πως «δεν υπάρχει rebranding».

«Δεν υπάρχει rebranding, ο Αλέξης του 2026 λέει ό,τι είπε ο Αλέξης του 2015. Πάλι οι θυρίδες, πάλι οι υπερπλούσιοι... Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μεγάλος ασθενής, δεν τραβάει, επειδή δεν τραβάει εμφανίστηκε ο Τσίπρας, το ότι δεν τραβάει δημιουργεί συνολική ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα, δεν δημιουργεί εναλλακτικό τρόπο διακυβέρνησης και συγκυβέρνησης, γενικά είναι ωσεί παρών», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας, τέλος, για την αναφορά Μητσοτάκη στην «κυβέρνηση των ηττημένων», ο Άδωνις Γεωργιάδης παρατήρησε «deja vu. Το 2023 δεν μιλάγαμε για κυβέρνηση ηττημένων τον Μάιο; Δεν μπορεί να γίνει τέτοια κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν βγαίνει μαθηματικά. Για να γίνει αυτό στην Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει και το ΚΚΕ. Υπάρχει περίπτωση να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη; Κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ή θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ ή θα έχει χάος και ακυβερνησία. Δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Όποιος δεν το λέει αυτό καθαρά στον κόσμο, λέει ψέματα».

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