Μητσοτάκης - Σαμαράς: Το παρασκήνιο από την εσωκομματική κριτική στην προσωπική σύγκρουση

Η κόντρα που λαμβάνει πλέον διαστάσεις πολιτικής βεντέτας

Κώστας Τσιτούνας

Μητσοτάκης - Σαμαράς: Το παρασκήνιο από την εσωκομματική κριτική στην προσωπική σύγκρουση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
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Snapshot
  • Η δημόσια σύγκρουση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά στην ΔΕΘ αποκάλυψε μια βαθιά ρήξη που υπερβαίνει την απλή πολιτική διαφωνία.
  • Ο Μητσοτάκης αρνήθηκε να συζητήσει μετεκλογική συνεργασία που θα απαιτούσε παραίτησή του, υπογραμμίζοντας την απουσία πολιτικής συνεννόησης με τον Σαμαρά.
  • Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Σαμαρά ότι διαθέτει «τεχνογνωσία» στο να βλάπτει την παράταξη και αμφισβητεί βασικές κυβερνητικές επιλογές, θέτοντας τον πρώην πρωθυπουργό ως πολιτικό αντίπαλο.
  • Ο Σαμαράς απάντησε με προσωπική επίθεση κατά του Μητσοτάκη, αμφισβητώντας την ηγεσία και την πολιτική του υστεροφημία, διεκδικώντας ρόλο στην πολιτική συζήτηση της ΝΔ.
  • Η αντιπαράθεση δεν αφορά πλέον μόνο πολιτικές διαφορές, αλλά ενδεχόμενη ευρύτερη πολιτική ρήξη εντός της ΝΔ, που μπορεί να επηρεάσει τον στόχο της αυτοδυναμίας.
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Η χθεσινή ημέρα στη Θεσσαλονίκη δεν ανέδειξε μόνο το πολιτικό σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τελική ευθεία προς τις εκλογές του 2027. Ανέδειξε, ίσως με τον πιο καθαρό τρόπο μέχρι σήμερα, και το βάθος της ρήξης του πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά

Η σύγκρουση δεν έμεινε στο επίπεδο μιας ακόμη διαφωνίας ανάμεσα σε έναν εν ενεργεία πρωθυπουργό και έναν πρώην πρωθυπουργό. Οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ και η άμεση, σκληρή απάντηση του κ. Σαμαρά με βίντεο διαμόρφωσαν ένα σκηνικό ανοιχτής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το πιο χαρακτηριστικό ίσως στιγμιότυπο ήρθε όταν τέθηκε στον πρωθυπουργό το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας και εάν, σε ένα τέτοιο σενάριο, θα μπορούσε ο ίδιος να κάνει ένα βήμα πίσω από την πρωθυπουργία. Η αντίδρασή του ήταν άμεση: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;»

Η φράση είχε προφανώς και σκωπτικό χαρακτήρα, όμως πολιτικά ήταν πολύ πιο αποκαλυπτική. Ο Μητσοτάκης δεν δέχθηκε να μπει σε συζήτηση για ένα σενάριο στο οποίο ο αρχηγός της ΝΔ θα μπορούσε να παραμεριστεί προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία με τον Σαμαρά.

Ακόμη πιο σημαντικό ήταν αυτό που ακολούθησε.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο πολιτικής συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ αναφερόμενος στις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού χρησιμοποίησε μία εξαιρετικά βαριά πολιτική διατύπωση: Ότι διαθέτει «τεχνογνωσία» στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κ. Σαμαράς αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Εδώ βρίσκεται ίσως και το σημαντικότερο πολιτικό συμπέρασμα της χθεσινής ημέρας.

Ο Μητσοτάκης φαίνεται πλέον να αντιμετωπίζει τον Σαμαρά λιγότερο ως έναν πρώην πρωθυπουργό που ασκεί κριτική και περισσότερο ως έναν ενεργό πολιτικό αντίπαλο.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή ο Σαμαράς εξακολουθεί να διαθέτει ειδικό πολιτικό βάρος στον χώρο της ΝΔ και της ευρύτερης κεντροδεξιάς. Η δημόσια αντιπαράθεση των δύο ανδρών δεν αφορά πλέον μόνο διαφορετικές απόψεις για επιμέρους κυβερνητικές επιλογές. Αφορά το ποια πολιτική κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει η παράταξη και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, ποιος έχει το δικαίωμα να εκφράζει πολιτικά τη ΝΔ.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό στοιχείο.

Από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός προκύπτει ότι βλέπει τις παρεμβάσεις Σαμαρά και ως δυνητικό πρόβλημα για τον στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Μητσοτάκης επέμεινε ότι η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι εφικτή και ότι η χώρα χρειάζεται καθαρές λύσεις, την ώρα που απέρριψε τα σενάρια περί συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετική αρχιτεκτονική εξουσίας.

Με άλλα λόγια, στο κυβερνητικό επιτελείο δεν μπορεί να αγνοείται το ενδεχόμενο ότι η συνεχής δημόσια αμφισβήτηση από τα δεξιά μπορεί να λειτουργήσει πιεστικά για τη ΝΔ στην κάλπη. Όχι κατ’ ανάγκη επειδή ο Σαμαράς διαθέτει σήμερα έναν οργανωμένο κομματικό μηχανισμό, αλλά επειδή οι παρεμβάσεις του απευθύνονται σε ένα τμήμα του παραδοσιακού ακροατηρίου της ΝΔ και αμφισβητούν ευθέως επιλογές της σημερινής ηγεσίας.

Και εδώ βρίσκεται η άλλη πλευρά της σύγκρουσης.

Από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, το ζήτημα δεν είναι πλέον απλώς η διαφωνία με συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές. Τίθεται ευθέως θέμα αμφισβήτησης του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού ήταν χαρακτηριστική. Απαντώντας στην αναφορά περί «τεχνογνωσίας» στο να βλάπτει την παράταξη, ο Σαμαράς αντέτεινε ότι το ποιος βλάπτει την παράταξη «δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη», ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως πρωθυπουργός της «ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονείας».

Η επιλογή των λέξεων έχει τη δική της πολιτική σημασία.

Ο Σαμαράς δεν περιορίστηκε να πει ότι διαφωνεί με τον Μητσοτάκη. Αμφισβήτησε την πολιτική του υστεροφημία, την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησής του και, εμμέσως, το δικαίωμα της σημερινής ηγεσίας να εμφανίζεται ως ο αποκλειστικός εκφραστής της παράταξης.

Έτσι, η χθεσινή αντιπαράθεση απέκτησε χαρακτηριστικά προσωπικής πολιτικής σύγκρουσης.

Από τη μία πλευρά, ο Μητσοτάκης θέλει να παρουσιάσει τη ΝΔ ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει κυβερνητική σταθερότητα και αυτοδυναμία. Από την άλλη, ο Σαμαράς επιχειρεί να αμφισβητήσει ακριβώς αυτή την εικόνα, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή ηγεσία απομακρύνθηκε από στοιχεία της παραδοσιακής πολιτικής ταυτότητας της παράταξης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο πλευρές πλέον μιλούν για την παράταξη, αλλά από διαφορετική θέση.

Ο Μητσοτάκης ως ο εν ενεργεία αρχηγός της ΝΔ και πρωθυπουργός που ζητά νέα εντολή.

Ο Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός που, αν και εκτός της σημερινής κομματικής ηγεσίας, διεκδικεί ρόλο στην πολιτική συζήτηση για το μέλλον της κεντροδεξιάς και επιδιώκει ανοιχτά πλέον την εν κινήσει αλλαγή Μητσοτάκη.

Γι' αυτό και η χθεσινή σύγκρουση δεν πρέπει να διαβαστεί απλώς ως ένα ακόμη επεισόδιο στον κύκλο των προσωπικών διαφορών των δύο ανδρών.

Το πραγματικό πολιτικό ερώτημα είναι πλέον εάν η σύγκρουση Μητσοτάκη – Σαμαρά θα παραμείνει προσωπική αντιπαράθεση ή εάν θα εξελιχθεί σε ευρύτερη πολιτική ρήξη μέσα στον χώρο της ΝΔ.

Και κυρίως, εάν οι παρεμβάσεις Σαμαρά μπορούν να επηρεάσουν τον βασικό στόχο που έθεσε ο Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη: την αυτοδυναμία.

Σε κάθε περίπτωση, μετά τη χθεσινή ημέρα ένα πράγμα έγινε πιο καθαρό.

Ο Σαμαράς δεν είναι πλέον για τον Μητσοτάκη απλώς ένας πρώην πρωθυπουργός που διαφωνεί μαζί του. Είναι ένας πολιτικός αντίπαλος που ο ίδιος ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες μέσα στην παράταξη και, κατ’ επέκταση, την εκλογική της πορεία.

Και από την άλλη πλευρά, ο Σαμαράς δεν περιορίζεται πλέον στην κριτική της κυβερνητικής πολιτικής. Αμφισβητεί ευθέως τον ίδιο τον Μητσοτάκη και το πολιτικό αποτύπωμα της πρωθυπουργίας του.

Η χθεσινή ΔΕΘ, επομένως, δεν ήταν απλώς μια ακόμη δημόσια αντιπαράθεση. Ήταν η στιγμή που η εσωτερική σύγκρουση της κεντροδεξιάς μεταφέρθηκε στο προσκήνιο ως μια ανοιχτή πολιτική αναμέτρηση ενός πρώην και ενός νυν πρωθυπουργού.

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