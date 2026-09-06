Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Αυτοδυναμία στις εκλογές και «πόρτα» στον Σαμαρά - Σκληρό μήνυμα στον Ερντογάν

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι ηέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει αυτοδυναμία στις εκλογές της άνοιξης του 2027, αποκλείοντας συνεργασίες με τον Αντώνη Σαμαρά.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει μια τρίτη θητεία με ταχύτερες και τολμηρότερες μεταρρυθμίσεις, αναγνωρίζοντας καθυστερήσεις σε συγκεκριμένους τομείς όπως η αγροτική μεταρρύθμιση και η πανεπιστημιακή αστυνομία.

Στα ελληνοτουρκικά, ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα ζητήσει άδεια για τους εξοπλισμούς της, διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και δεν θα αποδεχθεί την τουρκική ατζέντα.

Το οικονομικό πακέτο περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, αύξηση κατώτατου μισθού, μόνιμα επιδόματα για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, καθώς και επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίου.

Η κυβέρνηση προωθεί μέτρα για τη στέγη με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» και σχεδιάζει τη μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Snapshot powered by AI

Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ είχε έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία, έκλεισε ουσιαστικά την πόρτα σε οποιαδήποτε συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά, ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ταυτόχρονα επιχείρησε να περιγράψει το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.

Αυτοδυναμία και μήνυμα προς την αντιπολίτευση

Η ημερομηνία των εκλογών, την άνοιξη του 2027, δεν αποτελεί πλέον είδηση, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης την έχει επαναλάβει πολλές φορές. Το ενδιαφέρον βρίσκεται πλέον στο πολιτικό δίλημμα που θέτει η κυβέρνηση ενόψει της κάλπης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας και τον συνέδεσε με την ανάγκη η χώρα να διαθέτει σταθερή κυβέρνηση. Μάλιστα, έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους επενδύουν σε κυβερνητικές συνεργασίες μετά τις εκλογές.

«Καλή τύχη» ήταν ουσιαστικά το μήνυμά του σε όσους ονειρεύονται «κυβερνητικά σχήματα των ηττημένων», υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα.

Το μήνυμα είναι σαφές: η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση απλώς για να παραμείνει πρώτο κόμμα. Θα διεκδικήσει καθαρή εντολή και αυτοδυναμία.

Σκληρή γραμμή στον Σαμαρά

Το πιο αιχμηρό εσωκομματικό κεφάλαιο της συνέντευξης ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης με τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ ανέφερε ότι διαθέτει «τεχνογνωσία» στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα την αξιοποιήσει αυτή τη φορά.

Παράλληλα, τον κάλεσε ουσιαστικά να σκεφτεί την υστεροφημία του. Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η σύγκρουση Μητσοτάκη – Σαμαρά έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας απλής εσωκομματικής διαφωνίας.

Καραμανλής: Άλλος τόνος

Διαφορετική ήταν η αντιμετώπιση του Κώστα Καραμανλή. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι διατηρεί καλή προσωπική σχέση μαζί του και κινήθηκε σε σαφώς χαμηλότερους τόνους.

Έτσι, η εικόνα που προκύπτει στο εσωτερικό της ΝΔ είναι καθαρή: ρήξη με τον Σαμαρά, διαφορετικός δίαυλος με τον Καραμανλή.

«Η τρίτη τετραετία δεν θα είναι μία από τα ίδια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε παράλληλα να δώσει περιεχόμενο στην πιθανότητα μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.

Το μήνυμα ήταν ότι μια νέα κυβέρνηση της ΝΔ δεν θα είναι απλώς συνέχεια της σημερινής. Μίλησε για πιο γρήγορες και πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ενώ παραδέχθηκε και συγκεκριμένα λάθη της κυβέρνησής του.

Μεταξύ αυτών ανέφερε την καθυστέρηση στην αγροτική μεταρρύθμιση και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πανεπιστημιακή αστυνομία, την καθυστέρηση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και τη γραφειοκρατία που καθυστερεί επενδύσεις.

Μήνυμα και στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός θέλησε να στείλει μήνυμα και προς τα γαλάζια στελέχη να μην θεωρούν τίποτα δεδομένο.

Η λογική είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, αλλά η επανεκλογή δεν είναι αυτονόητη. Η κυβέρνηση πρέπει να αποδεικνύει καθημερινά ότι βελτιώνει τη ζωή των πολιτών.

Η τρίτη τετραετία, επομένως, παρουσιάζεται όχι ως αυτονόητη συνέχεια αλλά ως νέα πολιτική εντολή με διαφορετικό περιεχόμενο.

Συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στα πλαίσια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυριακή 6 Σεπτρμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) Eurokinissi

Τσίπρας και «κυβέρνηση ηττημένων»

Απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός επέλεξε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, μιλώντας για «απάτη και κανονική εξαπάτηση» σε σχέση με όσα υπόσχονται πολιτικοί όταν γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν.

Το μήνυμα προς το σύνολο της αντιπολίτευσης ήταν ακόμη πιο σαφές με την αναφορά στα «κυβερνητικά σχήματα των ηττημένων».

Ουσιαστικά ο Μητσοτάκης επιχειρεί να μετατρέψει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση σε ένα δίλημμα ανάμεσα σε σταθερή κυβέρνηση και πολιτική αστάθεια, προτάσσοντας την αυτοδυναμία ως τη μόνη καθαρή λύση.

Σκληρό μήνυμα στην Τουρκία

Στα ελληνοτουρκικά, η συνέντευξη είχε σαφώς πιο αποφασιστικό τόνο απ’ ό,τι θα μπορούσε να αφήσει να εννοηθεί η γενικότερη αναφορά στα «ήρεμα νερά».

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τον διάλογο με την Άγκυρα, αλλά ταυτόχρονα έβαλε πολύ καθαρά όρια.

«Δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός»

Το πιο χαρακτηριστικό μήνυμα ήταν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται.

Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά την αποτρεπτική της δυνατότητα και ότι οι αποφάσεις για τους εξοπλισμούς είναι κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας.

Η φράση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος στον απόηχο των τουρκικών αντιδράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τη συζήτηση γύρω από τα F-35.

Τα 12 μίλια παραμένουν στο τραπέζι

Ο πρωθυπουργός δεν έκανε ούτε βήμα πίσω στο ζήτημα των χωρικών υδάτων.

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αποστροφή του ότι δεν πρόκειται να μπει σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια θέτει και τα οποία αποτελούν, όπως είπε, «μη ζητήματα» για την ελληνική πολιτεία.

Με άλλα λόγια, το μήνυμα της Αθήνας είναι ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχίζεται, αλλά δεν σημαίνει υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις ή αποδοχή της τουρκικής ατζέντας.

F-35: «Δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια»

Στο θέμα των F-35 προς την Τουρκία, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια και ότι δεν βλέπει πώς αυτά μπορούν να ξεπεραστούν.

Σε συνδυασμό με τη δήλωση ότι η Ελλάδα δεν θα ζητήσει άδεια για τους εξοπλισμούς της, διαμορφώνεται ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς την Άγκυρα.

Η οικονομία ως δεύτερο μεγάλο όπλο

Πίσω από το πολιτικό μήνυμα βρίσκεται η οικονομική ατζέντα της κυβέρνησης.

Ο στόχος είναι να μεταφραστεί η ανάπτυξη σε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, με φορολογικές ελαφρύνσεις και μόνιμες ενισχύσεις για μεγάλες κοινωνικές ομάδες.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας. Η κυβερνητική φιλοσοφία είναι ότι η μόνιμη απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο επιδόματα, αλλά πρέπει να είναι η αύξηση των εισοδημάτων και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο στόχος για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα σε 15 μήνες.

Ο «κουμπαράς» των 60.000 ευρώ

Από τα μέτρα με το μεγαλύτερο κοινωνικό αποτύπωμα ξεχωρίζει ο νέος επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά.

Το κράτος θα διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων, με ανώτατο ποσό 1.200 ευρώ ετησίως από την πλευρά των γονέων, ώστε σε βάθος 18 ετών ο «κουμπαράς» να μπορεί να ξεπεράσει τα 60.000 ευρώ.

Πρόκειται για μέτρο που δεν δίνει απλώς μια άμεση ενίσχυση, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αρχικό κεφάλαιο για τη νέα γενιά.

500 ευρώ στο Δημόσιο – 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Το οικονομικό πακέτο περιλαμβάνει μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027, ενώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα 400 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπονται φορολογικές παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, οικογένειες και τρίτεκνους.

Στέγη και ρεύμα

Στο στεγαστικό μέτωπο έρχεται το «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δις. Ευρώ, ενώ το στεγαστικό αναμένεται να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ το 2027.

Στην ενέργεια, ο στόχος είναι η σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

Η συνολική εικόνα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026

Η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ είχε τελικά τρεις καθαρές διαστάσεις.

Πρώτον, πολιτική: αυτοδυναμία, Τρίτη εντολή, «καλή τύχη» στους υποστηρικτές κυβέρνησης των ηττημένων και σαφής προσπάθεια να εμφανιστεί η ΝΔ ως η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερή κυβέρνηση.

Δεύτερον, εσωκομματική: σκληρό «τείχος» στον Σαμαρά, διαφορετική προσέγγιση στον Καραμανλή και μήνυμα προς τα στελέχη της ΝΔ να μην θεωρούν την εξουσία δεδομένη.

Τρίτον, εθνική και οικονομική: πιο καθαρό μήνυμα αποτροπής προς την Τουρκία, καμία συζήτηση για την τουρκική ατζέντα που η Αθήνα θεωρεί απαράδεκτη, διατήρηση του δικαιώματος για τα 12 μίλια και παράλληλα ένα μεγάλο πακέτο φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων.

Το στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πλέον αν αυτή η εξίσωση — σταθερότητα, αυτοδυναμία, ισχυρή αποτροπή και περισσότερα χρήματα στην τσέπη — θα αποτελέσει το πολιτικό αφήγημα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την Τρίτη της εντολή.

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