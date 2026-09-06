Μητσοτάκης: «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» - Τι είπε για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα

Σε ερώτηση για την κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά για τη woke ατζέντα κι αν έχει μετανιώσει για τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο πρωθυπουργός απάντησε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ότι με αφορμή αυτή τη συζήτηση επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση και η κριτική για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων.

«Έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», είπε. «Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε η υπουργός, ούτε το υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές κι αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι που θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία… διότι δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα».

Είπε ότι δεν πρέπει να συγχέουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως έγιναν στις ΗΠΑ όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση».