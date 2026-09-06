Μητσοτάκης: Το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν αλλά μια κοινωνία που γερνάει

Σε ερώτηση για το δημογραφικό ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της ΔΕΘ, ανέφερε ότι πρόκειται για παγκόσμιο ζήτημα, και είναι και οικονομικό ζήτημα.

«Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. 'Αρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει τόσο κάθε οικογένεια όσο και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια» είπε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, και αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης.

«Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα εκκαθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου και, όπως είπα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα το δουν στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από τον Μάρτιο του 2027» ανέφερε.

«Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα voucher, περισσότεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι νταντάδες της γειτονιάς, ολοήμερα σχολεία, η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης, συνδέεται σε έναν βαθμό με το δημογραφικό» είπε.

«Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν. Γιατί αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια, το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία που γερνάει» πρόσθεσε.