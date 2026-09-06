Μητσοτάκης: «Στο ζήτημα της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα»

«Το πρόβλημα είναι υπαρκτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της στέγασης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε το πρόβλημα της στέγης «γίνεται πανευρωπαϊκό», τόνισε πως «έχουν στηριχθεί πολύ οι ιδιοκτήτες από αυτή την κυβέρνηση με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, την ενδιάμεση κλίμακα στα ενοίκια» και υπογράμμισε πως «υπάρχει ακόμη μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων».

«Έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας που δοκιμάζονται και στο ζήτημα της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα».

«Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας»

Σε ερώτηση σχετικά με το ότι δεν έχει μετανιώσει για τη διαγραφή του Σαμαρά και το τι γίνεται με τη συνεχή απομάκρυνση του Κώστα Καραμανλή που δεν ήταν καν παρών στη χθεσινή ομιλία καθώς και σε δεύτερη, για τις ενέργειες που γίνονται για τη μείωση του κόστους ενέργειας, ο πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι σέβεται και τιμά όλους τους αρχηγούς της παράταξης.

«Μακάρι να μη φθάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψουμε τον κ. Σαμαρά. Δεν το επεδίωξα ποτέ εγώ αλλά αυτά τα οποία ειπώθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά κι εξακολουθούν να λέγονται μετά τη διαγραφή. Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς. Επαναλαμβάνω ότι μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά».

Περνώντας στο δεύτερο θέμα είπε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειωθεί το κόστος ενέργειας ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Είπε: «Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα: θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε γιατί κι άλλοι μπορεί να το έχουν πει αλλά το ερώτημα δεν είναι να το λες μόνο αλλά να εξηγείς πώς θα το κάνεις».

Εξήγησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι σε εθνικό επίπεδο να έχουμε περισσότερες ΑΠΕ και να έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις ενώ σε ευρωπαϊκό, είναι να αποκτήσουμε επιτέλους μία ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. «Σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση γιατί πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καλό και για λιγότερο καλό σενάριο ως προς τις τιμές του φυσικού αερίου ενώ και η ενεργοβόρος ειδικά βιομηχανία μας, γνωρίζει ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμη περισσότερο».