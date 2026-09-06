Επίθεση Σαμαρά κατά Μητσοτάκη: Ο λαός της ΝΔ ξέρει ποιος έχει την τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη

«Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη, ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην το κάνει», είχε πει από τη ΔΕΘ 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Χρύσα Γρίβα

Επίθεση Σαμαρά κατά Μητσοτάκη: Ο λαός της ΝΔ ξέρει ποιος έχει την τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Αντώνης Σαμαράς απτησε με σφοδρήθεση στις δηλώσεις τουριάκου Μησοτάκη περί «τεχνογνω» για την πρόση ζημιάς στην παράταξη.
  • Ο Σαμαράς κατηγόρησε τον Μητσοτάκη ότι περιφρονεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και θα κριθεί αρνητικά για ακρίβεια, διαφθορά, Τέμπη, υποκλοπές και υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι ο Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα και δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης μαζί του.
  • Ο Σαμαράς τόνισε ότι η τεχνογνωσία για τη ζημιά στην παράταξη δεν αποφασίζεται από την οικογένεια Μητσοτάκη αλλά από τον λαό της ΝΔ.
  • Ο Σαμαράς χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως υπεύθυνη για ακρίβεια, αλαζονεία, φτωχοποίηση της επαρχίας και άλλες σοβαρές κρίσεις.
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Με σφοδρή επίθεση απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ περί «τεχνογνωσίας» για την πρόκληση ζημιάς στην παράταξη.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι περιφρονεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και υποστήριξε ότι η ιστορία θα τον κρίνει για την ακρίβεια, τη διαφθορά, τα Τέμπη, τις υποκλοπές και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ άλλων.

Ερωτώμενος στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα, οπότε μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα και δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, αλλά θα πω πως με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαμαράς, δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει: «Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη, ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην το κάνει».

«Το ποιος διαθέτει την τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς, υπενθυμίζοντας ότι, όπως είπε, «800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό έναν άνθρωπο με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από τη χρεοκοπία».

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Το ποιος διαθέτει την τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.

Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό έναν άνθρωπο με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από τη χρεοκοπία. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης.

Ας ανησυχεί, λοιπόν, για τη δική του υστεροφημία.

Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βεβαίως, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ, του Χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών.

Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη.

Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

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