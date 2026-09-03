Νίκη Τζαβέλα: Η φράση της Μαρίκας Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά - «Κοίτα αν τον φυλάνε καλά»

Με ένα περιστατικό που η ίδια είχε ζήσει, αναφέρεται η Νίκη Τζαβέλα στις σχέσεις που είχε κάποτε ο Αντώνης Σαμαράς με την οικογένεια Μητσοτάκη.

Η πρώην βουλευτής θυμάται πως είχε βρεθεί τότε με τον Κωνσταντίνο και τη Μαρίκα Μητσοτάκη στο σπίτι τους, λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη». Τότε εκείνη είχε πει προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Πρόεδρε πιστεύω ότι η Ντορα δεν έχει επαρκή ασφάλεια μαζί της». Όπως αναφέρει όμως, τότε είχε παρέμβει στη συζήτηση η Μαρίκα Μητσοτάκη, λέγοντας: «Άσε την Ντόρα! Ο Αντώνης, Κώστα, ο Αντώνης, κοίτα αν τον φυλάνε καλά!», αναφερόμενη στον Αντώνη Σαμαρά, με έντονη ανησυχία, όπως θυμάται η κυρία Τζαβέλα.

Ολόκληρη η ανάρτησή της στο Χ

Χαρακτήρισα τον @samaras_antonis αμοραλιστή. Παρότι έχω αγάπη για τον Αντώνη που ήξερα στα νιάτα μας . Θα σας πω όμως ένα περιστατικό: Πρωθργος ο Κωνστ Μητσοτάκης με είχε καλέσει σπίτι του για ένα θέμα

Όταν τελειώσαμε την συζήτηση μας πήγαμε στο σαλόνι κ πιάσαμε την κουβέντα με την κυρία Μαρίκα

Είχε προηγηθεί τότε η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

« Πρόεδρε πιστεύω ότι η Ντορα δεν έχει επαρκή ασφάλεια μαζί της»σχολίασα

« Άσε την Ντορα! Ο Αντώνης Κώστα , ο Αντώνης κοιτα αν τον φυλάνε καλά ! » είπε με έντονη ανησυχία η κ. Μαρίκα.

Κ οι δυο του είχαν φοβερή αδυναμία ..

Κ ανταπέδωσε ο Αρθούρος της Καλαμάτας…

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