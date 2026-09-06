Μητσοτάκης: Κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά και την προοπτική της δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα, οπότε μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα και δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, αλλά θα πω πως με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαμαράς, δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει:

«Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη, ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην το κάνει».

« Μου ζητάτε να παραιτηθώ; Είναι λίγο δύσκολο να απαντώ σε υποθετικά ερωτήματα», ήταν η απάντησή του σε επόμενη ερώτηση περί της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. «Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, είναι και πρωθυπουργός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο», ξεκαθάρισε.