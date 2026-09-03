Σαμαράς κατά Τσίπρα: «Μεγάλα λόγια, αυταπάτες – Στο ίδιο έργο θεατές»

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι παρουσίασε ως νέες μεταρρυθμίσεις πολιτικές που είχαν ήδη ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014.

Ο Σαμαράς υποστηρίζει ότι ο Τσίπρας είτε σταμάτησε είτε δεν υλοποίησε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός επικρίνει τον Τσίπρα για πολιτική ανακολουθία, καθώς δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει.

Ο Σαμαράς θεωρεί ότι ο Τσίπρας παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα χωρίς όραμα, ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης.

Η ανάρτηση του Σαμαρά κλείνει με αιχμηρή αναφορά στη Θεσσαλονίκη και την πολιτική διαδρομή του Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τα λόγια του μεγαλοστομίες και αυταπάτες. Snapshot powered by AI

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του», κατηγορώντας τον ότι παρουσίασε ως νέες μεταρρυθμίσεις πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, είχαν ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση της περιόδου 2012-2014.

«Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για πολιτική ανακολουθία, σημειώνοντας ότι δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε, επίσης, κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις προτάσεις του, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης».

«Παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα», υποστήριξε ο κ. Σαμαράς, κλείνοντας την ανάρτησή του με αιχμηρή αναφορά στη Θεσσαλονίκη και την πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα:

«Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές...», καταλήγει η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

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