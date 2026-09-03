Σαμαράς κατά Τσίπρα: «Μεγάλα λόγια, αυταπάτες – Στο ίδιο έργο θεατές»

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για πολιτική ανακολουθία

Δημήτρης Δρίζος

Σαμαράς κατά Τσίπρα: «Μεγάλα λόγια, αυταπάτες – Στο ίδιο έργο θεατές»
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  • Ο Αντώνης Σαμαράς κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι παρουσίασε ως νέες μεταρρυθμίσεις πολιτικές που είχαν ήδη ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014.
  • Ο Σαμαράς υποστηρίζει ότι ο Τσίπρας είτε σταμάτησε είτε δεν υλοποίησε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός επικρίνει τον Τσίπρα για πολιτική ανακολουθία, καθώς δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει.
  • Ο Σαμαράς θεωρεί ότι ο Τσίπρας παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα χωρίς όραμα, ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης.
  • Η ανάρτηση του Σαμαρά κλείνει με αιχμηρή αναφορά στη Θεσσαλονίκη και την πολιτική διαδρομή του Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τα λόγια του μεγαλοστομίες και αυταπάτες.
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Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του», κατηγορώντας τον ότι παρουσίασε ως νέες μεταρρυθμίσεις πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, είχαν ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση της περιόδου 2012-2014.

«Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για πολιτική ανακολουθία, σημειώνοντας ότι δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε, επίσης, κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις προτάσεις του, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης».

«Παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα», υποστήριξε ο κ. Σαμαράς, κλείνοντας την ανάρτησή του με αιχμηρή αναφορά στη Θεσσαλονίκη και την πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα:

«Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές...», καταλήγει η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

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