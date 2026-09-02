«Παρεξήγηση» με το ακαθόριστο φύλο: Η ΝΔ λέει «λάθος», ο Σαμαράς λέει «woke ατζέντα»

Snapshot Στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ εμφανίστηκαν επιλογές φύλου «άλλο» και «ακαθόριστο», που προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατήγγειλε «συνειδητή κυβερνητική επιλογή» και «woke ατζέντα» στην κρατική διοίκηση.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διέψευσε πολιτική βούληση και απέδωσε το περιστατικό σε τεχνικό λάθος, το οποίο διορθώθηκε άμεσα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για λάθος που διορθώθηκε και διαβεβαίωσε ότι τα φύλα παραμένουν δύο, χωρίς αλλαγές από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η διαμάχη αντικατοπτρίζει ευρύτερη ιδεολογική σύγκρουση στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τη διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων και τη διατήρηση της δεξιάς ταυτότητας. Snapshot powered by AI

Μια επιλογή σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ ήταν αρκετή για να ανοίξει ξανά η μεγάλη πολιτική κουβέντα που εδώ και καιρό ταλαιπωρεί τη Νέα Δημοκρατία: πού τελειώνει ο φιλελευθερισμός και πού αρχίζει η λεγόμενη «woke ατζέντα»;

Το σκηνικό εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες, μετά την αποκάλυψη του θέματος από την εφημερίδα Εστία και την ανάδειξή του λίγο αργότερα από το Newsbomb σχετικά τη συμπλήρωση του φύλου του ασθενούς κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) κατ' οίκον. Στη σχετική φόρμα, όπως αναφερόταν και στις οδηγίες που ήταν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, οι επιλογές που δίνταν ήταν οι εξής: άρρεν - θήλυ - άλλο - ακαθόριστο.

Ο διοικητής του ΕΟΠΥΥΥ Αθανάσιος Ζαμάνης, μιλώντας στη Διονυσία Προκόπη για το Newsbomb, δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή για άμεση αποκατάσταση και αφαίρεση των επιλογών «άλλο» και «ακαθόριστο».

Ο Αντώνης Σαμαράς είδε στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ τις επιλογές «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο» και σήκωσε το θέμα στα ύψη. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για «συνειδητή κυβερνητική επιλογή» και υποστήριξε ότι η «woke ατζέντα» έχει περάσει πλέον στην κρατική διοίκηση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε αμέσως, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται για κυβερνητική επιλογή αλλά για λάθος που προέκυψε από την εφαρμογή της πλατφόρμας.

Και το επίμαχο πεδίο διορθώθηκε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ήρθε στη συνέχεια να βάλει την κυβερνητική σφραγίδα στην υπόθεση: «Ένα λάθος έγινε και διορθώθηκε», είναι ουσιαστικά η κυβερνητική γραμμή.

Μόνο που ο Σαμαράς είχε ήδη προλάβει να κάνει τη ζημιά.

Γιατί το θέμα έφυγε από την οθόνη του υπολογιστή και μπήκε κατευθείαν στην πολιτική ατζέντα. Πήρε μεγάλες πολιτικές διαστάσεις ιδιαίτερα στο δεξιό ακροατήριο.

Ο Σαμαράς άναψε τη φωτιά

Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν μια απλή παρατήρηση για μια ηλεκτρονική φόρμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το περιστατικό για να επαναφέρει τη συνολική του πολιτική κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία.

«Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο», «Ακαθόριστο», έγραψε χαρακτηριστικά, πριν καταλήξει ότι πρόκειται για «συνειδητή κυβερνητική επιλογή» και ότι «η woke ατζέντα έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση».

Και το πήγε ακόμη παραπέρα.

Σύνδεσε το θέμα με το δημογραφικό και την οικογένεια, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται στήριξη της οικογένειας και όχι «επαναπροσδιορισμό».

Με άλλα λόγια, ο Σαμαράς δεν μιλούσε μόνο για τον ΕΟΠΥΥ.

Μιλούσε για την ίδια την ιδεολογική κατεύθυνση της ΝΔ.

Ο Άδωνις απαντά: «Αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε»

Ο υπουργός Υγείας με απόλυτη ειλικρίνεια δεν άφησε την επίθεση να περάσει.

Η απάντησή του ήταν προσωπική, αλλά ταυτόχρονα πολιτική. Με τη φράση «Αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε», επιχείρησε να αποσυνδέσει το περιστατικό από την κυβέρνηση και να εξηγήσει ότι οι επίμαχες επιλογές δεν αποτελούσαν πολιτική απόφαση.

Η κυβέρνηση, δηλαδή, δεν λέει «ο Σαμαράς έχει δίκιο».

Λέει κάτι διαφορετικό:

«Ναι, το είδαμε. Ναι, το αλλάξαμε. Αλλά δεν ήταν δική μας πολιτική».

Και αυτή είναι η λεπτή γραμμή πάνω στην οποία κινείται το Μαξίμου.

Η πλατφόρμα άλλαξε –

Εδώ βρίσκεται το παράδοξο της υπόθεσης.

Παρά το γεγονός ότι έχει βάση η κυβερνητική εκδοχή ότι επρόκειτο για αστοχία της εταιρείας που κατασκεύασε την εφαρμογή, το γεγονός παραμένει:

Το θέμα που ανέδειξε ο Σαμαράς διορθώθηκε.

Ο ΕΟΠΥΥ εξήγησε ότι οι επίμαχες επιλογές είχαν ενσωματωθεί στην πλατφόρμα και ότι η διαδικασία διορθώθηκε μετά τις αντιδράσεις.

Και έτσι ο πρώην πρωθυπουργός αποκτά ένα πολιτικό επιχείρημα που δύσκολα εξαφανίζεται:

«Εγώ το ανέδειξα, η κυβέρνηση το διόρθωσε».

Η ΝΔ, από την άλλη, απαντά:

«Δεν διορθώσαμε πολιτική. Διορθώσαμε λάθος».

Δύο διαφορετικές αναγνώσεις του ίδιου περιστατικού.

Ο Μαρινάκης βάζει το φρένο

Η παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη ήταν ουσιαστικά η προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει την υπόθεση χωρίς να αφήσει τον Σαμαρά να εμφανιστεί ως ο άνθρωπος που «διορθώνει» τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «θλίβεται» για την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, αλλά ταυτόχρονα ξεκαθάρισε:

«Τα φύλα είναι δύο» και δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει με κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό μήνυμα.

Το Μαξίμου δεν αφήνει τον Σαμαρά να εμφανιστεί ως αποκλειστικός εκφραστής της δεξιάς.

Του απαντά ουσιαστικά:

«Δεν χρειάζεται να μας υπενθυμίσεις ποια είναι η δεξιά ατζέντα. Την υπηρετούμε εμείς».

«Δεν υπάρχει μέτωπο με τον Σαμαρά»

Την ίδια στιγμή, ο Μαρινάκης αποφεύγει πάση θυσία να χαρακτηρίσει τον Σαμαρά πολιτικό αντίπαλο.

«Από τη δική μας πλευρά όχι», είπε όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό.

Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει ότι ο Σαμαράς παραμένει ένα πρόσωπο με ισχυρό συμβολικό βάρος στον παραδοσιακό δεξιό χώρο.

Γι' αυτό και η κυβερνητική απάντηση δεν είναι «πόλεμος».

Είναι πολιτική αποδόμηση με χαμηλότερους τόνους.

Από τα ομόφυλα ζευγάρια στο «ακαθόριστο»

Το χθεσινό περιστατικό, πάντως, δεν μπορεί να αποκοπεί από την προηγούμενη σύγκρουση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο Σαμαράς είχε τότε βρεθεί απέναντι στην κυβέρνηση και είχε καταψηφίσει το νομοσχέδιο.

Σήμερα επιστρέφει σε ένα παρόμοιο ιδεολογικό πεδίο.

Η ΝΔ το γνωρίζει και γι' αυτό ο Μαρινάκης κάνει μια αξιοσημείωτη παραδοχή: αναγνωρίζει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «στενοχώρησε έναν κόσμο» και ότι η επικοινωνιακή διαχείριση δικαίως ενόχλησε ένα κομμάτι του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται η ΝΔ.

Αλλά αμέσως μετά τραβάει τη διαχωριστική γραμμή.

Δεν δέχεται ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε «woke ατζέντα».

Η ΝΔ λέει «λάθος», ο Σαμαράς λέει «μετάλλαξη»

Και κάπως έτσι το «ακαθόριστο» φύλο του ΕΟΠΥΥ γίνεται σύμβολο μιας πολύ μεγαλύτερης πολιτικής σύγκρουσης.

Για την κυβέρνηση είναι μια αστοχία που διορθώθηκε.

Για τον Σαμαρά είναι απόδειξη ότι η «woke ατζέντα» έχει περάσει μέσα στο κράτος.

Για τον Άδωνι είναι ένα λάθος του αναδόχου που δεν μπορεί να χρεωθεί πολιτικά στην κυβέρνηση.

Και για τον Μαρινάκη είναι μια ευκαιρία να διακηρύξει ότι η ΝΔ δεν έχει εγκαταλείψει τη δεξιά της ταυτότητα. Το πολιτικό παιχνίδι σε κάθε περίπτωση μόνο… ακαθόριστο δεν είναι.

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