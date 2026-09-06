Μητσοτάκης σε Σαμαρά: «Απ’ ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%, ωραία απόδοση»
Πλέον, η αντιπαράθεση μεταξύ Μητσοτάκη κα Σαμαρά αποκτά και επίσημο χαρακτήρα, με τον πρωθυπουργό και τον πρώην πρωθυπουργό να ανταλλάσσουν δημόσια εκατέρωθεν πυρά
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- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε αιχμηρά στον Αντώνη Σαμαρά, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος πήρε 18% στις εκλογές, χαρακτηρίζοντας αυτή την απόδοση «ωραία».
- Ο Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Σαμαρά ότι διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία και τον κάλεσε να σκεφτεί την υστεροφημία του.
- Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε επιτιθέμενος στον Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για ακρίβεια, διαφθορά, αλαζονεία, φτωχοποίηση και κακή διαχείριση πολλών τομέων.
- Ο Σαμαράς τόνισε ότι η αξιολόγηση της ζημιάς στο κόμμα ανήκει στον λαό και όχι στην οικογένεια Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του Μητσοτάκη δεν εκπροσωπεί την παράταξη.
- Η αντιπαράθεση εκφράστηκε με έντονο πολιτικό λόγο και δεν αφήνει περιθώρια συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών.
Σκληρή ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο σχόλιο του Αντώνη Σαμαρά για τις αναφορές του πρωθυπουργού στο πρόσωπό του κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.
«Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη. Απ' ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε 18% στις εκλογές. Ωραία απόδοση!» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς από δημοσιογράφους μετά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ για την απάντηση του Αντώνη Σαμαρά.
Προηγήθηκε η επίθεση του πρωθυπουργού στον Αντώνη Σαμαρά κατά τη συνέντευξη Τύπου και η αιχμηρή απάντηση του πρώην πρωθυπουργού.
«Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο κ. Σαμαράς διαθέτει «αρκετή τεχνογνωσία» στο «πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας» και ότι ελπίζει «αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει».
«Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα, οπότε μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα και δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, αλλά θα πω πως με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαμαράς, δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει: «Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη, ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην το κάνει».
Στις αναφορές αυτές του κ. Μητσοτάκη, απάντησε με σφοδρή επίθεση ο Αντώνης Σαμαράς:
«Το ποιος διαθέτει την τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό έναν άνθρωπο με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από τη χρεοκοπία. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης.
Ας ανησυχεί, λοιπόν, για τη δική του υστεροφημία.
Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βεβαίως, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ, του Χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών.
Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη.
Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».