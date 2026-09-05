ΔΕΘ 2026: Γεωργιάδης και Παπαθανάσης το… έριξαν στο πινγκ πονγκ – Δείτε ποιος νίκησε

Με τα κρίσιμα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει να απαιτούν διαρκή εγρήγορση και τη Θεσσαλονίκη να κινείται στους ρυθμούς της 90ής ΔΕΘ, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Νίκος Παπαθανάσης βρήκαν λίγα λεπτά για χαλάρωση. Αυτήν τη φορά, δεν χρειάστηκε να ανοίξουν φακέλους και σημειώσεις, αλλά να πιάσουν τις ρακέτες και να αναμετρηθούν στο πινγκ πονγκ.

«Για δώσ’ του ρακέτα», ακούγεται να λέει ο υπουργός Υγείας, με τον Νίκο Παπαθανάση λίγο αργότερα να αποδέχεται την πρόκληση, όπως φαίνεται σε βίντεο του Status FM έξω από το περίπτερο 16.

Οι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι δοκίμασαν τις ικανότητες στο τραπέζι, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών να αναδεικνύεται τελικά νικητής σε αυτό το φιλικό ματς.