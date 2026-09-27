Λάρισα: «Έκαιγε τα παιδιά της με αναμμένο τσιγάρο»-Στο εδώλιο η μητέρα και δύο ακόμη κατηγορούμενοι

Τι περιγράφεται στο βαρύ κατηγορητήριο για τα δύο παιδιά

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Λάρισα: «Έκαιγε τα παιδιά της με αναμμένο τσιγάρο»-Στο εδώλιο η μητέρα και δύο ακόμη κατηγορούμενοι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ανήλικα αδέλφια ηλικίας 5 και 6 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λάρισας με εγκαύματα που φέρεται να προκλήθηκαν από αναμμένο τσιγάρο.
  • Στο εδώλιο θα καθίσουν η 32χρονη μητέρα των παιδιών, ο πρώην σύζυγός της και ένας 50χρονος γνωστός, με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.
  • Η μητέρα κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
  • Οι πράξεις κακοποίησης φέρονται να συνέβησαν από το 2024 έως τον Μάιο του 2025 και περιλαμβάνουν σοβαρά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος των παιδιών.
  • Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου στις 19 Οκτωβρίου, όπου θα εξεταστούν οι ευθύνες των κατηγορουμένων.
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Στις δικαστικές αίθουσες επιστρέφει στις 19 Οκτωβρίου η υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στη Λάρισα τον Μάιο του 2025, όταν δύο μικρά αδέλφια, ένα κορίτσι 6 ετών και ένα αγόρι 5 ετών, είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφεραν εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Όπως αναφέρει το gegonotanews.gr, η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου, με τρία πρόσωπα να κάθονται στο εδώλιο: την 32χρονη μητέρα των παιδιών, τον πρώην σύζυγό της και έναν 50χρονο γνωστό της. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ όσα περιγράφονται παρακάτω αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 18 Μαΐου 2025, όταν η μητέρα πήγε ένα από τα παιδιά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικό πρόβλημα.

Κατά την ιατρική εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι και τα δύο αδέλφια είχαν εγκαύματα στο σώμα τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, υπήρξε η εκτίμηση ότι οι συγκεκριμένες βλάβες ενδεχομένως να είχαν προκληθεί από κάφτρα τσιγάρου.

Η διαπίστωση αυτή κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές και ακολούθησε έρευνα από την Αστυνομία και την Εισαγγελία, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τριών προσώπων. Η 32χρονη μητέρα είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 32χρονη και ο πρώην σύζυγός της αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Σε βάρος του 50χρονου έχει αποδοθεί κατηγορία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Στη δικογραφία περιγράφονται πράξεις που, σύμφωνα με την κατηγορία, ήταν ικανές να προκαλέσουν έντονο σωματικό ή ψυχικό πόνο και σοβαρή ψυχική βλάβη.

Παράλληλα, η μητέρα και ο 50χρονος αντιμετωπίζουν κατηγορία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου κάτω των 12 ετών κατά συρροή, ενώ στη μητέρα αποδίδεται επιπλέον και η κατηγορία της έκθεσης κατά συρροή.

Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φέρεται να τοποθετούνται χρονικά από το 2024 έως και τις 17 Μαΐου 2025.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι αναφορές του κατηγορητηρίου για τη μητέρα. Σύμφωνα με όσα της αποδίδονται, φέρεται να προκαλούσε εγκαύματα στα δύο παιδιά με αναμμένο τσιγάρο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δερματικές βλάβες σε διαφορετικά σημεία του σώματός τους.

Για το 6χρονο κορίτσι γίνεται αναφορά σε βλάβες στα άνω και κάτω άκρα. Στην περίπτωση του 5χρονου αγοριού, το κατηγορητήριο αναφέρει τραύματα στα άκρα, στους γλουτούς, στον αυχένα και στο πρόσωπο, μεταξύ άλλων στη δεξιά παρειά.

Κατά την περιγραφή της δικογραφίας, οι πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορουμένους ήταν ικανές να προκαλέσουν στα παιδιά έντονο σωματικό και ψυχικό πόνο, καθώς και σοβαρή ψυχική βλάβη.

Οι υπόλοιπες πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία

Σε βάρος της 32χρονης περιλαμβάνονται και επιπλέον αναφορές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε ζωγραφίσει με σκουρόχρωμο μαρκαδόρο σημεία του σώματος των παιδιών, πράξη που περιγράφεται στη δικογραφία ως προσβολή της τιμής τους.

Παράλληλα, της αποδίδεται ότι εξέθεσε σε κίνδυνο τα δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν υπό την προστασία και τη φροντίδα της.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης αναλυτικές αναφορές στις πράξεις που αποδίδονται στον πρώην σύζυγο της 32χρονης και στον 50χρονο γνωστό της.

Πλέον, τον λόγο έχει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου, όπου αναμένεται να εξεταστούν τα στοιχεία της υπόθεσης και οι επιμέρους ευθύνες που αποδίδονται στα τρία πρόσωπα.

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