Τι σχεδιάζουν στο Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά, τι περιμένει ο Μητσοτάκης από τις δημοσκοπήσεις

Snapshot Στο Μαξίμου αναμένουν τις δημοσκοπήσεις για να αξιολογήσουν την επίδραση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η πλειοψηφία των πολιτών θα δει οικονομική διαφορά από τα μέτρα, τα οποία χαρακτηρίζονται αυστηρά κοστολογημένα και βιώσιμα για την ελληνική οικονομία.

Η μείωση της ακρίβειας παραμένει προτεραιότητα και θα συνεχιστεί προσπάθεια για τη μείωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα μέχρι τις εκλογές.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία, αν και παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση, ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα όπου τα ποσοστά της ΝΔ παραμένουν χαμηλά. Snapshot powered by AI

Τις δημοσκοπήσεις αναμένουν πλέον στο Μέγαρο Μαξίμου για να δουν το αποτύπωμα που θα αφήσουν στην κοινωνία τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Αν και οι αντιδράσεις αρκετών φορέων δεν ήταν οι αναμενόμενες καθώς ο πήχυς για πολλές κατηγορίες ήταν ίσως υψηλότερος, στο Μαξίμου εκτιμούν πως η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θα δει διαφορά στην τσέπη της όταν έρθει η ώρα, κυρίως όμως θα κατανοήσει πως πρόκειται για ένα αυστηρά κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί και το οποίο δεν θέτει σε κίνδυνο τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας.

Στην κυβέρνηση βέβαια κατανοούν πως το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η ακρίβεια για αυτό και τους επόμενους μήνες και μέχρι τις εκλογές θα καταβληθεί και νέα προσπάθεια να μειωθούν κάπως οι τιμές στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως εκτιμούν πως η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Σύμφωνα με τη «γάτα» στο Μαξίμου είναι ικανοποιημένοι από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ καθώς, όπως υποστηρίζουν, τόσο στην ομιλία του το Σάββατο, όσο και στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή εμφανίστηκε σοβαρός, υπενθύμισε το συνολικό έργο της κυβέρνησης μέχρι τώρα και μίλησε για το μέλλον, με ορίζοντα μάλιστα το τέλος της επόμενης τετραετίας, θέτοντας συγκεκριμένα και σαφή χρονοδιαγράμματα για το πότε και τι θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες.

Αν και στην ομιλία του αφιέρωσε ελάχιστα λεπτά στην αντιπολίτευση, στοχεύοντας κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα, η όλη δομή της ομιλίας ήταν τέτοια ώστε οι πολίτες να λάβουν το μήνυμα πως το βασικό ζητούμενο πλέον για τη χώρα, μετά από όλη τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε, είναι η πολιτική σταθερότητα με μία ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα που όλοι οι πολίτες θα κερδίζουν από την ανάπτυξη της οικονομίας.

Σύμφωνα με τη «γάτα» μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην θέλησε να αναφερθεί ιδιαίτερα στην αντιπολίτευση, έδειξε όμως πως τουλάχιστον όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά πιθανότατα η αντιμετώπιση του να μην είναι η ίδια. Η σκληρή ρητορική που χρησιμοποίησε φαίνεται πως θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί με την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Μέχρι τώρα πάντως όπως με ενημερώνει το... κατοικίδιο η εκτίμηση που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πως το κόμμα Σαμαρά δεν θα πλήξει ιδιαίτερα τη ΝΔ. Σε κάθε περίπτωση όμως όταν κυνηγάς την αυτοδυναμία κάθε ποσοστό μετρά.

Στη γενικότερη ατμόσφαιρα, τα προβλήματα για τη ΝΔ στη Βόρειο Ελλάδα παραμένουν καθώς και στη Θεσσαλονίκη τα ποσοστά της παραμένουν χαμηλά. Ήδη αναζητούνται νέα πρόσωπα με επιρροή στην τοπική κοινωνία για να βελτιωθεί το κλίμα ενώ οι χειρισμοί του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σειρά εθνικών θεμάτων το επόμενο διάστημα, εκτιμούν στο Μαξίμου, πως μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση.