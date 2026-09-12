Απάντηση Μαρινάκη για το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ: «Τα 7,5 δισ. είναι ετήσια δαπάνη»

Ο κυβερνητικός εκπρόπσωπος  υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται διαφορετική εικόνα από αυτή που είχε παρουσιαστεί από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μίλτος Τσεκούρας

Απάντηση Μαρινάκη για το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ: «Τα 7,5 δισ. είναι ετήσια δαπάνη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι τα 7,5 δισ. ευρώ που αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αφορούν ετήσια δαπάνη και όχι το συνολικό κόστος τετραετίας.
  • Η δήλωση αυτή βασίζεται σε συνέντευξη του Τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, ο οποίος επανέλαβε τουλάχιστον τέσσερις φορές ότι τα 7,5 δισ. ευρώ είναι ετήσια δαπάνη.
  • Ο Μαρινάκης επισημαίνει ότι το συνολικό κόστος του προγράμματος τετραετίας, σύμφωνα με τον Κουτεντάκη, φτάνει τα 30 δισ. ευρώ, ποσό που διαφέρει σημαντικά από την αρχική κοστολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για ουσιώδη απόκλιση στην παρουσίαση του κόστους του οικονομικού προγράμματος και κάνει λόγο για πολιτική εξαπάτηση.
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Σκληρή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ για το κόστος του οικονομικού του προγράμματος, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επικαλείται τις δηλώσεις του Φραγκίσκου Κουτεντάκη και να υποστηρίζει ότι αποκαλύπτεται διαφορετική εικόνα από αυτή που είχε παρουσιαστεί από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στέκεται ιδιαίτερα στο ποσό των 7,5 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του στο Action24, πρόκειται για ετήσια δαπάνη και όχι για το συνολικό κόστος ενός προγράμματος τετραετίας.

Στην ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει:

«Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως “κοστολογημένο” πρόγραμμα».

Όπως υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε τουλάχιστον τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι τα 7,5 δισ. ευρώ αποτελούν ετήσια δαπάνη.

«Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση», σημειώνει ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδέει, παράλληλα, τη συγκεκριμένη αναφορά με τον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί το οικονομικό πρόγραμμα από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ουσιώδης απόκλιση στην αποτύπωση του κόστους.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης κάνει λόγο για «μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης» που, όπως υποστηρίζει, επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας.

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