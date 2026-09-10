Μαρινάκης: Μνημείο πολιτικής απάτης το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για ψέματα και πολιτική απάτη σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ.

Ο Μαρινάκης απέρριψε το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση αστεία και υπογράμμισε ότι ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών.

Παρουσιάστηκαν στοιχεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, με αύξηση εισοδημάτων και μείωση της ανεργίας, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη αντιμετώπισης της πληθωριστικής και στεγαστικής κρίσης.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι εφαρμόζει μέτρα που βασίζονται σε ρεαλιστικό δημοσιονομικό χώρο, σε αντίθεση με τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης που θεωρούνται μη κοστολογημένες ή παραπλανητικές. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της ΔΕΘ, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η βασική πηγή αντίδρασης για κάθε λογικό άνθρωπο είναι όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την οικονομία, κάνοντας λόγο για «θράσος» και «απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή». Όπως είπε, ωστόσο, οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού επεκτάθηκαν και σε άλλα ζητήματα, όπως το μετρό Θεσσαλονίκης και η τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο.

Αναφερόμενος στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη, χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό των μουσαμάδων» που παρέδωσε ένα έργο το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν ήταν λειτουργικό.

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το «εγχειρίδιο πολιτικής απάτης» που, όπως είπε, «ξεπερνάει ακόμη και το 2015».

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ειδικότερα στις εξαγγελίες για γιατρούς και νοσηλευτές, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό κόστος των αυξήσεων ανέρχεται σε 900 εκατ. ευρώ από το 2027 και κάθε χρόνο έως το 2030.

Αντίστοιχες διαφορές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπάρχουν και στην εξαγγελία για προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών. Όπως είπε, το κόστος ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ τον χρόνο έως το 2030, ενώ στην κοστολόγηση της ΕΛ.Α.Σ. προβλέπεται μόνο για το 2027. «Ποιος θα τους πληρώνει από το 2028;» διερωτήθηκε.

Ανάλογα ερωτήματα έθεσε και για την εξαγγελία περί δωρεάν μετακινήσεων από το 2027, αλλά και για τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τα παιδιά, ενώ υποστήριξε ότι το πρόγραμμα δεν προβλέπει δαπάνη για προσλήψεις εκπαιδευτικών το 2027-2028. «Από τις απάτες, περάσαμε στις αυταπάτες», είπε χαρακτηριστικά.

«Αστεία η συζήτηση συγκυβέρνησης με τον Τσίπρα»

Σχετικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «αστεία», σημειώνοντας ότι το ερώτημα θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών. Ποιος θα είναι δεύτερος εκλογικά, άρα ο αντίπαλός μας, θα το καθορίσουν οι πολίτες», ανέφερε.

Όπως τόνισε, δουλειά της κυβέρνησης είναι «να είμαστε αποτελεσματικοί και να περιγράψουμε ρεαλιστικό σχέδιο».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Καλό μεσημέρι,

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από 10 άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία το εισόδημα ενός άγαμου μισθωτού χωρίς παιδιά αυξήθηκε από το 2019 κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο.

Οι απολαβές δύο εργαζόμενων γονέων αυξήθηκαν απ’ το 2019 κατά 31,6%, το οποίο μεταφράζεται σε επιπλέον 964 ευρώ στο πορτοφόλι κάθε μήνα, ουσιαστικά δηλαδή σε έναν πρόσθετο μισθό.

Αύξηση 33,2% καταγράφηκε, επιπρόσθετα, στα ετήσια εισοδήματα ζευγαριών με δύο παιδιά, όπου εργάζεται μόνο ένας από τους γονείς και αμείβεται με τον μέσο μισθό.

Η ανάκαμψη των εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα σημαντικότερη αν συνεκτιμηθεί ότι την τετραετία που προηγήθηκε, δηλαδή ανάμεσα στο 2015 και το 2019, όλες αυτές οι κατηγορίες νοικοκυριών είδαν τις καθαρές αποδοχές τους να υποχωρούν.

Η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται με στοιχεία ότι έχει ανακάμψει μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε, ούτε ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ μεγάλα προβλήματα με κυριότερα την πληθωριστική και στεγαστική κρίση.

Όσα περισσότερα χρήματα εισπράττει το κράτος από τους μειωμένους φόρους, από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αυτά θα διοχετεύονται στην κοινωνία με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων.

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Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε -μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της και έπειτα από τη διενέργεια σχετικής έρευνας- τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ζημίωσε το Δημόσιο με το ποσό των 40 εκατ. ευρώ, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων.

Το «νομιμότητα παντού» δεν είναι σύνθημα, είναι η εφαρμογή μια πολιτικής που στόχο έχει την περιστολή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε κάθε έκφανσή της και την προστασία των πολιτών: από τους ελέγχους στην αγορά και την επιβολή προστίμων, μέχρι την δράση της ΔΑΟΕ η οποία έχει εξαρθρώσει πάνω από 1360 εγκληματικές οργανώσεις και την επιβολή του νόμου στα πανεπιστήμια. Η Ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον νόμο προστατεύοντας όλους τους πολίτες.

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Τον οδικό χάρτη για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

1.⁠ ⁠Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ΑΠΕ. Σήμερα έχουμε 18 GW από ΑΠΕ, ενώ συνολικά μέχρι το 2019 η εγκατεστημένη ισχύς μας ήταν 6,3 GW. Τρεις φορές πάνω μέσα σε μία επταετία.

2.⁠ ⁠Επισπεύδουμε τη δημιουργία μέσων αποθήκευσης ενέργειας.

3.⁠ Προχωρούμε τις διασυνδέσεις νησιών.

4.⁠ ⁠Εντείνουμε τις προσπάθειες για μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

5.⁠ ⁠Συνεχίζουμε την επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια με κονδύλια 5 δις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και τη ρήτρα διαφυγής.

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Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκε η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στο ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων. Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», το ισοζύγιο διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.136 θέσεις εργασίας, η υψηλότερη επίδοση για πρώτο επτάμηνο από το 2001.

Επιπλέον ο Ιούλιος του 2026 αποτελεί τον καλύτερο αντίστοιχο μήνα των τελευταίων 18 ετών σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας.

Η συνολική ανεργία υποχώρησε στο 7,9%, από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση της συνολικής ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία.

Στις επιμέρους κατηγορίες την ίδια περίοδο:

-η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 5,9%, από 14,5% τον Ιούλιο του 2019,

-η ανεργία των γυναικών περιορίστηκε στο 10,4%, από 22,2% τον Ιούλιο του 2019 και

-η ανεργία των νέων υποχώρησε στο 16,8%, από 37,6% τον Ιούλιο του 2019.

Το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν, ήδη, καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατ. υπερωρίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Πρόκειται για περίπου 1,54 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025, δηλαδή για αύξηση 36,8% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες.

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Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο, υπεγράφη, στη Ρώμη, η Εφαρμοστική Ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Βάσει προγραμματισμού, η πρώτη Φρεγάτα FREMM, προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, οι FREMM είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και με τις αλλαγές που θα επιφέρουμε, και ήδη συζητούνται με την εταιρία που τις έχει κατασκευάσει, θα τις καταστήσουμε πανίσχυρες.

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Η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά μήνες πριν από το πρώτο κουδούνι, με στόχο κάθε σχολείο να είναι έγκαιρα οργανωμένο, οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους και κάθε μαθητής να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια.

Ο σχεδιασμός αφορά ένα ιδιαίτερα μεγάλο και σύνθετο εκπαιδευτικό δίκτυο: 13.842 σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, στις 11 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας το σύνολο των μόνιμων διορισμών από το 2019 στους 53.912.

Παράλληλα, με την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, ο στόχος είναι περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία από την πρώτη ημέρα, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινήσει ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.

Επενδύουμε σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές της εκπαίδευσης, με στόχο ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο, λειτουργικό και χωρίς αποκλεισμούς.

Καλή σχολική χρονιά!

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Λίγες μέρες πριν, δυο πιλότοι της Πολεμικής μας Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα αποχαιρετούμε με τιμή και οδύνη τον Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.

Καθώς είναι η πρώτη ενημέρωση πολιτικών συντακτών μετά την απώλειά τους, θέλω να εκφράσω κι εγώ με τη σειρά μου τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο Σώμα.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

Ν. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, ο κύριος Τσίπρας είπε για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ότι το έργο βρισκόταν, ως προς την ολοκλήρωσή του, σε ποσοστό 80% το 2019 και όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να έχει παραδοθεί το 2020. Ισχύει αυτό;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αν και η βασική πηγή αντιδράσεων, όχι μόνο από εμάς, από την Κυβέρνηση, από κάθε λογικό άνθρωπο, είναι τα όσα είπε και δεν είπε για την οικονομία -είχαμε και μια σχετική αναλυτική απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών- το θράσος του κυρίου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα, έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει, επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο. Στο μεν Μετρό Θεσσαλονίκης, αρκεί να πει μια συγγνώμη ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι, το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό για συγκεκριμένους λόγους, πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην Κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη. Εμείς έχουμε αναλάβει το δικό μας μερίδιο ευθύνης μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και αν θυμάστε τότε ο Πρωθυπουργός είχε αναλάβει και μερίδιο μεγαλύτερο από τα έτη διακυβέρνησης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι παραλάβαμε μια σύμβαση που στην πραγματικότητα δεν είχε γίνει καμία σοβαρή δουλειά. Και εδώ ειδικά επειδή είχαμε την τραγική συνέχεια, το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται εμείς να πούμε φταίμε περισσότερο, φταίμε λιγότερο. Η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτό το έργο κορόιδευαν κανονικότατα τον κόσμο. Είναι συγκεκριμένα τα ποσοστά παράδοσης, έχουν ειπωθεί, έχουν αναλυθεί και εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο ειπώθηκε από την Κυβέρνηση και από όλους τους Υπουργούς μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, έγινε πραγματικότητα, συν μια σειρά από άλλες προβλέψεις ασφαλείας, όπως είναι ο γεωεντοπισμός του τρένου, το railway.gov.gr, όπως είναι το σύστημα ETCS. Όπως είναι μια σειρά από προβλέψεις που προσετέθησαν πέραν της τηλεδιοίκησης. Τώρα άκουσα και κάτι, αν δεν κάνω λάθος το είπε σε μια ερώτηση για την υγεία, για την ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, ότι με τη νέα λίστα κάνουν ρουσφέτια οι βουλευτές μέσω του Υπουργείου Υγείας, μέσω των νοσοκομείων. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο Τσίπρας. Είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο; Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Επειδή έχει μπει κάτι το οποίο είναι ηλεκτρονικό και ψηφιακό και δημόσιο, δεν μπορεί κανένας να παρέμβει σε κάτι τόσο σημαντικό που έχει να κάνει με τη ζωή των συμπολιτών μας, που είναι η σειρά που θα γίνει ένα χειρουργείο. Σταμάτησε, κάτι το οποίο μπορεί να συνέβαινε σε κάποιο νοσοκομείο, όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που διακυβέρνησε ο κ. Τσίπρας, το σταματήσαμε εμείς, η δική μας Κυβέρνηση και έρχεται και λέει το εντελώς αντίθετο.

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Καλή σεζόν κύριε Υπουργέ. Να μείνω λίγο στον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες αν δεν κάνω λάθος στη συνέντευξη που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, έκανε και ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο τον χαρακτήρισε ανταγωνιστή του, αλλά και δυνητικό κυβερνητικό εταίρο. Και αυτό έρχεται με φόντο και μια ανάρτηση, ένα σχόλιο που έκανε στέλεχος του, τον κατηγόρησε, μάλλον τον χαρακτήρισε ότι δεν είναι στέλεχος, ο κ. Σιακαντάρης, ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μία συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω σε αυτό το θέμα πώς τοποθετείστε; Και για να μην επανέλθω, αν μου επιτρέπετε, τελικά η κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα, είπε, υποστήριξε ότι οι ίδιοι ξέρουν πόσο κοστίζουν και όχι εσείς, ο απλός πολίτης. Να ρωτήσω, ως πολίτης, όχι ως πολιτικός συντάκτης, πόσο κοστίζει και πού πρέπει να απευθυνθούμε για να καταλάβουμε πόσο κοστίζει κάθε πρόγραμμα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θέλω, με αφορμή το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα απαντήσω και στο πρώτο. Έχει πολύ λιγότερη νομίζω σημασία, γιατί είναι σαν να συζητάμε αν έξω τώρα έχει ήλιο ή είναι νύχτα. Λίγα λεπτά και τη δική σας προσοχή και των πολιτών, αξίζει να ακουστούν κάποια πράγματα. Τα άντλησα τα δεδομένα αυτά από την επισκόπηση της «κοστολόγησης» που έκανε ο κ. Τσίπρας και της αποδόμησης της από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και είναι δύσκολο να διαβάσει όλες αυτές τις πολύ αναλυτικές επισημάνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, αξίζει τον κόπο να το κάνουν οι πολίτες, είτε στηρίζουν την Κυβέρνηση είτε όχι. Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία, ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια, γιατί τότε τουλάχιστον έλεγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι. Και επειδή δεν θέλω να μιλάω χωρίς αποδείξεις, αντλώντας δεδομένα από αυτό το οποίο παρουσιάστηκε και από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, αλλά και όπως αποδομήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, προσέξτε, κάποια παραδείγματα, λέει για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Στην ομιλία του είπε, ότι αυξάνουμε αρχικά -δείτε την ομιλία του- κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές των γιατρών και των νοσηλευτών. Άρα το κόστος είναι 900 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030. Γιατί από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η αύξηση θα συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά και για τα επόμενα χρόνια. Στο πρόγραμμά του, όμως, το κόστος το βγάζει 225 εκατομμύρια κατ’ έτος. Δηλαδή αντί να έχει την κάθε δαπάνη κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο θα παίρνουν αυτά τα 500 ευρώ, σύμφωνα με όσα είπε στην ομιλία του, τη διαιρεί στα τέσσερα. Ακριβώς το ίδιο κάνει για τις υποσχέσεις του για τους εκπαιδευτικούς. Έταξε μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις, αρχικά λέει, αρχικά 300 ευρώ το μήνα, άρα το κόστος είναι 840 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και κάθε χρόνο. Και αντί να βάζει 840 το 2027 840 εκατομμύρια το 2028, γιατί κάθε χρόνο θα τα παίρνουν αυτά τα λεφτά, θεωρητικά, σύμφωνα με όσα είπε, διαιρεί το κόστος, αλλά αυτό το έχει κάνει και για τους φοιτητές. Προσέξτε όμως στις άλλες εξαπατήσεις, αυτές είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές. Μίλησε για προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών. Λέει, είπε ο ίδιος, ότι θα προσληφθούν το 2027 με κόστος 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που προσλαμβάνεται το 2027 και κοστίζει στο κράτος η πρόσληψη των ανθρώπων αυτών 15 εκατομμύρια ευρώ, θα κοστίζει και το ’28 και το ’29 και το ’30, γιατί δεν προσλαμβάνονται μόνο για το ’27. Ακούστε λοιπόν, δείτε βασικά, μπείτε και δείτε το, στην ίδια την δικιά του κοστολόγηση, τα 15 αυτά εκατ. τα προβλέπει μόνο για το ’27. Άρα θα προσληφθούν οι πυροσβέστες το ’27 και το ’28 θα απολυθούν; Ποιος θα τους πληρώνει από το ’28 και μετά; Τζάμπα εισιτήρια -γιατί εντάξει έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το τζάμπα- σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συνεχίζω... Υπόσχεται δωρεάν αστικές μετακινήσεις για το 2027, στο ’28 και μετά παύλες στις δαπάνες. Άρα θα ξαναπληρώσουν αυτοί που θα έχουν τζάμπα τα εισιτήρια για το ’27; Ποιος θα πληρώνει από το ’28 και μετά; Συνεχίζω… Διπλάσια έκπτωση φόρου για τα παιδιά, δαπάνη που προβλέπεται μόνο για το 2028. Μετά θα σταματήσει; Έπρεπε να αναφέρονται αυτά τα 830 εκατομμύρια και για τα έτη ’29 και για το 2030. Και βέβαια το κόστος δεν είναι τόσο. Το κόστος είναι 1,04 δισεκατομμύρια, τα λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Αντιστοίχως, υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά από το πρόγραμμα προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία πρόσληψη το ’27 και το ’28. Προβλέπεται δαπάνη για 15.000 προσλήψεις το ’29, χωρίς όμως να διπλασιάζει το κόστος για το ’30, ούτως ώστε να γίνουν 30.000 οι προσλήψεις και βέβαια το κόστος για 30.000 προσλήψεις είναι 569 εκατομμύρια, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών και όχι 150 εκατομμύρια. Μιλάμε για κανονική απάτη. Πήγαμε από τις αυταπάτες στις απάτες. Τώρα ως προς τα περί συγκυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε, ότι δεν υπάρχει κάτι πιο αστείο να συζητάμε από το να μπούμε σε μια συζήτηση συγκυβέρνησης με τον κύριο Τσίπρα, είτε με το παλιό του κόμμα, είτε με το νέο κόμμα, έτσι όπως τελοσπάντων θέλει να το παρουσιάσει. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνετε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί στην προσπάθειά του να απαντήσει στον κύριο Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα προδόθηκε. Είπε, ότι ο κύριος Τσίπρας αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ε με έναν που συμφωνείς κατά 80%, όπως έχει φτάσει να είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, κάνεις μια προσπάθεια να φτάσεις στο 100%, ούτως ή άλλως έχει ειπωθεί πολλές φορές: «Αφού ταιριάζουμε γιατί δεν συπεθεριάζουμε;».

Ε. ΓΚΡΗΓΚΟΒΙΤΣ: Καλημέρα, κ. Υπουργέ. Καλή σεζόν κι από εμένα. Κι εγώ στον κ. Τσίπρα θα μείνω. Ο ίδιος φάνηκε να επιλέγει αντίπαλο εσάς, άφησε – όπως είπε και ο συνάδελφος – ένα ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Εσείς, ως Νέα Δημοκρατία, έχετε επιλέξει αντίπαλο; Είναι ο Αλέξης Τσίπρας; Είναι το ΠΑΣΟΚ; Είναι ο Αντώνης Σαμαράς; Μιας που πλησιάζουμε και στις κάλπες.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όσο κι αν ακούγεται κλισέ, είναι η μόνη αλήθεια: Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών, τα παράπονα των πολιτών, δηλαδή η ανάγκη να φανούμε στην πράξη πειστικοί, με τις πολιτικές μας, σ’ αυτά που δικαιολογημένα μας λέει ο κόσμος. Αν βάλουμε τόσο χαμηλά τον πήχη, έχουμε χάσει πριν ξεκινήσει η μάχη. Έχουμε χάσει τη μάχη. Τώρα, το ποιος θα είναι δεύτερος, το ποιος, δηλαδή, θα είναι το επόμενο κόμμα, άρα εκλογικά ο αντίπαλός μας, θα το καθορίσουν και πάλι οι πολίτες με την ψήφο τους. Εμείς δεν επιλέγουμε κανέναν. Αν κάποιοι ενοχλούνται που από δεύτεροι γίνανε τρίτοι και θεωρούν ότι αυτό είναι ένα σχέδιο φοβερό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ή της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που επιλέξαμε αντίπαλο, κακό του κεφαλιού τους, δεν τους φταίει κανείς. Το ξαναλέω: Εμάς η δουλειά μας είναι να είμαστε αποτελεσματικοί, να έχουμε όσο πιο πολλά παραδοτέα μέχρι τις εκλογές και να περιγράψουμε ένα σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, το οποίο να είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο και έτσι να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, που είναι οι μόνοι κριτές.

Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ: Μιας και μνημονεύσαμε πολύ το ΠΑΣΟΚ, εγώ να ρωτήσω: Το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί ότι μέχρι πριν από έναν μήνα λέγατε ότι ο δημοσιονομικός χώρος ήταν ένα δις και τώρα λέτε ότι είναι 2,2 δις. Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς είπε «πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε μία Κυβέρνηση που πριν από έναν μήνα έλεγε αυτό και τώρα λέει ότι είναι 2,2 δις». Πού βρέθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εντάξει τώρα, το να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση, είναι σαν να ζητάς από κάποιον που δεν έχει δει ποτέ στην ζωή του ούτε ένα λεπτό ποδοσφαιρικού αγώνα να σου σχολιάσει το Μουντιάλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας απαντήσουμε, γιατί μένουν τα ψέματα της αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ αν δεν τα απαντάς. Δεν έχουν καταλάβει τι τους έγινε στη Δ.Ε.Θ.. Τα παραπάνω μέτρα… Τι λέγαμε εμείς, το Υπουργείο Οικονομικών, εγώ, όλα τα κυβερνητικά στελέχη; Ότι έχουμε σίγουρα ένα δισεκατομμύριο παραπάνω για το 2027, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τελικά το ένα δισεκατομμύριο ήταν παραπάνω από ένα δις, αλλά όχι 2,2 δις. Στα 2,2 δις, δηλαδή από το 1,25-1,30 μέχρι τα 2 δις υπολογίζονταν και τα χρήματα από τη ρήτρα διαφυγής, τα οποία δεν εντάσσονται σε αυτό τον δημοσιονομικό κόστος και μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί πριν από τη Δ.Ε.Θ., αλλά εφαρμόζονται φέτος. Και, μάλιστα, εμείς βγάλαμε και ένα κόστος, σε αντίθεση και με τον κ. Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ, πόσο απλώνονται τα μέτρα αυτά μέχρι και το 2030, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Γιατί, με τα παραδείγματα που είπαμε πριν, εμείς τι λέμε; Λέμε ετησίως 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πότε θα τα πάρουν πρώτη φορά; Το 2027. Αλλά θα τα πάρουν και το 2028, θα τα πάρουν και το 2029, θα τα πάρουν και το 2030. Άρα, το κόστος αυτό δεν το διαιρούμε, το πολλαπλασιάζουμε επί τέσσερα. Αξίζει τον κόπο, έχει βγάλει αναλυτικούς πίνακες το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα, καμία διγλωσσία. Ανακάλυψαν και πάλι, έκαναν μία φοβερή αποκάλυψη πάλι στο ΠΑΣΟΚ, η οποία, προφανώς, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και αξίζει τον κόπο ο κόσμος να δει πώς γίνονται οι κοστολογήσεις, πόσο διαφορετικά γίνονται οι κοστολογήσεις, γιατί είναι τα δικά τους χρήματα, είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν μας ανήκουν τα χρήματα αυτά, τα σεβόμαστε και δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε και μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε εκπρόσωπε, για 8η χρονιά ως Πρωθυπουργός και για άλλες δύο χρονιές ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκοψε το Documento από τη δυνατότητα να κάνει ερώτηση στη ΔΕΘ. Παράλληλα κόπηκαν και άλλα μέσα, όπως η Αυγή, το in.gr και άλλα. Τι έχετε να πείτε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Πέρσι είχαμε 43 ερωτήσεις, φέτος είχαμε 44 ερωτήσεις. Μακάρι να δινόταν η δυνατότητα και σε 50 και σε 60. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δίνονται όσες παραπάνω ερωτήσεις μπορούν να δοθούν. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια, τουλάχιστον η μεγαλύτερη από τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι εγώ, συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού. Δόθηκε ο λόγος σε πάρα πολλά μέσα, σε μέσα τα οποία είναι ακόμα και κομματικά μέσα, ξεκάθαρα ανοιχτά άλλων κομμάτων. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει ούτε τους δημοσιογράφους που ρώτησαν γι' αυτά που ρώτησαν, ούτε ως προς την πολυφωνία των μέσων, μια ισορροπία με τα περιφερειακά μέσα. Είχαμε φέτος και για πρώτη φορά ομογενειακό μέσο που ρώτησε. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε δύο φορές τη βδομάδα ενημέρωση πολιτικών συντακτών, όπου όπως έχετε δει, ούτε περιορισμός υπάρχει στην ώρα, ούτε στις ερωτήσεις. Και όλα αυτά προφανώς που απαντώ, δεν τα απαντώ εκπροσωπώντας τον εαυτό μου, αλλά τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση.

ΠΑΝΤ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, καλή σεζόν και από εμένα. Ήθελα να κάνω την ερώτηση αυτή που θα σας κάνω στη ΔΕΘ, αλλά δεν κατέστη εφικτό. Είναι μια ερώτηση που αφορά τα θαλάσσια πάρκα, σε συνέχεια μιας απάντησης που έδωσε ο Πρωθυπουργός και είναι ζήτημα θεμελιώδες στις διεθνείς σχέσεις, στη στρατηγική που διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές. Αφορά το εξής: η Τουρκία, και εμείς σωστά, έχουμε κάνει όλες τις προσφυγές που έχουμε κάνει στα διεθνή fora, έχει οριοθετήσει παρανόμως τα θαλάσσια πάρκα. Όμως, όλα αυτά κρίνονται στο πεδίο. Μπορούν να περάσουν από εκεί αυτή την περίοδο ελληνικά πλοία; Μπορούν να πάνε οι Έλληνες ψαράδες να ψαρέψουνε στα σημεία αυτά που η Τουρκία τα έχει οριοθετήσει; Αν η Τουρκία βγάλει τα πλοία εκεί για να εμποδίσει διέλευση ελληνικών πλοίων, να εμποδίσει Έλληνες ψαράδες, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε εμπλοκή με δικά μας πλοία ή θα περιοριστούμε μόνο στις αντιδράσεις στα διεθνή fora; Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχω πολλές φορές χρησιμοποιήσει το παράδειγμα εκείνου που τρέχει μόνος του στον κήπο του σπιτιού του και δίνει στον εαυτό του ένα μετάλλιο. Αυτή είναι και η αξία των, εντός εισαγωγικών, «θαλάσσιων πάρκων» της Τουρκίας. Είναι μία κίνηση εντυπωσιασμού, ένα πυροτέχνημα, κάτι που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, άρα δεν αλλάζει και κάτι στο τι ισχύει και το τι προβλέπεται ως προς το διεθνές δίκαιο σχετικά με όλα όσα με ρωτήσατε. Τώρα, ως προς τις αντιδράσεις, η Ελλάδα έχει αποδείξει διαχρονικά, αλλά και επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι αντιδρά με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσει για να υπερασπιστεί εν συνόλω τα εθνικά συμφέροντα. Άλλο πράγμα ο διάλογος, άλλο πράγμα η υποχωρητικότητα. Δεν υποχωρούμε και σε αντίθεση και με τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τότε υποχωρούσαμε, αλλά επιπροσθέτως θα πω εγώ, είμαστε πιο ισχυροί αμυντικά και διπλωματικά από ποτέ.

ΝΙΚ. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, επειδή προκλήθηκε μια συζήτηση για τα όσα είπαν ο Γιώργος Φλωρίδης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, για τα ενδεχόμενα στην περίπτωση πολιτικής αστάθειας σε ό,τι αφορά στην Τουρκία και στη δεδομένη επιθετικότητά της. Θα ήθελα να επανέλθετε επ’ αυτού με ένα σχόλιο, γιατί υπάρχει ακόμα συζήτηση για το θέμα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι έχουμε μια Κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό που εξοπλίζει με τέτοιο τρόπο τις Ένοπλες Δυνάμεις, ισχυροποιεί τις Ένοπλες Δυνάμεις, γιατί δεν είναι μόνο θέμα εξοπλισμών, είναι και θέμα εκπαίδευσης όλων όσων έχει προχωρήσει το Υπουργείο Άμυνας, που ισχυροποιούν στην πράξη τις Ένοπλες Δυνάμεις. Η στήριξη στους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν να έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς και τώρα ακόμα χρειάζεται παραπάνω στήριξη, αλλά μετά από χρόνια δόθηκε μια προσοχή στους ανθρώπους αυτούς και στα Σώματα Ασφαλείας συνολικά και σε πολλούς άλλους. Αλλά τώρα μιλάμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ούτως ώστε να είναι πιο ισχυρές απ’ ό,τι ήταν και να μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε πρόκληση. Και οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτσι διαρθρωμένες, ούτως ώστε να αντιδρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όποια και να είναι η Κυβέρνηση. Αυτή είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Αλλά η δικιά μας Κυβέρνηση τις έχει εξοπλίσει και τις έχει ισχυροποιήσει παραπάνω απ’ ό,τι όταν αναλάβαμε την εξουσία. Υπάρχει όμως και μια άλλη αλήθεια. Μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης. Θα συμφωνήσω σε αυτό, αλλά πέραν της διατύπωσης, που δέχομαι αυτό το οποίο έχει ακουστεί ως κριτική, πρέπει να δούμε και την ουσία. Σε μία περίοδο τριών πολέμων, πολλών κρίσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας, όταν, ω μη γένοιτο, προκύψει μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια κρίση. Και όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι στα λόγια, γιατί από λόγια χορτάσαμε σε αυτή τη χώρα, στην πράξη -χαρακτηριστικό παράδειγμα η υβριδική απειλή στον Έβρο- έχει τα αντανακλαστικά, την τεχνογνωσία και την επάρκεια να αντιμετωπίζει τις κρίσεις αυτές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Άρα ναι, θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή ή κάποιος λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο. Αλλά ναι, μη λέμε άλλα από αυτά τα οποία ισχύουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσει η χώρα μας να έχει μια σταθερή Κυβέρνηση σύμφωνα με όσα αποφασίσει ο κόσμος, αλλά όχι με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, με όρους ουσίας, αλήθειας και με ειλικρινή επιχειρήματα.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΙ: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται το επόμενο διάστημα να μεταβεί στη Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για την παραμονή της Πυροβολαρχίας Κινητών Αντιαεροπορικών Συστημάτων τύπου Patriot, ειδικά μετά τη Συμφωνία της Μέκκας; Επίσης, ποιος είναι ο απολογισμός που κάνει η Κυβέρνηση μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς, να πούμε ότι μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, επειδή διαβάζω και κάποια δημοσιεύματα για την Μονή Σινά, μεταξύ των Κυβερνήσεων έχει υπάρξει και προκαταρκτική κατανόηση και το θέμα πλέον βρίσκεται στην Μονή Σινά προς αξιολόγηση. Τώρα, ως προς τα λοιπά ζητήματα, όλα αυτά απαντώνται και από το Υπουργείο Εξωτερικών και ό,τι, τέλος πάντων, έχει ειπωθεί μέχρι τώρα και από τις ενημερώσεις και του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για την Αίγυπτο. Η σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία είναι μια από τις σχέσεις που καλλιεργούμε και ενισχύουμε τα τελευταία χρόνια, διμερείς σχέσεις, που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα από μια χώρα που παρακολουθούσε τις εξελίξεις σε μια χώρα που πρωταγωνιστεί και μια χώρα -γέφυρα με τη Μέση Ανατολή. Η παραμονή της Πυροβολαρχίας εκεί αποτελεί μέρος δύο αποφάσεων που ελήφθησαν πριν από κάποια χρόνια στο ΚΥΣΕΑ. Άρα, δεν μπορώ να πω κάτι από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών διαφορετικό. Αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ή παράταση ή εξέλιξη, θα το μάθετε είτε κεντρικά, μετά από αντίστοιχη απόφαση, είτε από το Υπουργείο Άμυνας. Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης και τα όσα θα ακολουθήσουν, θα ανακοινωθούν αμέσως μετά, αναλυτικά, όπως γίνεται σε κάθε τέτοια περίσταση.

ΚΑΤ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ: Στη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο συζητήθηκαν και τα επόμενα βήματα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τι να αναμένουμε το επόμενο διάστημα και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη για το χρονοδιάγραμμα, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η ενημέρωση που έχω και όσα είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι ότι το έργο θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.

Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ: Με βάση το σχετικό βούλευμα παραπέμπονται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Η οικογένεια λέει τώρα ότι βλέπει να γίνονται βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Μήπως όμως η κυβέρνηση είναι έκθετη;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η κυβέρνηση αυτή... Καταρχάς, ήταν ένα τραγικό συμβάν που συγκλόνισε τη χώρα, όπως και κάθε τέτοιο συμβάν. Κάθε συμπολίτης μας, κάθε συνάνθρωπός μας, κάθε γυναίκα που δολοφονείται αποτελεί μία από τις πιο τραγικές ειδήσεις. Κάθε άνθρωπος που φεύγει, ειδικά με αυτόν τον τρόπο, είναι ό,τι πιο φρικτό μπορούμε να ακούσουμε. Γιατί πέραν της πολιτικής εξήγησης υπάρχει και η ανθρώπινη διάσταση και η πραγματική ανάγνωση ενός τέτοιου συμβάντος. Τώρα, στα ζητήματα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, θεωρώ ότι έχουν γίνει όσα βήματα δεν έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση αυτή. Γιατί το τι θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη για τους κατηγορούμενους, πλέον, αστυνομικούς είναι δουλειά της Δικαιοσύνης. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η Δικαιοσύνη στη χώρα μας λειτουργεί, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι κατηγορούμενοι. Δεν είναι ένοχοι. Μπορεί και να κριθούν ένοχοι, μπορεί και όχι. Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω το δικαστήριο εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε και την ίδια απάντηση τη δίνω για όλες τις υποθέσεις που είναι στη Δικαιοσύνη. Εγώ θα σας πω πολύ σύντομα κάποια βήματα που έχουν γίνει, τα οποία δεν τα είχαμε δει ποτέ από καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί φαντάζομαι, συμφωνούμε ότι γυναίκες και άνθρωποι γενικότερα που απειλούνται μέσα στο σπίτι τους, δεν ξεκίνησαν να υπάρχουν ούτε το '19, ούτε το '20. Αλλά για πάρα πολλά χρόνια κάναμε ότι δεν βλέπαμε και κάναμε ότι δεν ακούγαμε. Και όταν ειδικά είχαμε κυβερνήσεις, υποτιθέμενα ευαίσθητες και αριστερές, που τώρα φωνάζουνε για την αναγνώριση της γυναικοκτονίας, είχαμε και τα αντίθετα. Όχι απλά δεν κάναν τίποτα, κάνανε κατά παραγγελία ποινικούς κώδικες για κάποιους και ταυτόχρονα εξυπηρετούσαν και δράστες ειδεχθών εγκλημάτων, όπως βιαστές και δολοφόνους. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Περιμένω και από την κυρία Κουφονικολάκου μια απάντηση, κάνα μήνα τώρα, από το πρώτο briefing της νέας σεζόν στη Θεσσαλονίκη, πώς σχολιάζει το γεγονός ότι εκπροσωπεί έναν πρώην Πρωθυπουργό που, επί των ημερών του, μειώθηκαν ποινές στα κακουργήματα και δόθηκε η δυνατότητα σε ένα δικαστήριο στην ανθρωποκτονία, που είναι και η γυναικοκτονία για την οποία την έχει πιάσει ο πόνος κι εκείνη και το κόμμα της, από τα ισόβια, που ήταν αποκλειστική ποινή, να μπορεί να βάλει ένα δικαστήριο ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια και, σε 7 πρακτικά χρόνια, να βγει έξω ένας δολοφόνος ή γυναικοκτόνος. Και αντίστοιχα όλες τις υπόλοιπες ποινές των κακουργημάτων που μείωσαν. Το γεγονός ότι, ενώ σήμερα επί των ημερών μας και για την ανθρωποκτονία είναι αποκλειστική ποινή τα ισόβια και για τον βιασμό ανηλίκου είναι αποκλειστική ποινή τα ισόβια, εκείνοι μείωσαν όλες αυτές τις ποινές.

Αλλά επειδή δεν είναι μόνο θέμα ποινικού δικαίου ή ποινικής αντιμετώπισης:

Η ίδρυση 63 νέων γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας έγινε επί των ημερών μας. Εξειδικευμένα γραφεία διαχείρισης τέτοιων περιστατικών. Πανελλαδική επέκταση της χρήσης panic button για όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο πριν το 2019. Εξασφάλιση ασφαλούς χώρου διαμονής, τα safe houses, σε όλη τη χώρα και για το θύμα και για τα ανήλικα τέκνα. Κεντρική παρακολούθηση και εποπτεία των καταγγελιών. Γιατί μια καταγγελία μπορεί μετά να οδηγήσει σε ένα ακόμα περιστατικό ακόμα πιο βαρύ. Μεταφορά του θύματος σε ιατροδικαστική υπηρεσία ή όπου αλλού απαιτείται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και των ληφθέντων μέτρων για την προστασία του, πάντα με γνώμονα την προστασία και την ασφάλειά του. Δηλαδή να μην κινδυνεύσει σε όλη αυτή τη διαδικασία από μια νέα επίθεση. Εκπόνηση οδηγού για τους πολίτες με πληροφορίες για τη νομοθεσία, τα δικαιώματά τους, τη διαδικασία που ακολουθείται. Φόρμα αξιολόγησης, μετά από κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί κάποιοι να μην έκαναν καλά τη δουλειά τους, αυτό η δικαιοσύνη θα το κρίνει, για την αστυνομική ανταπόκριση στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Και βέβαια μια σειρά από νομοθετικές αλλαγές όχι μόνο αυτά που είπα για τον Ποινικό Κώδικα, για την ψυχολογική διαχείριση της γυναίκας, την ενθάρρυνσή της να καταγγείλει ένα τέτοιο περιστατικό. Άλλαξε όλο το πρωτόκολλο διαχείρισης. Και βέβαια, το ξαναλέω, αυτό το οποίο συνέβη στην Κυριακή Γρίβα έκανε και συνολικά όλο το σύστημα διαχείρισης να δει και ποια άλλα κενά υπήρχαν. Και βέβαια να είναι και ένα μάθημα σε όλους τους λειτουργούς, όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν στα αστυνομικά τμήματα, να έχουν στο μυαλό τους ότι αυτά τα περιστατικά χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση και εντελώς άλλη διαχείριση. Το ξαναλέω: το τι έκαναν και το τι δεν έκαναν οι κατηγορούμενοι σωστά, το αν αξιολογούνται όλα αυτά ποινικά, πρωτίστως το αξιολόγησε ο Εισαγγελέας με το βούλευμά του και το δικαστικό συμβούλιο βέβαια, ο Εισαγγελέας με την πρότασή του και στη συνέχεια θα το αξιολογήσει το δικαστήριο.

ΕΛ. ΓΚΡΗΓΚΟΒΙΤΣ: Υπάρχει μία κριτική στην Κυβέρνηση, παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ότι δεν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Υπάρχει κάποια σκέψη στο κυβερνητικό επιτελείο για ίσως κάποια πιο δραστικά μέτρα, κάποια σκέψη έστω;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Υπάρχουν δύο διαφορές της Κυβέρνησης με προηγούμενες, κάποιες προηγούμενες κυβερνήσεις και με τον τρόπο που περιγράφουν το πρόγραμμά τους και εξαγγέλλουν μέτρα τα υπόλοιπα κόμματα. Η πρώτη διαφορά είναι, ότι πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά εξαγγέλλουμε τα μέτρα. Δηλαδή, πρώτα ξέρουμε πόσα είναι τα έσοδα και μετά περιγράφουμε τα έξοδα. Αντιλαμβάνεστε πόσο λάθος και πόσο μη αποτελεσματικό είναι να περιγράφεις τι θα δώσεις σε κάποιον, χωρίς να έχεις βρει τα λεφτά για να τα δώσεις, όπως κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και τα έσοδα αυτά προέρχονται όχι από υπερφορολόγηση, από μειώσεις φόρων, 91 φόροι θα έχουν μειωθεί μόλις εφαρμοστούν και τα μέτρα του 2027, 83 μέχρι τώρα, άμεσοι και έμμεσοι φόροι. Παράλληλα, όμως, έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα λόγω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας, δηλαδή τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από επενδύσεις και αύξηση των εξαγωγών. Το δεύτερο το οποίο μας διαφοροποιεί είναι ότι αυτά τα οποία ανακοινώνουμε, αυτά εφαρμόζουμε. Αυτά τα οποία ακούσατε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτά θα δείτε να εφαρμόζονται. Και υπάρχει μια κριτική: δεν αρκούν. Και ειδικά όταν την ακούω από τους πολίτες, τη σέβομαι απόλυτα και την αντιλαμβάνομαι ως σωστή. Αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με τον κόσμο. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορέσαμε να μαζέψουμε από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας, όχι από υπερφορολόγηση και όσα περισσότερα μας επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης να δώσουμε. Άρα, όσο θα βρίσκουμε παραπάνω λεφτά, χωρίς να ξεπερνάμε τους οροφές δαπανών, όλα αυτά θα επιστρέφουμε στην κοινωνία με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.

Π. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, υπήρξε διευκρίνιση από το Ισραήλ σε ό,τι αφορά το λογισμικό για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε μείνει στο ότι η κοινή χρήση λογισμικού, όχι παράδοση του πηγαίου κώδικα, αφορά τον υπάρχοντα ισραηλινό κώδικα και ανάπτυξη νέου ελληνικού κώδικα με τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών. Είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση αυτή από το Ισραήλ; Και τι απαντάτε στην κριτική που υπάρχει ότι εν τέλει η Ελλάδα σε σχέση με αυτά που δίνει παίρνει λιγότερα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ότι δεν έχει καμία βάση αυτή η κριτική. Σαφής η απάντηση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και συνεχίζουμε να ισχυροποιούμε τη χώρα στην πράξη κι όχι στα λόγια.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΙ: Κύριε Εκπρόσωπε, με αφορμή τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που έχει προκαλέσει συγκίνηση και πολλές αντιδράσεις από τους πολίτες, προκύπτουν κάποια σημαντικά ερωτήματα για τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων. Με ποιο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς διασφαλίζεται ότι οι εξειδικευμένες επεμβατικές ιατρικές πράξεις, όπως η πλασμαφαίρεση, διενεργούνται αποκλειστικά σε κατάλληλα αδειοδοτημένους και εξοπλισμένους χώρους; Και γιατί οι μηχανισμοί αυτοί δεν απέτρεψαν τη λειτουργία ενός τέτοιου χώρου στη συγκεκριμένη περίπτωση;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς να εκφράσω και από εδώ τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη και βέβαια στους δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες φίλους και ανθρώπους που διαχρονικά άκουγαν φανατικά τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Γιατί μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, φεύγει και μία εποχή με πολύ ωραία τραγούδια, μια διαφορετική εποχή και σίγουρα όλοι, ειδικά όσοι είμαστε πάνω από τα 30 και πιο πάνω και κοντεύουμε τα 40 και πιο πάνω, θυμηθήκαμε πολύ ωραίες στιγμές από τα φοιτητικά μας χρόνια, θυμηθήκαμε κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό, μια άλλη εποχή όπως είπα. Τώρα, έκανε μια ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας, θέλω να μείνω σε αυτή. Είναι προφανές ότι πρέπει εκεί να δει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τι συνέβη και στη συνέχεια προφανώς, ήδη έχουμε και μια έρευνα που βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη. Και όποιος λειτουργεί, αυτό δεν ισχύει μόνο για την περίπτωση αυτή, αντίθετα με τον νόμο, πρέπει να έχει και τις σχετικές επιπτώσεις. Τώρα, το μέγεθος μιας ενδεχόμενης παράβασης, το αν υπάρχει εδώ κάτι το οποίο αντίκειται στον νόμο, αν συνέβη κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί, αν συμβαίνει κάτι σοβαρό ποινικά, όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα μπορούσα να το γνωρίζω πριν τις αρμόδιες αρχές και οτιδήποτε και να πω θα ήταν πρόωρο. Σίγουρα όμως και με αφορμή την ερώτησή σας, όλα πρέπει να ελεγχθούν, εξονυχιστικά, από όποιον πρέπει. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, δεν είναι θέμα θεσμικού πλαισίου. Θέμα είναι και οι κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι να το εφαρμόζουν και οι έλεγχοι να μην είναι μόνο κατόπιν ενός τραγικού συμβάντος, την απώλεια ενός ανθρώπου, αλλά να είναι και προληπτικοί και δειγματοληπτικοί και συνεχείς από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους.

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