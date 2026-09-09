Μαρινάκης για Τσίπρα: Πεταμένα λεφτά το περιβόητο rebranding – Παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε σφοδρά στον Αλέξη Τσίπρα μετά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ 2026.

Ο Μαρινάκης υποστήριξε πως «το rebranding του Τσίπρα ήταν "πεταμένα λεφτά"».

Σύμφωνα με τον Μαρινάκη, ο Τσίπρας παραμένει αμετάβλητος και ίδιος παρά τις αλλαγές που παρουσίασε. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του πρώην πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026.

«Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν: το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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