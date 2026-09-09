Live η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ 2026

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ για να εξειδικεύσει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ και να απαντήσει στην πρόσφατη κριτική.

Κεντρικός άξονας είναι η αξιοπιστία του οικονομικού προγράμματος, με έμφαση στην κοστολόγηση και τη δυνατότητα εφαρμογής του.

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι τα μέτρα αποτελούν μέρος ενός συνολικού τετραετούς σχεδίου και όχι αποσπασματικές εξαγγελίες.

Θα παρουσιαστούν λεπτομέρειες για την πρόταση φορολόγησης «1% στο 1%», με έμφαση στην «Πατριωτική Εισφορά» και τη στόχευση των ισχυρότερων οικονομικά στρωμάτων.

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ θα διευκρινίσει τον τρόπο υπολογισμού και τη φιλοσοφία της πρότασης φορολόγησης. Snapshot powered by AI

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να εξειδικεύσει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ και να απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Live η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα

Κεντρικός άξονας της παρουσίας του αναμένεται να είναι η αξιοπιστία του οικονομικού προγράμματος, τόσο ως προς την κοστολόγηση όσο και ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του. Η ΕΛΑΣ επιμένει ότι τα μέτρα που παρουσίασε αποτελούν τμήμα ενός συνολικού σχεδίου τετραετίας και όχι μια σειρά αποσπασματικών εξαγγελιών, ενώ ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις πηγές χρηματοδότησης και στον δημοσιονομικό χώρο πάνω στον οποίο στηρίζονται οι προτάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να δοθούν πιο αναλυτικές διευκρινίσεις για την πρόταση φορολόγησης «1% στο 1%». Η ηγεσία της ΕΛΑΣ θέλει να αποσαφηνίσει ποιους ακριβώς αφορά η λεγόμενη «Πατριωτική Εισφορά», πώς θα υπολογίζεται και ποια είναι η φιλοσοφία της πρότασης, επιμένοντας ότι αφορά την ενίσχυση της φορολογικής συμμετοχής των ισχυρότερων οικονομικά στρωμάτων.

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