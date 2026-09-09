Τσίπρας: Σήμερα η συνέντευξη Τύπου - Αξιοπιστία, μεσαία τάξη και σύγκριση προγραμμάτων στον πυρήνα

Στην εξειδίκευση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ αναμένεται να επιμείνει ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μεσαία τάξη και στην απευθείας σύγκριση των προτάσεών του με τις κυβερνητικές εξαγγελίες

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας: Σήμερα η συνέντευξη Τύπου - Αξιοπιστία, μεσαία τάξη και σύγκριση προγραμμάτων στον πυρήνα
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας θα εξειδικεύσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ και θα απαντήσει στην κριτική στη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο σήμερα στις 17:00.
  • Κεντρικός άξονας της παρουσίασης θα είναι η αξιοπιστία του προγράμματος, με έμφαση στην κοστολόγηση, τη χρηματοδότηση και τον δημοσιονομικό χώρο.
  • Θα δοθούν αναλυτικές διευκρινίσεις για τη φορολόγηση «1% στο 1%» και τη λεγόμενη «Πατριωτική Εισφορά» που αφορά τα οικονομικά ισχυρότερα στρώματα.
  • Η μεσαία τάξη θα αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς, με έμφαση σε φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάργηση τελών και παρεμβάσεις για αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος.
  • Ο Τσίπρας θα συγκρίνει ευθέως το οικονομικό σχέδιο της ΕΛΑΣ με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, εστιάζοντας σε μισθούς, φορολογία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενέργεια και περιφερειακή ανάπτυξη.
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Με το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αξιοποιήσει τη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο που θα δοθεί σήμερα στις 17:00 το απόγευμα, για να εξειδικεύσει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ και να απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Κεντρικός άξονας της παρουσίας του αναμένεται να είναι η αξιοπιστία του οικονομικού προγράμματος, τόσο ως προς την κοστολόγηση όσο και ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του. Η ΕΛΑΣ επιμένει ότι τα μέτρα που παρουσίασε αποτελούν τμήμα ενός συνολικού σχεδίου τετραετίας και όχι μια σειρά αποσπασματικών εξαγγελιών, ενώ ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις πηγές χρηματοδότησης και στον δημοσιονομικό χώρο πάνω στον οποίο στηρίζονται οι προτάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να δοθούν πιο αναλυτικές διευκρινίσεις για την πρόταση φορολόγησης «1% στο 1%». Η ηγεσία της ΕΛΑΣ θέλει να αποσαφηνίσει ποιους ακριβώς αφορά η λεγόμενη «Πατριωτική Εισφορά», πώς θα υπολογίζεται και ποια είναι η φιλοσοφία της πρότασης, επιμένοντας ότι αφορά την ενίσχυση της φορολογικής συμμετοχής των ισχυρότερων οικονομικά στρωμάτων.

Ιδιαίτερη θέση στις απαντήσεις του αναμένεται να έχει και η μεσαία τάξη. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες, εργαζομένους και μικρές επιχειρήσεις, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις αλλά και οι παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα αποτελούν σημεία που η ΕΛΑΣ επιδιώκει να αναδείξει περισσότερο στη συνέχεια της παρουσίας της στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να προχωρήσει σε ευθεία σύγκριση του οικονομικού σχεδίου της ΕΛΑΣ με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Κατώτατοι και μέσοι μισθοί, φορολογία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενέργεια, στέγαση και περιφερειακή ανάπτυξη αναμένεται να αποτελέσουν βασικά πεδία της αντιπαράθεσης, με τον ίδιο να επιχειρεί να τεκμηριώσει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο προτάσεις τόσο ως προς το ύψος των παρεμβάσεων όσο και ως προς το ποιοι κοινωνικοί χώροι ωφελούνται.

Στο επιτελείο της ΕΛΑΣ θεωρούν ότι η συζήτηση περί «rebranding» επιχειρεί να μεταφέρει τη δημόσια αντιπαράθεση από το περιεχόμενο των προτάσεων στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού και αναμένεται να επιδιώξει να επαναφέρει τη συζήτηση στο οικονομικό πρόγραμμα και στις πολιτικές επιλογές που προτείνει.

Πέρα από την οικονομία, μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι απαντήσεις του για το πολιτικό σκηνικό, τις εκλογές και τις σχέσεις της ΕΛΑΣ με τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ζητήματα που αναμένεται να τεθούν από τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

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