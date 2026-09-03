Η ΕΛ.Α.Σ. στέλνει το πρόγραμμά της στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει

Snapshot Η ΕΛ.Α.Σ. θα στείλει το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση.

Η πρωτοβουλία αυτή απαντά στην κριτική της κυβέρνησης περί «ακοστολόγητων μέτρων».

Η ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για προπαγάνδα και παραπληροφόρηση.

Η αποστολή του προγράμματος στο Συμβούλιο σκοπεύει να κλείσει τη συζήτηση για την κοστολόγηση των μέτρων.

Η ανακοίνωση περιέχει αιχμή προς τον κ. Μαρινάκη να παραμείνει ενεργός στη δημόσια σφαίρα αν το αίτημα γίνει δεκτό. Snapshot powered by AI

Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο προτίθεται να αποστείλει η ΕΛ.Α.Σ. το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε το κόμμα.

Η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στην κριτική της κυβέρνησης περί «ακοστολόγητων μέτρων», με την ΕΛ.Α.Σ. να στρέφει τα πυρά της στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ο κ. Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων», αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι επιστρατεύει «κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα».

Όπως σημειώνει η ΕΛ.Α.Σ., προκειμένου «να τελειώνει μια και καλή αυτή η άχαρη συζήτηση», αναλαμβάνει συγκεκριμένη πρωτοβουλία: «Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του».

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμή προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει».

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