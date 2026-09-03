Το μεγάλο σχέδιο φορολογικών ελαφρύνσεων και τα μέτρα άνω των 2 δισ. ευρώ που προτείνει η ΕΛΑΣ

Snapshot Η ΕΛΑΣ προτείνει διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά και φορολογικές ελαφρύνσεις για εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις.

Προβλέπεται κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και μείωση της για νομικά πρόσωπα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει φορολογικές παρεμβάσεις που αναμένεται να αποφέρουν 2,02 δισ. ευρώ ετησίως κυρίως από υψηλά εισοδήματα, μεγάλες περιουσίες και τράπεζες.

Προβλέπεται προοδευτική φορολόγηση για εισοδήματα από μερίσματα άνω των 100.000 ευρώ και αύξηση φόρου στη μεγάλη ακίνητη περιουσία νομικών προσώπων.

Προτείνεται επανένταξη οφειλετών με «Δεύτερη Ευκαιρία» και ρύθμιση έως 120 δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων για όσους πλήττονται από την ακρίβεια. Snapshot powered by AI

Ένα νέο μοντέλο φορολογικής πολιτικής, με ελαφρύνσεις για οικογένειες, εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις από τη μία πλευρά και μεγαλύτερη επιβάρυνση των υψηλών εισοδημάτων, της μεγάλης περιουσίας και των τραπεζών από την άλλη, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, εντάσσοντας τη «φορολογική δικαιοσύνη» στους βασικούς άξονες του οικονομικού σχεδίου της ΕΛΑΣ.

Όπως υποστήριξε, η επιδίωξη είναι να μειωθεί το βάρος για εκείνους που σήμερα σηκώνουν δυσανάλογο μέρος της φορολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΑΣ προτείνει διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, με τον Αλέξη Τσίπρα να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμμα δεν μπορεί να επιδοτείται περισσότερο το αυτοκίνητο από το παιδί».

«Φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει και να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος. Γι’ αυτό ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία και τη μικρή επιχείρηση», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Στις παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση, η πλήρης κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και η μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα. «Ο μικρός επαγγελματίας πληρώνει φόρο για εισόδημα που δεν έχει ακόμη αποκτήσει. Προκαταβάλλει χρήματα για δουλειά που δεν ξέρει αν θα έχει. Αυτό επιτέλους τελειώνει», ανέφερε.

Πάνω από 2 δισ. ευρώ από υψηλά εισοδήματα, περιουσίες και τράπεζες

Στον αντίποδα των ελαφρύνσεων, το σχέδιο προβλέπει έξι παρεμβάσεις που, σύμφωνα με την κοστολόγηση που παρουσιάστηκε, μπορούν να αποφέρουν σε πλήρη ετήσια βάση περίπου 2,02 δισ. ευρώ.

Η σημαντικότερη αλλαγή στη φορολογία φυσικών προσώπων αφορά τα πολύ υψηλά εισοδήματα από μερίσματα. Για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ προβλέπεται προοδευτική κλίμακα, με συντελεστή 10% για το τμήμα από 100.000 έως 200.000 ευρώ και 15% για το υπερβάλλον ποσό. Η ΕΛΑΣ υπολογίζει πρόσθετα έσοδα 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα προτείνεται αύξηση του συμπληρωματικού συντελεστή στη μεγάλη ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων, με κλιμακωτούς συντελεστές 0,8%-2% για συνολική περιουσία άνω του 1 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενο πρόσθετο έσοδο 300 εκατ. ευρώ.

Ακόμη 150 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι μπορούν να προκύψουν από την κατάργηση ευνοϊκών φοροαπαλλαγών που αφορούν υψηλά εισοδήματα και περιουσίες.

Το μεγαλύτερο ποσό προέρχεται από την πρόταση για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Με βάση εκτιμώμενα κέρδη 4,5 δισ. ευρώ για το 2025 και συντελεστή αναφοράς 22%, η θεωρητική απόδοση προσεγγίζει τα 990 εκατ. ευρώ, με την ΕΛΑΣ να εγγράφει στην κοστολόγησή της 900 εκατ. ευρώ.

Το πακέτο συμπληρώνεται από την ενιαία φορολόγηση των κερδών στα τυχερά παιχνίδια και ειδικό φόρο στη διαφημιστική προβολή τους, με συνολικό υπολογιζόμενο έσοδο 240 εκατ. ευρώ, καθώς και από την αύξηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών, από την οποία αναμένονται περίπου 30 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Δεύτερη Ευκαιρία και 120 δόσεις

Ιδιαίτερη θέση στο σχέδιο καταλαμβάνει και η επανένταξη στην οικονομική δραστηριότητα πολιτών που εξακολουθούν να επιβαρύνονται από χρέη της προηγούμενης κρίσης. Η ΕΛΑΣ προτείνει «πραγματική Δεύτερη Ευκαιρία» για δανειολήπτες και εγγυητές που έχασαν περιουσία, με δυνατότητα ανάκτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Παράλληλα, όσοι παρέμειναν συνεπείς στις ρυθμίσεις τους προβλέπεται να διαγράφονται από τον Τειρεσία, ενώ για όσους βρίσκονται ξανά υπό πίεση λόγω της ακρίβειας προτείνεται επαναφορά του μοντέλου ρύθμισης του 2015: έως 120 δόσεις για τη βασική οφειλή, με διαγραφή των προσαυξήσεων.

Το συνολικό στίγμα που επιχείρησε να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι η χρηματοδότηση των ελαφρύνσεων και των κοινωνικών παρεμβάσεων δεν θα στηριχθεί σε οριζόντιες αυξήσεις φόρων, αλλά σε ανακατανομή των φορολογικών βαρών προς υψηλά εισοδήματα, μεγάλες περιουσίες και ιδιαίτερα κερδοφόρους κλάδους.

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