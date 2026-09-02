Μαρινάκης για Τσίπρα: «Παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος - Τίναξε την μπάνκα στον αέρα»

Snapshot Η κυβέρνηση κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι οι οικονομικές του προτάσεις επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό κατά 13 δισ. ευρώ από το πρώτο έτος εφαρμογής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι οι προτάσεις του Τσίπρα δεν έχουν κοστολόγηση και βασίζονται σε εκτεταμένες παροχές και νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η κριτική της κυβέρνησης συνδέει τις εξαγγελίες Τσίπρα με το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2014, το οποίο θεωρείται υπερβολικά δαπανηρό και ανεφάρμοστο.

Ο Μαρινάκης επισημαίνει ότι ο Τσίπρας δεν ασκεί αυτοκριτική για το παρελθόν και προσπαθεί να παρουσιάσει «νέες» λύσεις με το ίδιο οικονομικό μοντέλο.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι υποσχέσεις Τσίπρα συνεπάγονται αυξημένα φορολογικά βάρη για τους πολίτες, ειδικά για τη μεσαία τάξη. Snapshot powered by AI

Σε υψηλούς τόνους αντέδρασε η κυβέρνηση στις οικονομικές προτάσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να εστιάζει στο δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» του 2014.

Η κυβερνητική κριτική κινήθηκε γύρω από έναν βασικό αριθμό: 13 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, αυτό είναι το επιπλέον κόστος που προκύπτει, κατά την κυβερνητική αποτίμηση, ήδη από το πρώτο έτος εφαρμογής των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την «μπάνκα στον αέρα» επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν συνοδεύονται από την απαιτούμενη κοστολόγηση και κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «κάλπικες υποσχέσεις, ανεξέλεγκτες παροχές», χωρίς καμία κοστολόγηση, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη.

«Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και «πατριωτικοί φόροι», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι «νέο», σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την «μπάνκα στον αέρα». Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και «πατριωτικοί φόροι», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014. Και όσο περίσσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και στους πολίτες. Αμετανόητος, προσπαθεί να πείσει ότι με 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, οι Έλληνες το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα. Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο .Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους.

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