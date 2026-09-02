Τσίπρας: «Διαφθορά ή εντιμότητα» το δίλημμα των εκλογών - Το Νέο Εθνικό Όραμα της ΕΛΑΣ

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη το «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης» με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη μείωση των ανισοτήτων και τη σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για διαφθορά, αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας και αποτυχία βελτίωσης της καθημερινότητας τα τελευταία επτά χρόνια.

Προτείνει αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως το 2027 και μέσου μισθού 1.800 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας, καθώς και φορολογική «Πατριωτική Εισφορά» για το πλουσιότερο 1% των Ελλήνων.

Εξήγγειλε μέτρα για τη μείωση της ακρίβειας, όπως μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη στο 6%, μείωση λογαριασμών ρεύματος κατά 30% και πλήρη κατάργηση της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα.

Πρότεινε την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, επενδύσεις στην Παιδεία και την Υγεία, δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με κεφάλαια 25 δισ. ευρώ για στρατηγικές επενδύσεις και μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Snapshot powered by AI

Ένα συνολικό σχέδιο αλλαγής πορείας για τη χώρα, με αιχμή την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση των μισθών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη φορολογική δικαιοσύνη, παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας ταυτόχρονα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να δώσει στην παρουσίαση χαρακτηριστικά συνολικής κυβερνητικής πρότασης και όχι ενός καταλόγου εξαγγελιών, παρουσιάζοντας το «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης» με κεντρικό στόχο τη σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη αλλά και τον περιορισμό των ανισοτήτων στο εσωτερικό της χώρας.

«Δεν σας παρουσιάζουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Αλλά ένα όραμα αλλαγής. Αλλαγής παραδείγματος. Αλλαγής μοντέλου παραγωγής και οικονομίας. Αλλαγής πυξίδας και πορείας για τη χώρα και το λαό μας», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του, συμπυκνώνοντας στη συνέχεια τη φιλοσοφία του σχεδίου σε τρεις φράσεις: «Να παράγουμε περισσότερο. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα».

«Επτά χρόνια ήταν αρκετά – Δεν ζούμε καλύτερα»

Μεγάλο μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στον απολογισμό της επταετίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την οποία ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «μεγάλη χαμένη ευκαιρία», υποστηρίζοντας ότι είχε στη διάθεσή της πολιτική σταθερότητα, αυτοδυναμία και πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς αυτό να μεταφραστεί σε αντίστοιχη βελτίωση της καθημερινότητας.

«Επτά χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία. Είχε χρόνο. Είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους. Κι όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας / Eurokinissi

«Ζούμε καλύτερα απ’ ό,τι ζούσαμε το 2019; Και δυστυχώς η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα αντί να παρέμβει στις στρεβλώσεις της αγοράς.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση «είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος. Τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν. Το δημόσιο σχολείο και το ΕΣΥ ως δαπάνες. Την περιφέρεια ως υποσημείωση. Και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας».

Στο επίκεντρο της επίθεσής του βρέθηκαν το «επιτελικό κράτος» και η διαφθορά. «Αυτό ήταν τελικά το επιτελικό κράτος: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο», είπε, συνδέοντας τις απευθείας αναθέσεις, την αποδυνάμωση των ελέγχων και τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο Μέγαρο Μαξίμου με ένα συνολικό μοντέλο διακυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο επιχείρησε να διατυπώσει και το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών: «Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή; Διαφθορά ή εντιμότητα;».

Παράλληλα συνέδεσε ευθέως το ζήτημα της διαφθοράς με την οικονομία και την καθημερινότητα: «Κάθε ευρώ που χάνεται, λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία. Λείπει από τα δημόσια σχολεία. Κι εμφανίζεται στην τιμή των προϊόντων, στο σούπερ μάρκετ. Στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος».

Ο Αλέξης Τσίπρας / Eurokinissi

Το πρόγραμμα των 7 δισ. – Μισθοί και φορολογική δικαιοσύνη

Απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων της τάξης των 7 δισ. ευρώ, με κεντρική επιδίωξη την αναδιανομή του εισοδήματος, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και την αποκατάσταση, όπως είπε, της αξίας της εργασίας.

Κεντρική θέση κατέχει η μισθολογική πολιτική, με δύο συγκεκριμένους στόχους: κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ εντός του 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

«Γιατί δεν μας αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά, αν στο τέλος του μήνα αγοράζουν λιγότερα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους: Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας».

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με το σχέδιο, θα συνδυαστεί με συλλογικές διαπραγματεύσεις, κλαδικές συμβάσεις και αυξήσεις που θα συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα. «Στόχος μας ο μισθός να ξανακερδίσει πραγματική αγοραστική δύναμη και ο εργαζόμενος δίκαιο μερίδιο από την ανάπτυξη που ο ίδιος παράγει», είπε.

Ο Αλέξης Τσίπρας / Eurokinissi

«Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη φορολογική πολιτική, παρουσιάζοντας την «Πατριωτική Εισφορά» για το πλουσιότερο 1% των Ελλήνων.

«Θεσπίζουμε Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων: Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό. Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι το μέτρο αποτελεί «όρο κοινωνικής συνοχής» και «πατριωτικό καθήκον», σημειώνοντας ότι «μια χώρα που ζητά από τις οικογένειες να αντέξουν και από τις μικρές επιχειρήσεις να επενδύσουν, δεν μπορεί να εξαιρεί από την εθνική προσπάθεια εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη».

Στον αντίποδα, για οικογένειες και μικρομεσαίους ανακοίνωσε διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.

«Δεύτερη Ευκαιρία» για δανειολήπτες και 120 δόσεις

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσαν τα ιδιωτικά χρέη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε ένα νέο πλαίσιο «Δεύτερης Ευκαιρίας» για πολίτες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα χρέη της προηγούμενης οικονομικής κρίσης.

«Δίνουμε πραγματική Δεύτερη Ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή. Να εργαστούν, να επιχειρήσουν και να σταθούν στα πόδια τους», είπε.

Παράλληλα, όσοι κατάφεραν να παραμείνουν συνεπείς μέσω ρυθμίσεων προβλέπεται να διαγράφονται από τον Τειρεσία, ενώ ανακοίνωσε επαναφορά του μοντέλου των 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

«Για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων», ανέφερε.

Ξεχωριστή «μάχη» με την ακρίβεια – ΦΠΑ 6% και 30% κάτω το ρεύμα

Αυτόνομο κεφάλαιο του προγράμματος αποτελεί η αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως μία από τις βασικές μάχες της επόμενης περιόδου, συνδέοντας το κόστος στο ράφι με την ενέργεια και τη λειτουργία της αγοράς.

«Η πολιτική κρίνεται τελικά στην καθημερινότητα, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο ενοίκιο, στο φάρμακο και στην αναμονή του νοσοκομείου. Και η πρώτη μας μάχη είναι η μάχη απέναντι στην ακρίβεια. Που δεν αρχίζει στο ράφι αλλά στο λογαριασμό του ρεύματος», είπε.

Για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής εξήγγειλε μείωση του ΦΠΑ στο 6%, εκτιμώντας ότι το μέτρο μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση άνω των 600 ευρώ τον χρόνο ανά νοικοκυριό. Για να διασφαλιστεί, όπως είπε, ότι η μείωση του φόρου θα περάσει στις τελικές τιμές, προβλέπεται ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά κωδικό προϊόντος, έλεγχος σε ολόκληρη την αλυσίδα και ανώτατο περιθώριο κέρδους σε κάθε κρίκο της.

«Έτσι η ελάφρυνση θα φτάσει στο ράφι. Δεν θα χαθεί στη μεσολάβηση. Έτσι η αισχροκέρδεια θα εντοπίζεται και θα ανακόπτεται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας», ανέφερε.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες.

Στο μέτωπο της ενέργειας ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε στόχο μεσοσταθμικής μείωσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%, με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή και προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό.

Προανήγγειλε παράλληλα επαναφορά του στρατηγικού δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ, ενώ δεσμεύτηκε ότι «καμία διακοπή ρεύματος δεν θα επιτρέπεται σε νοικοκυριό που αποδεδειγμένα αδυνατεί να πληρώσει».

Για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε πλήρη κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα. «Μηδενική συμμετοχή. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του ασθενούς», είπε, υποστηρίζοντας ότι για τον μέσο συνταξιούχο το όφελος θα ανέρχεται σε 360 έως 720 ευρώ τον χρόνο.

Ο Αλέξης Τσίπρας / Eurokinissi

Πανελλαδικές, ΕΣΥ και στεγαστική κρίση στο επίκεντρο των προτάσεων

Στην Παιδεία, η πιο ριζική εξαγγελία αφορά την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τη μετάβαση σε νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Καταργούμε τις Πανελλαδικές. Και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι τρεις εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο», ανέφερε.

Παράλληλα ανακοίνωσε αρχικές αυξήσεις 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών και υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα για δέκα μήνες σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους.

Στην Υγεία προανήγγειλε αρχικές αυξήσεις κατά μέσο όρο 500 ευρώ τον μήνα για γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ για τη στεγαστική κρίση παρουσίασε το «Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας», το οποίο προβλέπει προστασία της πρώτης κατοικίας, αξιοποίηση κλειστών ακινήτων με αντάλλαγμα μακροχρόνια προσιτά ενοίκια και 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές σε τέσσερα χρόνια.

Περιβάλλον: Από την αποκατάσταση στην πρόληψη

Μικρότερο αλλά διακριτό κεφάλαιο της πρότασης αφορά την κλιματική πολιτική, με τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως στόχους μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 και κατά 80% έως το 2040, με κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Κεντρική κατεύθυνση είναι, όπως είπε, η μετάβαση «από την αποκατάσταση στην πρόληψη», με προστατευμένο προϋπολογισμό για δράσεις πρόληψης, ενοποίηση της προστασίας των δασών με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και μετατροπή των οκτάμηνων συμβάσεων των 2.300 εποχικών πυροσβεστών σε δωδεκάμηνες.

Παράλληλα ανακοίνωσε εθνικό σχέδιο διαχείρισης των υδάτων, με προτεραιότητα στα αντιπλημμυρικά έργα, την αποκατάσταση φυσικών ρεμάτων και την προστασία περιοχών υψηλού κινδύνου.

Ο Αλέξης Τσίπρας / Eurokinissi

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης με «δύναμη πυρός» 25 δισ.

Ξεχωριστό πυλώνα του σχεδίου αποτελεί το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ως τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας.

Το Ταμείο προβλέπεται να διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία: 1,5 δισ. ευρώ ετησίως από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων, 500 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και 1 δισ. ευρώ τον χρόνο από την ανακατεύθυνση εσόδων της Golden Visa.

«Σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τη δουλειά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Μέσω μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επενδυτική ικανότητα θα μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ στην τετραετία και να ξεπεράσει τα 50 δισ. σε βάθος δεκαετίας.

Οι πόροι θα κατευθύνονται σε συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες: υδατική ασφάλεια και αρδευτικά δίκτυα, παραγωγή φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, προσιτή κατοικία, σιδηροδρομικές υποδομές, αγροδιατροφικά συμπλέγματα, ναυπηγοεπισκευή και βιομηχανίες διπλής χρήσης.

«Ο κανόνας είναι απόλυτος. Το Ταμείο δεν μοιράζει επιδοτήσεις. Χρηματοδοτεί στόχους με δημόσιο έλεγχο, ώριμα έργα και μετρήσιμο αποτέλεσμα», τόνισε.

Κλείνοντας, επιχείρησε να δώσει στην πρότασή του χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού προσκλητηρίου.

«Δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Δεν ζητάμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα μια χώρα χαμηλών προσδοκιών. Σας ζητάμε να μας κρίνετε. Για το όραμά μας. Για το Σχέδιο και τους στόχους μας», είπε, καταλήγοντας: «Δεν ζητάμε μια ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας».

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