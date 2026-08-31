Βαρύς υπαινιγμός Τσίπρα για Μητσοτάκη με αφορμή τον τραυματισμό Κωνσταντέλια

Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους για να επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας και αξιοποίησης ευκαιριών, σχολιάζοντας εμμέσως το σχόλιο Μητσοτάκη για τον Κωνσταντέλια

Μιχάλης Παπαδάκος

Βαρύς υπαινιγμός Τσίπρα για Μητσοτάκη με αφορμή τον τραυματισμό Κωνσταντέλια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους για να επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας και αξιοποίησης ευκαιριών, σχολιάζοντας εμμέσως το σχόλιο Μητσοτάκη για τον Κωνσταντέλια.
  • Ο Μητσοτάκης ανέφερε ότι ένας νεαρός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το Μετρό καλώντας να επιστραφεί ο Κωνσταντέλιας, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να κάνει πολλά γι’ αυτό.
  • Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι χαίρεται με τις διακρίσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό, χωρίς να εισέρχεται σε οπαδικά ζητήματα.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει μεταξύ άλλων τον νέο σταθμό του Μετρό στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, και στο περιθώριο της επίσκεψής του, είχε αναφερθεί και στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.

Ο Αλέξης Τσίπρας, που βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για σειρά επαφών και ομιλιών, είπε στο περιθώριο της συνάντησής του με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.

«Για να μιλήσω και με ποδοσφαιρικούς όρους: Να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες κι αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές» είπε χαρακτηριστικά ο Τσίπρας.

Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον «Ντέλια»

Ο πρωθυπουργός είπε ότι, πηγαίνοντας στην εκδήλωση για το Μετρό, άκουσε έναν νεαρό να εκφράζει τον... πόνο, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια».

«Ανοίγω μία παρένθεση: Βέβαια, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε, νομίζω, ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: "Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια". Λέω "εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτό". Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολούθως ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διακρίσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. «Σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να υπεισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης».

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