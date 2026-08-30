Γιάννης Κωνσταντέλιας: Υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του στην Ντόρτμουντ - Τέλος η σεζόν

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τελικά υπέστη ρήξη χιαστού και τίθεται νοκ – άουτ για τους επόμενους μήνες.

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά το ντεμπούτο στη Μπουντεσλίγκα απέναντι στο Αμβούργο το Σάββατο και ως εκ τούτου, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Όλη η οικογένεια της BVB είναι στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός», τονίζεται στη δημοσίευση της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Το χαμόγελο του Γιάννη Κωνσταντέλια ξεθώριασε μετά τον τραυματισμό του, στην πρώτη του εμφάνιση στη Μπουντεσλίγκα. Αν και όλα είχαν αρχίσει ιδανικά απέναντι στο Αμβούργο, με τον 23άχρονο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη Γερμανία, μία διεκδίκηση της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο αρκούσε για να ακολουθήσει ένας εφιάλτης.

Στο 54’ του αγώνα, ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τον αγωνιστικό χώρο, σε μία εξέλιξη που σήμανε από την πρώτη στιγμή συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Γερμανών ήταν δυσοίωνες, με τον προπονητή των Βεστφαλών, Νίκο Κόβατς και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Όλε Μπουκ, να ανησυχούν για το χειρότερο σενάριο, αυτό της ρήξης χιαστού, το οποίο κι επιβεβαιώθηκε σήμερα.

Ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος του γερμανικού συλλόγου, Λαρς Ρίκεν, επεσήμανε μετά τη δυσάρεστη είδηση ότι «αυτή η είδηση μάς χτύπησε σκληρά, γιατί ο Γιάννης έχει ήδη δείξει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γιατί τον θεωρούμε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τώρα, όμως, τόσο εκείνος όσο κι εμείς επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτήν την προσπάθεια».

Διαβάστε επίσης