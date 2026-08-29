Ο Κωνσταντέλιας έκανε σεφτέ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, σκόραρε για το 2–0 επί του Αμβούργου

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπουντεσλίγκα με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο Έλληνας άσος φώναξε «παρών» από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση.

Στην εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο το Αμβούργο και συγκεκριμένα στο 45+1’, υποδέχτηκε τη μπάλα από τον Μαξιμίλιαν Μπάιερ, πάτησε στην περιοχή και σούταρε, με την μπάλα να χτυπά σε αμυντικό των φιλοξενούμενων, να αλλάζει πορεία, να ξεγελά τον Ντανιέλ Χάιερ Φερνάντες και να καταλήγει για δεύτερη φορά στα δίχτυα του. Το παιχνίδι είναι στο 2–0, στο ημίχρονο, με τον Σερού Γκιρασί να έχει «ανοίξει» το σκορ από το 9’ έπειτα από ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Δείτε το πρώτο γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ: