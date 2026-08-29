Bundesliga: Στην ενδεκάδα της Ντόρτμουντ Κωνσταντέλιας και Καρέτσας, στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα

Η νέα σεζόν της Bundesliga ξεκινά με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Ντόρτμουντ υποδέχεται το Αμβούργο, έχοντας δύο Έλληνες στο αρχικό της σχήμα.

Ο Νίκο Κόβατς επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού τόσο στον Κωνσταντίνο Καρέτσα όσο και στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο πρώτος είχε ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας με τις εμφανίσεις του στα φιλικά, ενώ ο «Ντέλιας» είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στο γερμανικό Super Cup, όπου είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Έτσι, αμφότεροι παίρνουν από νωρίς την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους σε επίσημη αναμέτρηση της Bundesliga, αποτελώντας δύο από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τα βλέμματα στην πρεμιέρα.

Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Μπάιερ, Ριέρσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Σβένσον, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Γκιρασί.