Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η απονομή των τροπαίων στον Παναθηναϊκό AKTOR - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 87-81 στον ελληνικό... εμφύλιο απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος έκανε την απονομή και στους δύο φιναλίστ μέσα σε κλίμα συγκίνησης και με πολλά χειροκροτήματα.

Το τρόπαιο πήρε ο Κώστας Σλούκας, ενώ μετά την απονομή προβλήθηκε βίντεο για τον Κ. Παύλο Γιαννακόπουλο.

https://www.instagram.com/p/DdetYvaOVsk/

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