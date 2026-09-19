Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η απονομή των τροπαίων στον Παναθηναϊκό AKTOR - Βίντεο

Στο «τριφύλλι» η όγδοη εκδοχή του τουρνουά προς τιμήν του μεγάλου διοικητικού ηγέτη του συλλόγου 

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η απονομή των τροπαίων στον Παναθηναϊκό AKTOR - Βίντεο
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 87-81 στον ελληνικό... εμφύλιο απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος έκανε την απονομή και στους δύο φιναλίστ μέσα σε κλίμα συγκίνησης και με πολλά χειροκροτήματα.

Το τρόπαιο πήρε ο Κώστας Σλούκας, ενώ μετά την απονομή προβλήθηκε βίντεο για τον Κ. Παύλο Γιαννακόπουλο.

https://www.instagram.com/p/DdetYvaOVsk/

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