Άρης - Ηρακλής 0-0: Αστοχία και τελικά ισοπαλία χωρίς γκολ

Οι «κίτρινοι» και οι «κυανόλευκοι» αν και είχαν ευκαιρίες να πετύχουν γκολ έμειναν στη... λευκή ισοπαλία.

Newsroom

Άρης - Ηρακλής 0-0: Αστοχία και τελικά ισοπαλία χωρίς γκολ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της Super League.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρουν δεν το κατάφεραν κι έτσι έμειναν «άσφαιρες».

Με το αποτέλεσμα αυτό οι «κίτρινοι» έφτασαν τους επτά βαθμούς, ενώ από την άλλη ο «Γηραιός» βρίσκεται στους έξι.

Η ροή του αγώνα

Ο Άρης ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις περισσότερες και σημαντικότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Ηρακλή, όμως δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε γκολ. Ο Γηραιός είχε τις δικές του στιγμές, κυρίως στο δεύτερο μέρος, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Ο Ηρακλής ήταν εκείνος που κατέγραψε την πρώτη τελική του αγώνα στο 3ο λεπτό, όταν ο Σόρια έκανε ωραία ενέργεια από τα δεξιά και επιχείρησε το σουτ με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Ο Άρης, ωστόσο, απάντησε άμεσα και στο 5’ άγγιξε το γκολ. Ο Γιαννιώτας συνέκλινε και έκανε το σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να περνά άουτ.

Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 8’ δημιούργησαν νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Γιαννιώτας έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Αθανασιάδης δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας, ο Καντεβέρε πάσαρε στον Μορόν, ο οποίος έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία.

Ο Άρης είχε πλέον τον έλεγχο και συνέχισε να απειλεί. Στο 12’ ο Χόνγκλα πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ χωρίς να ανησυχήσει τον Αθανασιάδη.

Οι τελικές των φιλοξενούμενων διαδέχονταν η μία την άλλη. Στο 16’ ο Ράτσιτς δοκίμασε το πόδι του, με την μπάλα να περνά πάνω από την εστία, ενώ στο 19’ ο Γκαρέ επιχείρησε σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής, το οποίο έφυγε λίγο άουτ.

Στο 23’ ο Μορόν είχε ακόμη μία καλή στιγμή, επιχειρώντας προβολή που πέρασε πάνω από την εστία, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ράτσιτς έκανε εντυπωσιακή επέλαση από τον άξονα, ανέβηκε αρκετά μέτρα και σούταρε, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Ο Ηρακλής προσπάθησε να απαντήσει στο 33’, με τον Λόπεθ να εκτελεί απευθείας ένα φάουλ, σε προσπάθεια αρκετά φιλόδοξη, καθώς η μπάλα κατέληξε άουτ.

Ο Άρης μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και μόλις στο 46’ είχε νέα τελική. Ο Φαντιγκά έκανε την κούρσα και πλάσαρε με το αριστερό, όμως ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 54’ ο Γκαρέ δοκίμασε ξανά το πόδι του, αυτή τη φορά εκτός στόχου, με τον Άρη να συνεχίζει να ψάχνει το γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα.

Ο Ηρακλής, πάντως, ανέβασε την απόδοσή του και στο 74’ έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Νιζέτ έκανε τη σέντρα και ο Μάρκες βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, φάτσα με την εστία, όμως το τελείωμά του ήταν άτσαλο και η ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη.

Ο Γηραιός είχε ακόμη μία τελική στο 86’. Ο Ραντόγια επιχείρησε το σουτ, όμως ο Βέλιο ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε με τις γροθιές του.

Παρά τις ευκαιρίες και των δύο ομάδων, καμία δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Άρης - Ηρακλής 0-0

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Χόνγκλα. - Ίβι Λόπεθ, Βούρος, Ρόσε.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτσ, Γκαρέ (65’ Μανού Γκαρθία), Χόνγκλα (65’ Γένσεν), Γιαννιώτας (75’ Αλφαρέλα), Μορόν (65’ Κουαμέ), Καντεβέρε (81’ Μιρ).

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρόσε, Νίζε, Σόρια, Νάνου, Σουρλής (73’ Κράιντς), Ραντόγια, Λόπεθ (89' Μιρ), Μάρκεθ.

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