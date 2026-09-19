Ο ξέφρενος χορός της Σελίν Ντιόν - Ξυπόλητη πάνω στο καπό αυτοκινήτου

H Καναδή τραγουδίστρια βρίσκεται στο Παρίσι για μία σειρά συναυλιών που σηματοδοτούν την επιστροφή της στη σκηνή μετά από την περιπέτεια της υγείας της 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο ξέφρενος χορός της Σελίν Ντιόν - Ξυπόλητη πάνω στο καπό αυτοκινήτου
LIFESTYLE
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  • Η Σελίν Ντιόν χόρεψε ξυπόλητη πάνω στο καπό αυτοκινήτου έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι, εκπλήσσοντας τους θαυμαστές της.
  • Το περιστατικό συνέβη μετά από μια παράσταση που σηματοδοτεί την επιστροφή της στη σκηνή, μετά την αντιμετώπιση της σπάνιας νευρολογικής νόσου που είχε διαγνωστεί το 2022.
  • Η σειρά συναυλιών της στο Plenitude Arena ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου με μεγάλη συμμετοχή κοινού και περιλαμβάνει δεκαέξι παραστάσεις έως τις 17 Οκτωβρίου.
  • Λόγω της μεγάλης ζήτησης, έχουν προστεθεί δέκα επιπλέον συναυλίες για τον Μάιο του 2027, καθώς οι αρχικές πωλήσεις εισιτηρίων εξαντλήθηκαν γρήγορα.
  • Η Ντιόν εξέφρασε συγκίνηση κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, τονίζοντας την υπόσχεσή της να επιστρέψει στη σκηνή και να τραγουδήσει για το κοινό και τον εαυτό της.
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Σε μία απροσδόκητη κίνηση η Σελίν Ντιόν ξάφνιασε τους θαυμαστές της έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι.

Η διάσημη τραγουδίστρια βγαίνοντας, ανέβηκε ξυπόλητη πάνω στο καπό ενός αυτοκινήτου και άρχισε να χορεύει, υπό τις επευφημίες του πλήθους.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή το βράδυ, αφότου η Καναδή τραγουδίστρια ολοκλήρωσε μια νέα παράσταση της σειράς συναυλιών που σηματοδοτεί την επιστροφή της στη σκηνή, αφού ξεπέρασε την πιο κρίσιμη φάση της ασθένειάς της.

Όπως περιέγραψε η Daily Mail, η 58χρονη καλλιτέχνιδα έβγαλε τα παπούτσια της για να ανέβει στο αυτοκίνητο και να χαιρετήσει όσους την περίμεναν από μακριά, σε μια κίνηση που η βρετανική εφημερίδα χαρακτήρισε ως «τον πιο ενθουσιώδη χαιρετισμό της μέχρι τώρα»

Ντυμένη με ένα πράσινο χακί μπουφάν τύπου «bomber» και μαύρο παντελόνι, με τα μαλλιά της πιασμένα σε ένα χαμηλό κότσο, η Ντιόν τραγούδησε και χόρεψε πάνω στο καπό πριν ξαπλώσει εκεί και κάνει μια υπόκλιση μπροστά στους παρευρισκόμενους.

Το επεισόδιο αυτό προστίθεται σε μια σειρά ανεπίσημων συναντήσεων που έχει η Ντιόν με τους θαυμαστές της από τότε που έφτασε στο Παρίσι για τη σειρά συναυλιών της στο Plenitude Arena.

Το 2022, η ερμηνεύτρια του «My Heart Will Go On» αποκάλυψε τη διάγνωση του συνδρόμου του άκαμπτου ατόμου, μιας σπάνιας νευρολογικής διαταραχής που προκαλεί μυϊκή ακαμψία και επώδυνους σπασμούς και η οποία, στην πιο σοβαρή της μορφή, την εμπόδισε να περπατά κανονικά και να τραγουδά όπως παλιά.

Η σειρά συναυλιών ξεκίνησε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου μπροστά σε περίπου 30.000 άτομα στο Plenitude Arena του Ναντέρ, τη μεγαλύτερη κλειστή αίθουσα συναυλιών της Ευρώπης, έξι χρόνια μετά την τελευταία πλήρη συναυλία της. Ήταν η πρώτη της πλήρης εμφάνιση από το 2020, όταν εμφανίστηκε στο Νιου Τζέρσεϊ πριν η πανδημία διακόψει την περιοδεία της, με μοναδική εξαίρεση μια εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024.

«Έδωσα μια υπόσχεση. Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, ότι θα ξαναβρεθώ στη σκηνή. Και να 'μαι. Τραγουδάω για εσάς και τραγουδάω για μένα», είπε η Ντιόν στο κοινό, σύμφωνα με το BBC. Η τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος ενός από τα τραγούδια και ομολόγησε: «Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω».

Η σειρά συναυλιών της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι περιλαμβάνει δεκαέξι συναυλίες μεταξύ 12 Σεπτεμβρίου και 17 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, με παραστάσεις προγραμματισμένες για τις 16, 18, 19 και 23 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η παραγωγή έχει ήδη επιβεβαιώσει δέκα επιπλέον ημερομηνίες για τον Μάιο του 2027, αφού και οι δύο φάσεις πώλησης εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ.

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