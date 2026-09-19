Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Επί ποδός οι Μυστικές Υπηρεσίες - Άνδρας ζητούσε να μιλήσει με τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απουσιάζει αυτό το σαββατοκύριακο από τον Λευκό Οίκος

Δέσποινα Σοφιανίδου

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Επί ποδός οι Μυστικές Υπηρεσίες - Άνδρας ζητούσε να μιλήσει με τον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Μυστικές Υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν μετά από αναφορά παραβίασης ασφάλειας κοντά στον Λευκό Οίκο το απόγευμα του Σαββάτου.
  • Ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο δίπλα στον περιμετρικό φράχτη ασφαλείας κοντά στο πάρκο Λαφαγιέτ.
  • Ο ύποπτος οδηγός φέρεται να ζητούσε να μιλήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύλληψή του.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν εκτός Λευκού Οίκου, στο Καμπ Ντέιβιντ, κατά το περιστατικό.
  • Δεν έχει δοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις Μυστικές Υπηρεσίες ή τον Λευκό Οίκο για το συμβάν.
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Μεγάλη κινητοποίηση των Μυστικών Υπηρεσιών στον Λευκό Οίκο προκάλεσε μία αναφορά για παραβίαση της ασφάλειας.

Αστυνομικές δυνάμεις και στρατιωτικοί συγκεντρώθηκαν μαζικά, κοντά στο πάρκο Λαφαγιέτ, το απόγευμα του Σαββάτου, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο δίπλα στον περιμετρικό φράχτη ασφαλείας.

Ο ύποπτος οδηγός φέρεται να ζητούσε να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς του έβαζαν χειροπέδες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Καμπ Ντέιβιντ για το Σαββατοκύριακο και δεν είναι στον Λευκό Οίκο.

Δεν έχει εκδοθεί ακόμη καμία επίσημη δήλωση από τη Μυστική Υπηρεσία ή τον Λευκό Οίκο.

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