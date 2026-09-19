Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Επί ποδός οι Μυστικές Υπηρεσίες - Άνδρας ζητούσε να μιλήσει με τον Τραμπ

Snapshot Οι Μυστικές Υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν μετά από αναφορά παραβίασης ασφάλειας κοντά στον Λευκό Οίκο το απόγευμα του Σαββάτου.

Ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο δίπλα στον περιμετρικό φράχτη ασφαλείας κοντά στο πάρκο Λαφαγιέτ.

Ο ύποπτος οδηγός φέρεται να ζητούσε να μιλήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύλληψή του.

Ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν εκτός Λευκού Οίκου, στο Καμπ Ντέιβιντ, κατά το περιστατικό.

Δεν έχει δοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις Μυστικές Υπηρεσίες ή τον Λευκό Οίκο για το συμβάν. Snapshot powered by AI

Μεγάλη κινητοποίηση των Μυστικών Υπηρεσιών στον Λευκό Οίκο προκάλεσε μία αναφορά για παραβίαση της ασφάλειας.

Αστυνομικές δυνάμεις και στρατιωτικοί συγκεντρώθηκαν μαζικά, κοντά στο πάρκο Λαφαγιέτ, το απόγευμα του Σαββάτου, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο δίπλα στον περιμετρικό φράχτη ασφαλείας.

There’s been an incident outside the White House. Secret Service and Park Police raced to the corner of 16th and H, by Lafayette Park. A white car reportedly went on the sidewalk next to the security fence surrounding the compound. The man in this video is seemingly in handcuffs… pic.twitter.com/zLuWSZti45 — Fraser Jackson (@FrazJ) September 19, 2026

Ο ύποπτος οδηγός φέρεται να ζητούσε να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς του έβαζαν χειροπέδες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Καμπ Ντέιβιντ για το Σαββατοκύριακο και δεν είναι στον Λευκό Οίκο.

Δεν έχει εκδοθεί ακόμη καμία επίσημη δήλωση από τη Μυστική Υπηρεσία ή τον Λευκό Οίκο.