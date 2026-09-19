Να τη λέμε «Ανώτερη» ή «Υπέρτατη» Νοημοσύνη»; Ο Τραμπ θέτει στον κόσμο το ερώτημα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε το Σάββατο δημοσκόπηση στον λογαριασμό του στο Truth Social, προτείνοντας τρεις νέες πιθανές ονομασίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

«Πολλοί πιστεύουν ότι οι λέξεις “Τεχνητή Νοημοσύνη” είναι ανακριβείς και καθόλου εύστοχες σε σχέση με το AI. Μια πολύ πιο κομψή και ακριβής περιγραφή αυτού του νέου φαινομένου θα ήταν “Ανώτερη Νοημοσύνη” (Superior Intelligence – SI), “Ακραία Νοημοσύνη” (Extreme Intelligence – EI) ή “Υπέρτατη Νοημοσύνη” (Supreme Intelligence – SI).

Πρόκειται για δημοσκόπηση και θα εκτιμούσα αν ψήφιζαν όλοι! Ποια είναι η καλύτερη ονομασία για αυτή τη διαρκώς αναπτυσσόμενη “Επανάσταση”;», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τις προηγούμενες ημέρες επέκρινε όσους εκφράζουν ανησυχίες για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές προειδοποιήσεις αποτελούν ακόμη μία «απάτη».