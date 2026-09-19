Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2: «Διπλό» με Πόμπο στο Περιστέρι

Η Κηφισιά επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη φετινή σεζόν.

Μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, ο Ατρόμητος ανέβασε την απόδοσή του στην επανάληψη και πήρε τα ηνία της αναμέτρησης. Ωστόσο, κόντρα στη ροή του αγώνα, η Κηφισιά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και πήρε το προβάδισμα.

Οι Περιστεριώτες αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να ισοφαρίσουν, όμως η συνέχεια ανήκε στους φιλοξενούμενους. Ένα πέναλτι που καταλογίστηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR έδωσε την ευκαιρία στον Πόμπο να σκοράρει ξανά και να διαμορφώσει το τελικό 1-2.

Η εξέλιξη του ματς

Το πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να αποφεύγουν τα ρίσκα. Τα πολλά λάθη στο επιθετικό τρίτο δεν επέτρεψαν να δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή ήρθε στο 18’. Ο Τσούμπερ έκανε το γύρισμα, ο Ούγκο Σόουζα απομάκρυνε και η μπάλα στρώθηκε στον Τσιλούλη, ο οποίος έκανε το σουτ, όμως ο Ραμίρεζ μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ατρόμητος ανέβασε την έντασή του και άγγιξε το γκολ. Στο 60’ ο Ραμίρεζ σταμάτησε το σουτ του Τσούμπερ, ενώ δύο λεπτά αργότερα η προσπάθεια του Μουντέ πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Κηφισιά πήρε το προβάδισμα στο 63’. Ο Πόμπο βρήκε με κάθετη πάσα τον Πολυκράτη, εκείνος γύρισε παράλληλα από τα αριστερά και ο Ισπανός χαφ με προβολή από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει και στο 69’ ο Ραμίρεζ χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να μπλοκάρει το σουτ του Τσιλούλη. Η πίεση των γηπεδούχων τελικά απέφερε καρπούς στο 75’, όταν ο Μουτουσαμί με εξαιρετικό πλασέ στην κίνηση, έπειτα από γύρισμα του Πνευμονίδη, έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η Κηφισιά, όμως, είχε την τελευταία λέξη. Στο 81’ ο Σαγάλ έπεσε μέσα στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου και, μετά από έλεγχο του VAR, καταλογίστηκε πέναλτι. Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 1-2.

Στα τελευταία λεπτά η Κηφισιά διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της, έκλεισε τους χώρους και δεν επέτρεψε στον Ατρόμητο να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία, κρατώντας μέχρι το τέλος το πολύτιμο 1-2.

Γκολ: 75' Μουτουσαμί - 63', 85' Πόμπο.

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: 39' Μουτουσαμί, 83' Σταυρόπουλος - 15' Αμπάντα, 38' Αντόνισε, 52' Γκέρσον Σόουζα, 57' Ρουκουνάκης, 66' Γιάγκνε, 92' Πέτκοφ.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Mουντές (91' Καραμάνης), Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Ούρονεν (72' Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας (90' Κώτσης), Μουτουσαμί, Τσιλούλης (72' Τσαντίλας), Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Περέα.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο, Ζολιμπουά, Σόουζα, Αμπάντα (56' Πολυκράτης), Ρουκουνάκης, Μπένι (46' Γιάγκνε), Θεοδωρίδης (79' Χριστόπουλος), Πόμπο (87' Πέτκοφ), Αντόνισε (46' Ζέρσον Σόουζα), Σαγάλ.