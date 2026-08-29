Ανησυχία για τον Κωνσταντέλια, τραυματίστηκε στο γόνατο κι έγινε αναγκαστική αλλαγή
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε τραυματίας στο 54’, λίγα λεπτά μετά το γκολ του για το 2–0 της Μπορούσια Ντόρτμουντ
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Πρόωρα ολοκληρώθηκε το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπουντεσλίγκα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρισκόταν στο αρχικό σχήμα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην πρεμιέρα απέναντι στο Αμβούργο και μάλιστα, σκόραρε για το 2–0 της ομάδας του Νίκο Κόβατς στο 45’.
Ωστόσο, στο 54’ τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο Μαρσέλ Ζάμπιτσερ τον αντικατέστησε, με τον Κωνσταντέλια να επιστρέφει ελαφρώς κουτσαίνοντας στον πάγκο, προκαλώντας ανησυχία στους Βεστφαλούς για τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Το βίντεο με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια:
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